La líder política, considerada débil por Donald Trump, aseguró que no celebrar elecciones representa un peligro y prometió volver a Venezuela para garantizar la paz del proceso democrático.

En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado ha lanzado una advertencia contundente sobre el retraso de elecciones en Venezuela.

Durante declaraciones a medios internacionales, Machado subrayó que cualquier postergación de la fecha electoral representaría “un peligro muy grande” para la democracia y para el futuro político del país sudamericano.

Asegura que el pueblo venezolano espera respuestas claras y elecciones en los plazos previamente establecidos, ya que cualquier aplazamiento podría interpretarse como un intento del gobierno de Nicolás Maduro de aferrarse al poder.

“Aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, detalló la opositora venezolana, calificada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como débil.

Contexto político y reacción internacional por las declaraciones de Machado

Esta advertencia llega en un momento crucial para Venezuela, donde organismos internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por las condiciones electorales.

Según datos, la capacidad del chavismo para fijar nuevas fechas podría tener repercusiones directas en los acuerdos alcanzados durante diálogos anteriores.

Machado concluyó sus declaraciones pidiendo a la comunidad internacional mantenerse vigilante y a la ciudadanía venezolana no ceder ante presiones que busquen debilitar la institucionalidad democrática.

“Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia”, advirtió.

“De hecho yo voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral”, anunció Machado.

María Corina Machado esperará el momento adecuado para ser presidenta de Venezuela

María Corina Machado aseguró que “cuando llegue el momento adecuado” será la presidenta de Venezuela luego de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y entregarle su Premio Nobel de la Paz.

Su mensaje deja entrever un cambio político en Venezuela y genera debate tanto en el oficialismo como en la oposición.

Durante una entrevista concedida a medios internacionales, Machado dejó claro que no abandonará su lucha pese a los vetos y obstáculos impuestos por el chavismo, quien mantiene el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano.

El mensaje de Machado y las reacciones políticas en Venezuela

Las palabras de María Corina Machado provocaron reacciones inmediatas en sectores tanto del gobierno como de la oposición venezolana, quien consideran que Trump ha dejado claro que su apoyo es para Delcy Rodríguez, a quien considera capaz de gobernar.

Analistas destacan que sus declaraciones buscan consolidar la unidad opositora y presionar por el respeto a los resultados de las primarias, mientras el oficialismo insiste en cuestionar la legitimidad del proceso.

Líder opositora María Corina Machado anuncia su retorno a Venezuela en “próximas semanas”

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, anunció su retorno a Venezuela en las próximas semanas. Además, aseguró que habrá elecciones en el país sudamericano.

Machado no le puso fecha a su regreso, pero afirmó que uno de los objetivos será “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral”.

En un mensaje difundido en redes sociales, la política llamó a sus seguidores a “fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias”, en alusión al proceso de 2023, cuando ella ganó las elecciones que buscaban establecer un candidato único para medirse en las urnas con el expresidente Nicolás Maduro.

Tendrá que rendir cuentas, dice Machado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez —en el poder desde enero luego de que Maduro y su esposa fueran capturados en una operación militar estadounidense—, ha advertido que Machado “tendrá que rendir cuenta” si vuelve a Venezuela.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que el cambio en el país sudamericano deberá pasar por las fases de estabilización, recuperación económica y transición y, aunque ha elogiado los que llamó avances “sustanciales” en ese país, no ha dado indicios de que las elecciones puedan realizarse a corto plazo.



María Corina Machado busca reunirse con Trump a pesar de no considerada una líder de respeto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que María Corina Machado viajará a Washington D.C. la próxima semana, expandiendo así la agenda política internacional de la líder opositora venezolana.

Este anuncio ha generado expectativas en torno al posible respaldo que Machado podría recibir tanto del gobierno estadounidense como del Congreso.

Esta visita, anunciada por Trump durante declaraciones en un acto público reciente, llega en un momento crucial para la oposición venezolana, que busca aumentar su participación en el gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Además, el viaje podría fortalecer los lazos entre el movimiento opositor venezolano y actores clave en Estados Unidos.

Relaciones entre Venezuela y Estados Unidos

La relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos ha sido especialmente tensa en los últimos años, marcada por sanciones económicas y restricciones diplomáticas.

María Corina Machado, figura clave de la oposición, ha liderado numerosos llamados para restaurar la democracia en el país sudamericano. Su reunión con líderes políticos en Washington D.C. podría abrir nuevas puertas para la causa opositora.

