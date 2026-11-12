El machismo en Perú fue uno de los principales temas abordados por el papa León XIV durante su visita a Lima este jueves 12 de noviembre. Ante miles de fieles, el pontífice condenó la violencia contra las mujeres, defendió su igualdad en dignidad y pidió protección especial para quienes enfrentan pobreza, discriminación y exclusión social. vatican.va+1

El mensaje formó parte de una jornada marcada por su regreso al país donde ejerció durante años su ministerio religioso. También incluyó una exigencia de justicia para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica.

Why It Matters | Por qué importa

El pronunciamiento pone el machismo en Perú y la violencia de género en el centro de una visita papal con gran repercusión internacional. Sus palabras también conectan con un desafío compartido por América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos: transformar el reconocimiento de los derechos de las mujeres en protección efectiva y acceso a la justicia.

The Facts | Qué dijo León XIV sobre el machismo en Perú

Durante un encuentro con la población peruana en la Plaza Mayor de Lima, León XIV denunció la persistencia de una mentalidad machista que se manifiesta en el abandono de responsabilidades familiares, los abusos y la violencia contra las mujeres.

El papa sostuvo que estas conductas contradicen los principios cristianos que reconocen la misma dignidad y responsabilidad de hombres y mujeres.

También cuestionó la desigual distribución de las tareas domésticas y cualquier relación familiar basada en la subordinación de uno de los cónyuges.

En su discurso, destacó que la participación femenina resulta indispensable para el desarrollo de la sociedad y de la propia Iglesia.

Su llamado se concentró especialmente en niñas y mujeres que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

León XIV advirtió que las mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas que viven en situación de pobreza pueden experimentar múltiples formas de marginación.

El pontífice expresó:

“Nos duele constatar que la violencia contra las mujeres —que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas— sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”.

El mensaje concluyó con una petición dirigida tanto a los católicos como a la sociedad en general: valorar a las mujeres y proteger y respetar a las niñas. vatican.va+1

The Breakdown | La realidad del machismo en Perú

La denuncia del machismo en Perú llega en un contexto de preocupación por los feminicidios, una de las expresiones más extremas de la violencia basada en género.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú registró 154 feminicidios durante 2024, aproximadamente tres por semana.

154

Feminicidios registrados en 2024

1,345

Feminicidios acumulados entre 2015 y 2024

Fuente: INEI, informe Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015-2024. Plataforma del Estado Peruano+1

Las estadísticas permiten dimensionar el problema, aunque no reflejan por sí solas todas las experiencias de violencia, amenazas o discriminación que enfrentan las mujeres.

El mensaje papal también introduce una dimensión cultural.

León XIV no presentó una propuesta legislativa ni anunció un programa gubernamental. Su intervención se centró en cuestionar comportamientos sociales y reclamar un mayor compromiso con la dignidad femenina.

Esa distinción importa. Los pronunciamientos de líderes religiosos pueden influir en las conversaciones públicas, pero las mejoras en prevención, atención y acceso a la justicia requieren decisiones institucionales y mecanismos de protección.

La posición del papa también refleja una perspectiva específicamente católica: defendió la igualdad de dignidad mientras mantuvo su interpretación religiosa de la complementariedad entre hombres y mujeres.

Por eso, el debate sobre el machismo en Perú trasciende el discurso religioso. Incluye la responsabilidad de las familias, las autoridades y las organizaciones que trabajan para prevenir la violencia.

The Impact | El desafío para la Iglesia y las víctimas de abusos

La visita de León XIV tuvo otro componente significativo: su respuesta a los casos de abusos sexuales vinculados con instituciones religiosas.

Durante una reunión con obispos peruanos, el pontífice pidió enfrentar estos delitos mediante la verdad, la justicia, la reparación y la prevención.

Posteriormente, el Vaticano confirmó que mantuvo un encuentro de más de una hora con seis sobrevivientes de abusos cometidos en entornos eclesiásticos.

Entre ellos había personas relacionadas anteriormente con el Sodalitium Christianae Vitae, un movimiento católico fundado en Perú que fue suprimido por el papa Francisco después de investigaciones sobre abusos y otras irregularidades. Vatican News+1

El caso tiene un vínculo directo con la trayectoria del actual pontífice.

Antes de su elección en 2025, Robert Prevost desempeñó funciones pastorales en Chiclayo y conoció denuncias relacionadas con el movimiento.

Sin embargo, las declaraciones del papa no cerraron las críticas.

José Escardó, uno de los primeros denunciantes del Sodalitium, cuestionó la falta de consecuencias concretas para responsables de abusos y afirmó que sus comunicaciones con León XIV no habían recibido respuesta.

La tensión entre el discurso institucional y las demandas de las víctimas plantea una pregunta sobre la rendición de cuentas: cómo traducir las promesas de reparación en medidas verificables.

El impacto de la visita dependerá también de la respuesta que reciban quienes han denunciado estos hechos.

The Next Move | Qué debe observarse después de la visita

El siguiente punto de atención será la respuesta de la Iglesia peruana a las instrucciones de León XIV.

El papa pidió a los obispos acercarse a comunidades vulnerables, acompañar a quienes han sufrido abusos y fortalecer los mecanismos de prevención.

También los invitó a seguir el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, una figura histórica del catolicismo peruano reconocida por su cercanía con las comunidades indígenas.

Para las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, el mensaje abre una oportunidad para evaluar si el respaldo público de una figura religiosa influyente se traduce en compromisos sostenidos.

No obstante, hasta el momento, el discurso no equivale a nuevas medidas estatales ni constituye evidencia de una reducción de la violencia.

La atención deberá concentrarse en acciones concretas: prevención, asistencia a sobrevivientes, investigación de denuncias y resultados institucionales.

El debate sobre el machismo en Perú continúa más allá de la visita papal. Las declaraciones de León XIV amplifican un problema social documentado, pero su alcance real dependerá de cómo respondan las instituciones y las comunidades.