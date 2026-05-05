La ciudad de Ciudad de México continúa hundiéndose a un ritmo alarmante, un fenómeno que ya puede observarse desde el espacio gracias a imágenes captadas por un avanzado sistema de radar desarrollado por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India. Los nuevos datos revelan que algunas zonas de la capital mexicana descienden más de media pulgada por mes, convirtiéndola en una de las ciudades que más rápido se hunden en el mundo.

El fenómeno fue registrado por el satélite NISAR, una misión conjunta diseñada para monitorear cambios en la superficie terrestre mediante tecnología de radar de alta precisión. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, el sistema analizó el movimiento del suelo durante la temporada seca y detectó áreas donde el terreno se hunde hasta 0,8 pulgadas mensuales, equivalente a más de 24 centímetros por año.

Expertos explican que el principal motivo detrás de este problema es la sobreexplotación del acuífero sobre el que se asienta la ciudad. La capital mexicana fue construida sobre antiguos lagos y depende de reservas subterráneas que abastecen aproximadamente el 60% del agua potable de sus más de 22 millones de habitantes. Durante décadas, la extracción intensiva de agua ha provocado que el suelo pierda estabilidad y se compacte gradualmente.

La situación se ha agravado con el crecimiento urbano constante y el peso adicional de la infraestructura moderna sobre un terreno compuesto en gran parte por arcilla, un material altamente susceptible a deformaciones cuando pierde humedad. Como resultado, numerosas zonas presentan daños estructurales visibles.

El hundimiento de la ciudad no es un fenómeno nuevo. Los primeros registros datan de la década de 1920 y, desde entonces, los habitantes han enfrentado consecuencias como calles agrietadas, edificios inclinados y afectaciones en el sistema ferroviario. Sin embargo, las nuevas imágenes satelitales muestran con mayor precisión la magnitud actual del problema.

Uno de los puntos más afectados es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, principal terminal aérea de la capital. El descenso continuo del terreno ha obligado a realizar constantes trabajos de mantenimiento y nivelación para evitar daños en pistas e instalaciones.

Otro ejemplo visible es el Ángel de la Independencia, monumento emblemático inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia mexicana. Debido al hundimiento del terreno, fue necesario añadir 14 escalones adicionales en su base para compensar la diferencia de nivel generada con el paso del tiempo.

Los científicos consideran que las imágenes obtenidas por el satélite NISAR representan apenas el inicio de una nueva etapa en la observación de fenómenos terrestres. Según especialistas vinculados al proyecto, esta tecnología permitirá detectar con mayor precisión cambios sutiles en distintas regiones del planeta, incluyendo desplazamientos de glaciares, crecimiento de cultivos y actividad volcánica.

Además de evidenciar el deterioro del suelo en Ciudad de México, el problema está estrechamente relacionado con la crisis hídrica que enfrenta la capital. La extracción excesiva de agua subterránea ha reducido las reservas disponibles y alimenta temores sobre un posible “día cero”, escenario en el que la ciudad podría enfrentar graves interrupciones en el suministro de agua potable.

Autoridades y expertos han advertido durante años sobre la necesidad de implementar estrategias sostenibles para la gestión del agua y el desarrollo urbano. Entre las propuestas figuran la reducción de la dependencia del acuífero, la captación de agua de lluvia y mejoras en la infraestructura hidráulica.

El caso de Ciudad de México se ha convertido en uno de los ejemplos más representativos de cómo la urbanización intensiva y la presión sobre los recursos naturales pueden transformar de manera irreversible el entorno urbano. Las nuevas observaciones desde el espacio no solo confirman la gravedad del problema, sino que también ofrecen herramientas para monitorear y entender mejor sus consecuencias futuras.

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