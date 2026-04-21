“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir porque, si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar”, dijo el presidente argentino.

La visita oficial de Javier Milei a Israel ha cobrado relevancia internacional al centrar sus esfuerzos en fortalecer los lazos bilaterales con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

En medio de un contexto global marcado por tensiones, el presidente argentino reafirma su alineación con el gobierno israelí, un paso que ha sido interpretado tanto como un respaldo político como una señal de su postura en materia de relaciones internacionales.

Durante el viaje, Milei reiteró su apoyo al gobierno de Israel y profundizó la colaboración en diversos campos, incluyendo tecnología y seguridad.

No obstante, sus declaraciones sobre la “imposibilidad de convivencia con determinadas culturas” despertaron polémica entre líderes regionales y organizaciones sociales, quienes consideran que estas palabras podrían deteriorar la imagen internacional de Argentina y afectar la integración multicultural del país.

Controversia por declaraciones de Milei en Israel

La expresión de Milei acerca de que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir” alimentó el debate en la opinión pública.

Diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, han calificado la declaración de excluyente y preocupante en el contexto de una nación caracterizada históricamente por su diversidad.

Este episodio se suma a otros momentos controvertidos de la política exterior de Milei, cuya tendencia a polarizar el discurso genera reacciones encontradas dentro y fuera de Argentina.

La visita también abre interrogantes sobre las futuras relaciones de Argentina con otras naciones. Mientras algunos ven en estos gestos una reafirmación ideológica, otros temen un aislamiento regional.

Javier Milei retira a Argentina del Consejo de Derechos Humanos ONU



En una decisión que sacude la diplomacia internacional, Javier Milei retira a Argentina del Consejo de Derechos Humanos ONU, formalizando así la salida del país sudamericano del organismo más relevante en materia de derechos humanos a nivel mundial.

La confirmación llegó esta semana, cuando el gobierno argentino notificó de manera oficial su desvinculación, lo que generó un inmediato revuelo tanto en el ámbito nacional como en la comunidad internacional.

El gobierno de Javier Milei sostiene que la decisión responde a diferencias ideológicas con el funcionamiento del Consejo y a un cambio en la política exterior de Argentina. Desde la asunción de Milei, su administración ha seguido una línea más alineada con posturas conservadoras y de reducción de participación en organismos multilaterales.

Según comunicados oficiales, la intención es priorizar intereses nacionales sobre agendas internacionales que, a juicio del gobierno, no benefician directamente a los argentinos. Expertos, organizaciones de derechos humanos y parte de la oposición han advertido sobre posibles consecuencias negativas, como el debilitamiento de las relaciones diplomáticas y el aislamiento en temas claves de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un foro importante donde se revisan abusos y se impulsan políticas globales sobre derechos fundamentales. El retiro argentino es un hecho inusual en América Latina y genera preocupaciones crecientes sobre el futuro de los derechos humanos en la región.

Planean una demanda colectiva millonaria contra Milei en EEUU

El estudio jurídico Burwick Law, con sede en Nueva York y especializado en litigios digitales, lidera una acción legal contra el presidente de Argentina, Javier Milei, debido al escándalo financiero relacionado con la criptomoneda $LIBRA. Más de 200 inversionistas de diversas partes del mundo han comenzado a organizarse para presentar una demanda colectiva millonaria en busca de recuperar los fondos perdidos, que ascienden a aproximadamente cuatro mil millones de dólares.

Los afectados provienen de Argentina, Estados Unidos, Europa, Asia y África, y la intención de la firma es llevar el caso ante tribunales en múltiples jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Europa y América Latina.

El rol de Milei en este caso ha generado creciente controversia. Aunque en un principio promovió la criptomoneda, posteriormente intentó desvincularse del proyecto, alegando desconocimiento sobre sus detalles. Sin embargo, la situación se ha complicado tras las declaraciones de Hayden Mark Davis, empresario cercano al gobierno y uno de los principales impulsores de $LIBRA. Davis acusó a la administración de haber retirado su respaldo de manera abrupta y exigió un plan de compensación para los inversionistas afectados. Ante la falta de respuesta, comenzó a divulgar información que podría comprometer aún más al presidente y su entorno.

Además de Milei, la demanda también señala a figuras clave como Mauricio Novelli y Julian Peh, quienes habrían estado involucrados en la promoción y lanzamiento de tokens sin cumplir con regulaciones financieras adecuadas.

