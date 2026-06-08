LIMA (AP) — La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez se encontraban el lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse casi el 93% de las mesas de votación.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtenía 50,095% de los sufragios mientras Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzaba 49,905% de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Tras el cierre de la votación el domingo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final “estaría en los próximos 30 días” y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas “mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática”.

El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y que participa por cuarta vez en una liza presidencial, pidió paciencia a sus seguidores. “Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda”, dijo la candidata en una declaración desde un hotel de Lima, capital de Perú.

En tanto Sánchez salió a un balcón frente a la plaza San Martín, en el centro de Lima, y agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables “que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”.

El ajustado resultado parcial recuerda al de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Pedro Castillo y Fujimori. La excongresista empezó con cierta ventaja, pero al final Castillo se impuso por una mínima fracción: 50,1% frente a 49,9%.

Ambos candidatos llegaron al balotaje con un elevado nivel de rechazo. Más del 70% del electorado no votó por ninguno de los dos en la primera vuelta en Perú. Fujimori sumó 17,18% mientras que Sánchez obtuvo 12,03%.

Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings sostuvo en un análisis previo al balotaje que independientemente de quién gane los problemas de gobernabilidad de Perú y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, “limitarán la capacidad del próximo gobierno” para impulsar reformas claves.

Imagen cortesía.

Fujimori y Sánchez se disputarán la presidencia de Perú

La conservadora Keiko Fujimori y el nacionalista Roberto Sánchez se disputarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el 7 de junio, según el conteo total de los votos de la elección que se produjo hace más de un mes.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, encabezó la votación con 17,18%, al contabilizarse el 100% de las actas de los comicios del 12 de abril que publicó el viernes en su página de internet la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez, de Juntos por el Perú, quedó segundo con 12,03%.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció que recién el domingo proclamará a los dos candidatos que irán a segunda vuelta.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía con promesas que incluyen la renegociación de contratos de explotación de recursos naturales y el aumento del salario de los maestros.

El candidato, que tiene más seguidores en las regiones rurales del interior de Perú, portó durante la campaña el sombrero de paja y ala ancha que le regaló Castillo al visitarlo en la cárcel donde cumple una sentencia de 11 años por conspiración para la rebelión.

Más del 70% de los electores no votaron ni por Fujimori ni por Sánchez en la primera vuelta, por lo que ambos candidatos deberán formar coaliciones si desean triunfar en el balotaje.

Fujimori ganó en 10 regiones ubicadas principalmente en la costa del Pacífico y la Amazonía. Sánchez se impuso en 11 regiones, en especial en los Andes y las zonas rurales. Ninguno triunfó en Lima, donde se concentra un tercio de la población peruana.

Aunque el conteo de votos concluyó el viernes, desde hace semanas Fujimori y Sánchez se mostraban seguros de haber pasado al balotaje. La víspera, incluso, cruzaron declaraciones sobre los lugares donde deberían realizarse los debates previos al balotaje del 7 de junio.

El viernes, en su primera declaración tras el fin del conteo, Sánchez dijo que “los trabajadores tienen derecho a ser dueños, empresarios, con una visión nacionalista que genere empleo y desarrollo humano”.

Fujimori no ha hecho aún comentarios, pero el jueves prometió desde la región Lambayeque, en la costa del Pacífico, que su eventual gobierno coordinará “con los diferentes gobiernos regionales y locales, sin mirar los colores políticos”.

Perú sufre una larga crisis política que vio pasar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.

Elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga lideran el conteo en medio de indicios de fraude

La derechista Keiko Fujimori y el ultra conservador Rafael López Aliaga lideraban el lunes el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 53% de los sufragios.

Fujimori encabezaba la votación con 16,95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 14,55% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes a la presidencia.

En tercer lugar, y a menos de dos puntos porcentuales de López Aliaga, se ubicaba el candidato Jorge Nieto Montesinos con 12,81% de los votos y con chances matemáticas de ingresar a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La ONPE mantuvo la publicación del conteo de votos de los comicios del domingo pese que hasta las 18.00 local (2300 GMT) del lunes 52.561 personas podrán votar en Lima.

La elección transcurrió con problemas logísticos y varios centros de votación abrieron sus puertas con retraso porque no había llegado el material electoral. En el caso de Lima, el Tribunal Electoral ordenó que continúe la votación el lunes en 13 colegios públicos que no abrieron la víspera porque no habían recibido las papeletas.

El lunes cientos de peruanos realizaban filas en esas escuelas públicas del sur de la capital.

Iris Valle, de 56 años, dijo a la AP que pese a sufrir de un problema en la rodilla llegó a votar a la escuela Alfonso Ugarte del distrito capitalino de San Juan de Miraflores. La mujer añadió que temía que le hagan un descuento en su trabajo por no asistir temprano a laborar.

Centenares de personas como Valle realizaban filas disgustadas porque algunas mesas electorales no habían abierto para sufragar pasadas las 7 de la mañana.

Según sondeos privados previos, ninguno de los postulantes llegaba a las elecciones con alta intención de voto.

