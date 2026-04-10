El acceso universal a la salud en México será una realidad antes de finalizar el 2027, según lo anunciado recientemente por el gobierno federal.

Las autoridades mexicanas aseguran que están implementando una reforma sanitaria integral, para que toda la población cuente con servicios médicos gratuitos, sin importar su condición socioeconómica o lugar de residencia.

Este ambicioso objetivo busca transformar el sistema de salud nacional, tradicionalmente fragmentado y con grandes brechas de atención, especialmente para comunidades rurales y grupos vulnerables.

El plan contempla la expansión de la infraestructura hospitalaria, el fortalecimiento de la atención primaria, la contratación de más especialistas y la gratuidad de medicamentos esenciales.

El decreto presidencial establece el Servicio Universal de Salud, integrando el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), el Instituto de la Seguridad Social y los Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el programa IMSS-Bienestar.

A partir del 1 de enero de 2027, comenzará el intercambio de servicios, empezando por la atención universal de emergencias y la continuidad del tratamiento sin restricciones financieras, lo que garantiza un acceso inmediato y equitativo.

Retos y avances en el sistema de salud mexicano

Si bien el gobierno reconoce los importantes retos que enfrentará, como la falta de personal médico en zonas apartadas y la modernización tecnológica, las autoridades señalan avances significativos.

Por ejemplo, en los primeros meses de 2026 se han inaugurado nuevos hospitales y centros de salud en estados históricamente postergados, y se ha incrementado la inversión en capacitación de médicos generales y especialistas.

Expertos en salud pública advierten que será clave la colaboración con organizaciones locales y la sociedad civil para garantizar que la cobertura universal se traduzca en atención de calidad.

La experiencia de otros países latinoamericanos ofrece lecciones valiosas sobre cómo mejorar la equidad y la eficiencia del sistema sanitario.

Además, el gobierno mexicano trabaja en políticas para transparentar la administración de recursos y combatir la corrupción, un factor determinante para el éxito de cualquier reforma en el sector.

Durante la segunda mitad de 2027, se ampliará el intercambio de servicios especializados como radioterapia, análisis de laboratorio y estudios de imagen, y en 2028 se consolidará la realización universal de recetas y hospitalización.

El proyecto incluirá una solicitud digital con tarjeta de socio, historial médico, programación de citas, información sobre el servicio y navegación impulsada por IA, lo que garantizará la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sistema nacional de salud.

México oficializa exención de pagos de servicios públicos de salud

El gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Salud Pública, oficializó la gratuidad del total de los servicios de salud en la nación al aprobar la exención de pagos.

El beneficio fue publicado la tarde del lunes en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose en Ley y de aplicación inmediata.

Dicho acuerdo determina la exención de pago de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnósticos en los hospitales federales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.

‘El documento formaliza la desaparición de los niveles socieconómicos que hasta hoy se establecían para cada paciente con base en sus ingresos salariales’, cita el estamento.

Autoridades del gobierno indicaron que el acuerdo se implementa en base a la Constitución de la República que establece la protección a la salud de todas las personas.

Asimismo, hace mención que la exención de pagos se establece en la Ley General de Salud, en su artículo 77 bis que plantea claramente que quien no tenga acceso a la seguridad social tiene derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

Datos oficiales indican que un 50 por ciento de la población en México estaban obligados a pagar las cuotas por atenderse en las instituciones públicas.