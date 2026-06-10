Con miras a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las autoridades mexicanas anunciaron un plan especial para facilitar la denuncia de delitos federales y reforzar la atención a visitantes nacionales y extranjeros que asistirán al evento.

La estrategia fue presentada por la fiscal general de México, Ernestina Godoy, quien explicó que el objetivo es garantizar una respuesta rápida y accesible ante posibles incidentes relacionados con delitos como trata de personas, lavado de dinero, delincuencia organizada y contrabando.

Como parte del plan, la Fiscalía desplegará personal especializado en las ciudades que albergarán encuentros mundialistas, así como en aeropuertos y destinos turísticos considerados de alta afluencia. Además, se habilitará un micrositio digital que permitirá a los usuarios presentar denuncias en línea, localizar oficinas de atención y obtener información útil sobre los servicios disponibles.

Las autoridades también ofrecerán atención presencial y virtual a través de las 32 fiscalías federales del país. Sin embargo, se prevé un refuerzo especial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mexicanas que recibirán un total de 13 partidos durante la competencia.

La medida forma parte de los preparativos de seguridad para uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, que reunirá a miles de aficionados provenientes de distintos países. Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la protección de los asistentes y facilitar el acceso a la justicia durante el desarrollo del torneo.

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