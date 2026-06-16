El gobernador de California denunció que el gobierno de Trump lo tiene en la mira por motivos políticos para “impedir” su candidatura presidencial.

El gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió al declarar que tanto él como su esposa son objeto de una investigación federal llevada a cabo por el Departamento de Justicia (DOJ) bajo la administración de Donald Trump.

La noticia ha generado inquietud sobre posibles motivaciones políticas detrás de estas acciones.

Durante una rueda de prensa, Newsom expresó su preocupación por lo que considera un uso inusual de los recursos del DOJ, afirmando que la investigación contra él y su esposa Jennifer Siebel Newsom “es parte de una estrategia para intimidar a los opositores políticos del presidente”.

No se han ofrecido detalles precisos sobre el motivo o el alcance de la investigación, aunque sí se vincula con una lucha política cada vez más intensa en Estados Unidos.

La declaración de Newsom llega en un momento de alta polarización nacional. Varios analistas sostienen que el Departamento de Justicia, bajo la administración de Trump, fue duramente criticado por presuntas persecuciones políticas contra figuras de la oposición.

Por su parte, Newsom no descartó que esta investigación tenga un trasfondo electoral o de represalia ante su crecimiento en el escenario nacional.

Activistas y legisladores demócratas han pedido transparencia sobre el caso y advierten sobre el peligro de que instituciones públicas sean utilizadas con fines partidistas.

El caso recuerda anteriores episodios en los que otros funcionarios han denunciado investigaciones motivadas políticamente, lo cual pone en entredicho la imparcialidad de la justicia federal estadounidense.

Imagen de archivo y cortesía.

Trump dice que sería estupendo detener al gobernador Gavin Newsom

El presidente estadounidense, Donald Trump, le respondió contundentemente al gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el reto de detenerlo tras las diferencias por el envío de la Guardia Nacional de Los Ángeles.

“Yo lo haría si fuera Tom”, dijo el mandatario al referirse al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan y al reto del gobernador de California de arrestarlo.

Gavin Newson denunció que el presidente republicano violentó la Constitución al enviar elementos de la Guardia Civil y anunció una demanda en contra de la gestión Trump por abuso de autoridad.

Al respecto, el gobernante estadounidense calificó al gobernador como incompetente y dejó claro que sería estupendo verlo detenido. “A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo estupendo. Ha hecho un trabajo terrible, mira, me gusta Gavin Newsom, es un tipo agradable, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe”.

Gavin Newsom esgrimió la acción de Trump, acusándolo de instar a su captura. “Este es un día que esperaba no ver nunca en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.

Además, compartió imágenes de soldados durmiendo en el suelo por las malas decisiones de Donald Trump que asegura que enviar a la Guardia Nacional salvó a Los Ángeles de un caos peor del que se vivió el fin de semana.

Las protestas en contra de las redadas migrantes se salieron de control del viernes por la noche, generando disturbios y saqueos en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos (EEUU).

Newson exige a los europeos que no se arrodillen ante Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un llamado directo a los líderes europeos para que no “se arrodillen” ante Donald Trump, especialmente ante la posibilidad de que el presidente estadounidense regrese al poder en las próximas elecciones.

La declaración de Newsom, actualmente una de las figuras demócratas más influyentes, destaca la preocupación por el papel de Estados Unidos en la política internacional y la posible influencia de Trump en la relación con Europa.

Newsom pronunció sus palabras durante una visita reciente a Bruselas, donde enfatizó la importancia de la autonomía europea frente a presiones externas.

Según el gobernador, “ceder ante Trump podría debilitar la unidad y la confianza mutua entre los aliados”, especialmente ante temas estratégicos como la OTAN y la economía global.

Sus comentarios llegan en un contexto marcado por la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la figura de Trump sigue polarizando a la opinión pública dentro y fuera del país.



Newsom y su postura sobre la política exterior de Estados Unidos

Gavin Newsom no es ajeno a la política exterior de su país y ha sido crítico con las posturas aislacionistas que se atribuyen al expresidente republicano.

De acuerdo con reportes, Newsom instó a los líderes europeos a tomar posiciones firmes y pensar en el largo plazo, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de una reactivación de políticas proteccionistas en Estados Unidos.

También subrayó la importancia de fortalecer las instituciones internacionales para hacer frente a los desafíos compartidos.

Gobernador de California reta a Trump: “Sabes donde encontrarme”

El gobernador de California, Gavin Newson, retó al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a arrestarlo y anunció que presentará una demanda por el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles.

El conflicto entre los políticos comenzó el pasado sábado, cuando cientos de personas se enfrentaron a la Policía durante las redadas migratorias que se realizaron en distintas regiones de la ciudad.

Desde ese momento, no han parado las protestas y el caos ha reinado en una de las regiones más importantes de EEUU.

Según Newson, la administración de Trump ha calificado la intervención federal, sin autorización, como ilegal, inmoral e inconstitucional.

“Donald Trump ha creado las condiciones que han visto en televisión… Ha exacerbado la situación desde que anunció que tomaría el control la Guardia Nacional”, dijo el gobernador de California.

Además, anunció que presentará una demanda contra la administración Trump por violar la Constitución, al romper los protocolos.

“Hay un protocolo, hay un proceso. A él no le importó. Y lo peor es que mintió completamente”, dijo Newsom sobre la violación a la soberanía.

Al respecto, señaló que Trump no tiene el derecho de llamar a la Guardia Nacional por 400 personas que protestaban de una manera que las fuerzas del orden locales podían manejar claramente.

“Una grave violación de la soberanía estatal que parece diseñada intencionalmente para agravar la situación“, acotó el gobernandor de California.