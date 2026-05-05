El legado del “Rey del Pop”, Michael Jackson, vuelve a dominar la escena musical global, incluso 17 años después de su fallecimiento. Durante mayo de 2026, el artista se posicionó como el músico más escuchado en plataformas digitales a nivel mundial, superando a figuras contemporáneas como Justin Bieber, Bad Bunny, Taylor Swift y el grupo BTS.

Este fenómeno ha sido impulsado principalmente por el estreno del biopic Michael, lanzado el pasado 24 de abril. La película, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, ha despertado un renovado interés en la vida y obra del icónico cantante, generando un notable aumento en la reproducción de su catálogo musical en todo el mundo.

Gracias a este impulso, Jackson alcanzó el primer lugar del Global Digital Artist Ranking con más de 11.000 puntos, una cifra que refleja su dominio en casi todas las plataformas de streaming. Este logro es especialmente significativo, ya que se trata de un artista fallecido, algo poco común en una industria donde el consumo suele estar dominado por lanzamientos recientes de artistas activos.

Entre los temas que han experimentado un fuerte repunte se encuentran clásicos como Beat It, Billie Jean, Bad y Thriller. La canción “Billie Jean”, por ejemplo, llegó nuevamente a los primeros puestos globales, alcanzando millones de reproducciones diarias durante la semana del estreno del filme. Por su parte, “Thriller” muestra señales de regresar a importantes listas musicales, evidenciando una reactivación completa del catálogo del artista.

En total, Michael Jackson superó los 73 millones de oyentes mensuales, marcando uno de los picos más altos de su carrera en la era digital. Este incremento no solo refleja la fidelidad de sus seguidores históricos, sino también la incorporación de nuevas generaciones que descubren su música a través del cine y las redes sociales.

El éxito no se limita al ámbito musical. La película también ha tenido un destacado desempeño en taquilla, acumulando más de 430 millones de dólares a nivel mundial en apenas diez días. Con cifras que la ubican entre los biopics más exitosos de la historia, la producción avanza con proyecciones que podrían superar a The Greatest Showman, consolidando su impacto tanto comercial como cultural.

Este resurgimiento ha generado además un fenómeno en redes sociales, donde usuarios de distintas edades comparten coreografías, homenajes y contenido inspirado en el artista. Plataformas digitales se han llenado de tendencias relacionadas con sus canciones, reforzando su vigencia en la cultura popular.

Especialistas destacan que este tipo de éxito póstumo es poco frecuente en la era del streaming, donde los picos de popularidad suelen estar ligados a nuevos lanzamientos. Sin embargo, en el caso de Michael Jackson, su ventaja sobre otros artistas —con miles de puntos de diferencia— demuestra la permanencia de su influencia a lo largo del tiempo.

El fenómeno también evidencia cómo el cine puede revitalizar el interés por figuras históricas de la música, conectando distintas generaciones a través de una narrativa contemporánea. La combinación entre el éxito del biopic y la calidad atemporal de su repertorio ha permitido que Jackson vuelva a ocupar el centro de la industria musical global.

A más de una década de su muerte, Michael Jackson reafirma su estatus como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, con un legado que sigue creciendo y adaptándose a nuevas plataformas y audiencias en todo el mundo.

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