El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia superficial en el cuero cabelludo, luego de haber sido sometido recientemente a la extracción de una lesión cancerígena en la piel.

La información fue confirmada por el Hospital Sirio-Libanés a través de un boletín médico emitido desde su unidad en Brasilia. Según el comunicado, el procedimiento médico busca disminuir el riesgo de recurrencia del cáncer de piel detectado en el mandatario brasileño.

De acuerdo con el informe, la lesión basocelular fue retirada el pasado 24 de abril y, tras la evaluación médica, los especialistas decidieron aplicar un tratamiento complementario de radioterapia preventiva como parte del seguimiento clínico.

El cáncer basocelular es considerado uno de los tipos más frecuentes de cáncer de piel y suele desarrollarse principalmente por la exposición prolongada al sol. Aunque generalmente presenta bajas probabilidades de expansión a otras partes del cuerpo, los médicos suelen recomendar vigilancia constante y tratamientos adicionales para evitar recaídas.

Hasta ahora, no se han reportado complicaciones en el estado de salud del mandatario, y tampoco se ha informado sobre cambios importantes en su agenda presidencial. Lula da Silva, de 80 años, ha continuado participando en actividades oficiales mientras sigue bajo supervisión médica.

La noticia generó reacciones de apoyo tanto en Brasil como en otros países de la región, donde líderes políticos y simpatizantes enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación.

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