En el pasado, otras figuras opositoras han realizado giras similares por Norteamérica, buscando respaldo y visibilidad internacional ante la crisis venezolana.

Ahora, el foco está puesto en cómo la visita de Machado repercutirá en la estrategia de presión internacional.



Opositora María Corina Machado asegura que Delsy Rodríguez estará temporalmente en el poder

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó el gobierno de Delcy Rodríguez como “absolutamente temporal”, enfatizando la necesidad de una transición democrática en Venezuela.

Machado, una de las principales voces contra el chavismo, aseguró que el nuevo Ejecutivo carece de legitimidad y será incapaz de sostenerse sin el apoyo popular.

Rodríguez asumió el cargo de manera inesperada tras el sorpresivo cambio en el gabinete de Nicolás Maduro, lo que ha generado incertidumbre y reacciones diversas tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Según Machado, el gobierno de Delcy Rodríguez no cuenta con el respaldo suficiente para perdurar y representa apenas una breve etapa en la prolongada crisis política en Venezuela.

Oposición venezolana insiste en elecciones libres

Durante su declaración, Machado insistió en que la única salida posible para la grave crisis política en Venezuela pasa por la convocatoria de elecciones libres y transparentes.

La opositora reprochó que bajo el gobierno de Delcy Rodríguez se perpetúan “las mismas prácticas autoritarias” y reiteró el llamado a la comunidad internacional a que mantenga la presión para lograr un cambio genuino.

Diversos analistas coinciden con el análisis de Machado, subrayando que los recientes movimientos en la cúpula chavista son Machado considera “absolutamente temporal” el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Trump dice que Machado es una mujer maravillosa luego que le regalara su Premio Nobel de la Paz

La figura de la opositora venezolana María Corina Machado cobró relevancia internacional luego que Donald Trump la elogiara públicamente tras recibir de sus manos una medalla alusiva al “Premio Nobel de la Paz”.

Este gesto simbólico, realizado durante un evento político en Florida, fue destacado por Trump, quien calificó a Machado como una “mujer maravillosa” y reafirmó su apoyo a la lucha democrática en Venezuela.

En el evento, María Corina Machado entregó personalmente a Trump una moneda que representaba el reconocimiento moral al “compromiso con la libertad y la democracia”, en medio de una intensa coyuntura política en Venezuela.

“Recibir esto de una mujer tan valiente y maravillosa es un honor”, declaró Trump, generando impacto tanto en los seguidores de la oposición como en los medios internacionales.

“Fue un gran honor reunirme hoy con María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo… María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo. Gracias María”.



El acto ocurre mientras Venezuela enfrenta un periodo de alta tensión electoral. María Corina Machado fue inhabilitada por el gobierno Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en EEUU tras ser detenido y secuestrado, violentando el derecho internacional.

La opositora a pesar de sus esfuerzos por dirigir Venezuela, Trump ha dejado claro que no tiene el liderazgo ni la capacidad para ser nombrada presidenta de la nación, permitiendo que el chavismo continúe en el poder.

María Corina Machado presiona para reunirse con Delcy Rodríguez e impulsar la transición

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha manifestado estar dispuesta a participar en una reunión de transición en Venezuela junto a la presidenta interina Delcy Rodríguez, según reportan medios internacionales.

Este gesto marca un nuevo capítulo en la búsqueda de un acuerdo político para definir el futuro del país sudamericano, intentando quitarle fuerza al chavismo.

Machado, quien ha sido una de las voces más firmes de la oposición, no solo reiteró su compromiso con la vía democrática, sino que también insistió en la urgencia de establecer un cronograma claro que permita una transición ordenada.

La líder, que fue rechazada en un comienzo por Donald Trump, expresó que la apertura al diálogo es clave para devolver la institucionalidad a Venezuela, poniendo su disposición para sentarse a negociar con actores clave del oficialismo.



Importancia del diálogo para la transición democrática

El diálogo político entre los principales actores se ha vuelto imprescindible ante el actual contexto venezolano. Organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos han resaltado la necesidad de que el país avance hacia una solución pacífica y electoral para la crisis.

Según medios internacionales, Machado hizo pública su disposición para buscar consensos, priorizando el respeto a la voluntad popular.

La comunidad internacional se mantiene atenta a los posibles acercamientos y acuerdos, mientras que la ciudadanía venezolana sigue demandando certezas sobre el rumbo de una posible transición democrática y la realización de elecciones transparentes.











