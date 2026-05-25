El Papa León XIV expresó su preocupación por el crecimiento de la inteligencia artificial y aseguró que el control de esta tecnología no debe quedar “en manos de unos pocos”. El pontífice advirtió que el uso irresponsable de la IA podría intensificar los conflictos y las desigualdades a nivel mundial.

Las declaraciones forman parte de la primera gran encíclica de su pontificado, un documento teológico en el que aborda no solo los avances tecnológicos, sino también varias de las crisis que enfrenta la humanidad en la actualidad.

En el texto, León XIV también señaló que la verdadera medida de la justicia social se refleja en el trato que reciben los migrantes y refugiados. Además, ofreció disculpas por la participación histórica de la Iglesia en la esclavitud y reconoció el retraso de la institución en condenar públicamente esa práctica.

El documento busca abrir un debate ético sobre el futuro de la tecnología y la responsabilidad de los gobiernos, empresas y sociedades frente a los desafíos globales.

Papa León XIV ofreció su primera misa en una ceremonia privada