Un trágico incidente ocurrido en el corazón de África ha puesto nuevamente en debate los riesgos de la caza en entornos salvajes y el comportamiento defensivo de la fauna. Un hombre de 75 años murió tras ser atacado por una manada de elefantas en la selva tropical del Parque Nacional Lope-Okanda, en Gabón, mientras participaba en una expedición de caza organizada.

La víctima fue identificada como Ernie Dosio, un empresario estadounidense con amplia experiencia en safaris y cacerías en distintos puntos del continente africano. Según los reportes, el hombre formaba parte de una expedición cuyo objetivo era cazar un duiker de lomo amarillo, una especie de antílope difícil de rastrear en la densa vegetación de la región.

Durante la jornada, Dosio y su guía se adentraron en una zona boscosa donde, de forma inesperada, se encontraron con una manada compuesta por cinco elefantas adultas y una cría. De acuerdo con los relatos, los animales se encontraban ocultos entre la espesa vegetación y reaccionaron de manera inmediata al percibir la presencia humana como una amenaza.

Expertos en comportamiento animal señalan que los elefantes, especialmente las hembras, desarrollan fuertes lazos de protección hacia las crías, por lo que pueden reaccionar de forma agresiva cuando sienten que su grupo está en peligro. En este caso, la respuesta de la manada fue rápida y contundente: las elefantas embistieron y derribaron tanto al cazador como a su acompañante.

El guía, quien portaba un rifle de alto calibre, fue lanzado a un lado por la fuerza del ataque, mientras que Dosio recibió el impacto directo de los animales. Según la información disponible, el hombre fue pisoteado por la manada, lo que le provocó la muerte en el lugar. El guía sobrevivió al incidente, aunque con lesiones.

La empresa organizadora del safari confirmó el fallecimiento del cliente mediante un breve comunicado, en el que indicó que el encuentro con los elefantes ocurrió durante una actividad de caza en el centro del país. No se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias exactas del hecho, pero se reiteró que se trató de un encuentro inesperado con fauna salvaje.

El caso ha llamado la atención por el perfil de la víctima. Dosio era propietario de un viñedo en California y contaba con una larga trayectoria como cazador. A lo largo de los años, había participado en múltiples expediciones en África, donde logró abatir especies como elefantes, leones, leopardos, rinocerontes y búfalos. En su país natal también había cazado diversas especies de ciervos.

El lugar donde ocurrió el incidente es considerado uno de los ecosistemas más importantes del continente. Gabón alberga cerca del 60% de los elefantes de selva que aún existen en el mundo, con una población estimada de alrededor de 50.000 ejemplares. Aproximadamente el 88% del territorio del país está cubierto por bosques, lo que lo convierte en uno de los entornos naturales mejor conservados de África.

Este tipo de hábitat, aunque impresionante por su biodiversidad, también representa un desafío para quienes se adentran en él. La visibilidad es reducida, los animales pueden permanecer ocultos hasta el último momento y los encuentros con fauna salvaje pueden volverse impredecibles y peligrosos.

Organizaciones ambientalistas han reiterado en diversas ocasiones que la caza en estos entornos implica riesgos tanto para los humanos como para los animales. Además, subrayan que los elefantes de selva son una especie vulnerable, amenazada por la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

El incidente también reabre el debate sobre la ética de la caza deportiva, especialmente cuando se realiza en zonas donde habitan especies protegidas o en riesgo. Mientras algunos defienden estas actividades como una fuente de ingresos para la conservación y las comunidades locales, otros cuestionan su impacto en la biodiversidad.

Por ahora, las autoridades locales no han informado sobre investigaciones adicionales, aunque el caso ha generado repercusión internacional. Lo ocurrido en la selva de Gabón refleja no solo la fuerza y el instinto de supervivencia de los animales, sino también los peligros inherentes de intervenir en ecosistemas donde la naturaleza sigue marcando sus propias reglas.

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