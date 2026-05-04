La ciudad de Nueva York vuelve a convertirse en el epicentro de la moda y la cultura con la celebración de la Met Gala 2026, uno de los eventos más esperados del año. Tras meses de preparación, la gala reúne a celebridades, diseñadores y figuras influyentes en una noche que combina arte, estilo y filantropía.

El evento, organizado por el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar sus exposiciones y actividades. En esta edición, además, se marca un momento importante para la institución, ya que el instituto deja su antigua sede en el sótano del museo para trasladarse a un nuevo espacio permanente: las galerías Condé M. Nast, ubicadas cerca del Gran Salón del museo.

La gala de este año gira en torno a la nueva exposición titulada “Costume Art”, una muestra que explora la relación entre la moda y el arte a lo largo de la historia. La exhibición analiza cómo ambas disciplinas han dialogado con el cuerpo humano como lienzo y medio de expresión, destacando su evolución y su impacto cultural.

Siguiendo esta temática, el código de vestimenta de la noche es “Fashion Is Art” (La moda es arte), una consigna que invita a los asistentes a llevar atuendos que trasciendan lo convencional y se acerquen a propuestas más conceptuales. Se espera que la alfombra roja esté llena de interpretaciones creativas, con looks que reflejen la fusión entre diseño y expresión artística.

Como cada año, la Met Gala atrae a una amplia lista de invitados de alto perfil, incluyendo estrellas del cine, la música, la moda y el entretenimiento. La expectativa gira en torno a las elecciones de vestuario, que suelen marcar tendencias globales y generar conversación en redes sociales y medios de comunicación.

Más allá del espectáculo visual, el evento cumple una función clave en el financiamiento del Costume Institute, siendo su principal fuente de ingresos anual. Gracias a la recaudación obtenida durante la gala, el instituto puede desarrollar exposiciones, investigaciones y programas educativos relacionados con la historia del vestuario.

La edición 2026 también plantea una reflexión más profunda sobre el papel de la moda en la sociedad contemporánea. Al proponer la pregunta “¿Es la moda arte?”, la gala busca abrir un debate sobre los límites entre ambas disciplinas y su influencia en la cultura visual.

Con la llegada de invitados y la cobertura en tiempo real, la noche promete una vez más convertirse en un espectáculo global donde creatividad, glamour y significado cultural se entrelazan en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Met Gala 2025: Estos son los mejores vestidos de la noche