El impacto del caso podría trascender lo económico y afectar la imagen del gobierno argentino a nivel internacional. La creciente participación de figuras públicas en la promoción de criptoactivos ha generado debate sobre la responsabilidad de quienes avalan este tipo de inversiones. Ahora, con denuncias presentadas ante el FBI y la posibilidad de enfrentar un proceso legal en Estados Unidos, la situación de Milei se torna cada vez más delicada.



Milei no descarta cooperación militar con Israel ante tensión con Irán

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ratificó este miércoles su firme respaldo a Israel en medio de la creciente tensión con Irán. Según afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el alineamiento con el Estado israelí no representa un riesgo adicional para la seguridad nacional, pese al escenario internacional convulsionado.

Durante una rueda de prensa en Casa Rosada, Adorni explicó que la posición argentina se basa en un memorando de entendimiento firmado recientemente entre Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El acuerdo, suscrito durante la visita del mandatario argentino a Israel, contempla la cooperación en áreas como defensa, educación y concienciación sobre el antisemitismo. No obstante, los términos específicos del documento aún no han sido divulgados, y el vocero aclaró que no existe, por ahora, ningún pedido de apoyo militar.

“El memorando representa un paso más en la consolidación de una asociación estratégica. Su contenido se irá definiendo con el tiempo. Hoy no hay ningún requerimiento ni acción concreta en materia de defensa”, indicó Adorni.

Respecto a las consecuencias que podría tener esta postura internacional, el funcionario desestimó que implique una amenaza mayor para el país. Recordó que Argentina ha sufrido ataques terroristas en el pasado, incluso sin mantener una alineación explícita. “Este apoyo no supone un riesgo adicional. De todos modos, si se detecta algún nivel de amenaza para sedes diplomáticas u otras instalaciones, se adoptarán las medidas preventivas necesarias”, sostuvo.

Además, Adorni confirmó que el gobierno mantiene la decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026, tal como anunció Milei durante su campaña presidencial.

Tras su visita a Israel, el presidente Milei mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu, en la que expresó su solidaridad ante los recientes ataques iraníes. Fuentes oficiales señalaron que el primer ministro israelí agradeció el respaldo argentino y compartió información sobre la operación militar denominada “León Ascendente”.

Luego del primer ataque, la Oficina de Prensa de la Presidencia difundió un comunicado en el que condenó enérgicamente el ataque masivo con misiles y drones lanzado por Irán contra territorio israelí. Además, repudió la designación de Ahmad Vahidi, acusado por su participación en el atentado a la AMIA como jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Adorni concluyó que la situación internacional es monitoreada de forma constante por los organismos de seguridad del Estado y que se trabaja para fortalecer las capacidades defensivas de Argentina, aprendiendo de otras naciones con mayor experiencia en la materia.

Javier Milei: “Soy católico y también practico un poco el judaísmo”





El presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado nuevamente polémica al decir que es un católico que también practica un poco el judaísmo.

Sus declaraciones han sido vistas por sus críticos como oportunistas, ya que adopta la religión que le conviene en el momento.

La controversia en contra de Milei coincidió justo con su visita a Roma, donde se reunió con el papa Francisco, el líder espiritual católico que llamó “demonio” en el 2020.

El cambio repentino de ser católico a practicar un poco el judaísmo también se da a una semana de su vivista a Israel, donde no dudó en mostrar su cercanía con la religión hebrea.

Durante una entrevista a la televisión italiana, Milei no solo reconsideró su relación con el papa Francisco, sino que quiso resaltar sus orígenes italianos, indicando que es un 75% italiano por sus abuelos.

“Soy católico y también practico un poco el judaísmo”, dijo ante el asombro de sus detractores, que lo han calificado como un camaleón que cambia de religión.

Tras la visita al papa Francisco en el Vaticano, Milei describió al pontífice como “la persona más importante de toda la Argentina”.

“Tengo una pasión increíble por la ópera italiana. Siempre que pude, por motivos de trabajo en el sector privado, hacer un viaje a Europa, lo hacía con Alitalia (ahora ITA Airways) porque podía parar en Roma”, dijo el presidente argentino, pareciendo convenenciero, según sus críticos, que no han pasado en alto el hecho de que dijera que es un católico que practica un poco el judaísmo.





