La popularidad de KPop Demon Hunters continúa creciendo y ahora da el salto al mundo de los juguetes de construcción. La compañía LEGO anunció el lanzamiento de los primeros productos inspirados en la exitosa producción animada de Netflix.

La alianza entre ambas marcas fue revelada a principios de año y comienza a tomar forma con un set protagonizado por Derpy, el tigre mágico azul que aparece en la película, junto a su inseparable compañera Sussie.

El nuevo modelo está compuesto por 825 piezas y ha sido diseñado para constructores mayores de nueve años. Además, incorpora partes articuladas que permiten modificar las poses de los personajes y recrear distintas escenas inspiradas en la historia.

La figura alcanza aproximadamente 21 centímetros de altura y forma parte de una línea de productos que busca expandir el universo de la película más allá de la pantalla.

Con este lanzamiento, Lego apuesta por una de las franquicias animadas más exitosas de los últimos meses, mientras los seguidores esperan nuevos sets inspirados en otros personajes y escenarios del filme.

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