Varias encuestas daban a Fujimori el primer lugar con una intención promedio del 15%. La dirigente política ha prometido combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Detrás de ella se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

Los electores se quejan además del aumento del costo de vida y de la persistente corrupción.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión, un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público, se han quintuplicado, mientras que los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

Perú en una inestabilidad presidencial sin precedentes: 8 presidentes han sido destituidos en los últimos 10 años

La pregunta de por qué es tan fácil destituir a un presidente en Perú ha cobrado vigencia en los últimos años. En el país andino, los jefes de Estado parecen tener una corta permanencia en el cargo, sorprendiendo al mundo por la frecuencia con la que el Congreso aprueba mociones de vacancia.

El caso de José Jerí ilustra cómo el Congreso peruano, dotado de amplios poderes y en un contexto de lealtades frágiles, se convierte en un actor decisivo que dificulta acuerdos de largo plazo y acentúa la incertidumbre política.

La censura en su condición de titular del Parlamento tiene un trasfondo mucho más confuso, son ocho presidentes que han sido destituidos en los últimos diez años.

¿Qué factores explican esta debilidad institucional que hace tan sencillo apartar del poder al presidente de la República?

Las causas estructurales de la inestabilidad política en Perú

El sistema político peruano otorga al Congreso amplias atribuciones para destituir a un presidente. La figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente” es un mecanismo constitucional que, aunque debería aplicarse solo en casos extremos, se ha convertido en una herramienta recurrente para disputas políticas.

Esto se debe, en parte, a la ambigüedad de esta figura, lo que genera interpretaciones amplias y subjetivas para justificar la destitución.

Por otro lado, los constantes choques entre el poder Ejecutivo y el Legislativo han alimentado un clima de inseguridad política.

El Congreso peruano, altamente fragmentado y con frecuentes cambios de alianzas, suele priorizar intereses particulares por encima de la estabilidad gubernamental, propiciando crisis institucionales frecuentes.

En la última década, este fenómeno ha provocado la caída de varios presidentes, evidenciando la fragilidad democrática del país.

Según expertos, la falta de reformas profundas y la ausencia de consensos políticos continúan alimentando este patrón de inestabilidad.

Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro democrático en Perú y la urgente necesidad de reformas constitucionales para fortalecer la gobernabilidad.

Perú tiene nuevo presidente: José María Balcázar sustituye a José Jerí

El Congreso de Perú ha designado a José María Balcázar como presidente interino del país, luego de la destitución de José Jerí.

El nombramiento de Balcázar llega en un momento de intensa crisis política, sumando un nuevo capítulo a la actual inestabilidad institucional que vive la nación sudamericana.

José María Balcázar asume el cargo tras una votación parlamentaria que respondió a las crecientes presiones políticas y a demandas ciudadanas por transparencia y eficiencia en el gobierno.

El nuevo presidente interino, reconocido abogado y legislador, tiene ante sí la difícil tarea de restaurar la confianza en las instituciones y encaminar al país hacia la estabilidad democrática.

En la sesión extraordinaria realizada en el Congreso, los parlamentarios destacaron la necesidad de implementar reformas políticas urgentes para evitar nuevas turbulencias.

Contexto político y desafíos inmediatos para el nuevo presidente

El mandato de Balcázar estará marcado por la urgencia de atender la crisis institucional y la demanda ciudadana de elecciones generales transparentes.

Expertos en política peruana advierten que el nuevo presidente enfrentará presiones tanto internas como externas para garantizar un proceso de transición creíble.

La reciente destitución de José Jerí evidenció las fracturas dentro del Congreso y el descrédito de la clase política, que debe ser enfrentado con medidas claras por la nueva administración.

Perú paralizada por masivas protestas en contra de Boluarte y su gabinete

(2023).- Las masivas protestas en Perú en contra de Dina Boluarte y su gabinete mantienen paralizado el país, intensificando la crisis social, política y económica.

Desde el pasado 7 de diciembre que Pedro Castillo fue separado de la presidencia de la República, el país se ha visto envuelto en una crisis política sin precedentes.

Las masivas protestas en contra del gobierno de Boluarte se han mantenido por más de un mes de forma consecutiva.

Según organizaciones de Derechos Humanos (DDHH), más de 40 personas han fallecido producto de la situación que se vive en la nación.

“Las masivas protestas en Perú han dejado 44 manifestantes y un policía muerto”, se indicó sobre la pérdida de vidas registradas desde que se destituyó al gobernante.

La problemática en la nación latinoamericana se ha incrementado. En seis años cinco gobernantes han sido separados del poder por orden del Congreso Nacional.

Con la llegada de Castillo la lucha con los grupos de poder se intensificó. Meses antes que tomara las riendas del país enfrentaba fuertes críticas.

Un intento de disolver el Congreso Nacional fue lo que alentó al poder legislativo a sacar definitivamente a Castillo del poder, desatando la crisis social.

Mientras las masivas protestas avanzan, el gobierno de Boluarte asegura que su gestión está firme y que no permitirá que se quebrante el estado de derecho.

“El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, dijo la gobernante nombrada por el Congreso Nacional.

Entre las exigencias de los simpatizantes de Castillo está la convocatoria inmediata a nuevas elecciones para un cambio de gobierno.



