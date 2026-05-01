En el mundo, los empleados exigen mejores condiciones laborales; mientras algunos países merman las prebendas de trabajo de sus empleados, dejándolos desprotegidos ante un sistema injusto.

PARÍS (AP) — Activistas y trabajadores de todo el mundo participan el viernes en manifestaciones por el Primero de Mayo en las que reclamarán paz, salarios más altos y mejores condiciones laborales, mientras muchos de ellos lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo ligados a la guerra con Irán.

En muchos países, este es un feriado que conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, o Día del Trabajo, en el que los sindicatos suelen movilizarse en torno a los salarios, las pensiones, la desigualdad y cuestiones políticas más amplias. Se celebraban manifestaciones desde Seúl, Sydney y Yakarta, hasta muchas capitales europeas y ciudades en todo Estados Unidos.

“Los trabajadores se niegan a pagar el precio de la guerra de Donald Trump en Oriente Medio”, dijo la Confederación Europea de Sindicatos, que representa a 93 organizaciones sindicales en 41 naciones europeas. “Las manifestaciones de hoy muestran que los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados mientras ven destruirse sus empleos y su nivel de vida”.

En Estados Unidos, activistas contrarios a las políticas de su presidente, Donald Trump, están organizando marchas y boicots.

A continuación, lo que debe saber sobre el Primero de Mayo.

Trabajadores alzan la voz por el precio de la energía y del costo de vida

Se espera que el aumento del costo de la vida vinculado al conflicto en Oriente Medio sea un tema clave en las manifestaciones del viernes.

En Manila, la capital de Filipinas, grandes multitudes de trabajadores marcharon para reclamar salarios más altos y menos impuestos, al tiempo que denunciaban el papel de Estados Unidos en la guerra con Irán. Algunos portaban pancartas con el lema “ni tropas, ni bases, ni maniobras militares, resistir las guerras lideradas por Estados Unidos”. Los manifestantes se enfrentaron con los agentes que les bloqueaban el paso cerca de la embajada estadounidense.

“Todos los trabajadores filipinos son conscientes ahora de que la situación aquí está profundamente conectada con la crisis global”, apuntó Josua Mata, responsible de SENTRO, la confederación de federaciones sindicales.

En Indonesia, el presidente, Prabowo Subianto, se unió a una manifestación en la capital, Yakarta, y saludó a decenas de miles de personas en medio de una fuerte presencia policial y militar. Los trabajadores reclamaron una mayor protección gubernamental ante el aumento de los precios y las dificultades para encontrar materias primas para su industria.

En Pakistán, el Primero de Mayo es un feriado marcado por las marchas, pero muchos jornaleros no pueden permitirse tomarse el día libre.

“¿Cómo voy a llevar verduras y otras cosas necesarias a casa si no trabajo?”, preguntó Mohammad Maskeen, un obrero de la construcción de 55 años, cerca de Islamabad.

El aumento del precio del petróleo ha incrementado la inflación, que el gobierno estima en alrededor del 16% en un país que depende en gran medida del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y de naciones aliadas.

Manifestaciones de trabajadores en todo el mundo

En Estambul, la policía turca detuvo a unos 15 manifestantes que intentaron llegar a la plaza Taksim, epicentro de las históricas protestas de 2013, desafiando una prohibición del gobierno.

El gobierno de Turquía lleva mucho tiempo prohibiendo las protestas en esa plaza alegando motivos de seguridad, pero algunos partidos políticos y sindicatos han prometido marchar hasta allí.

En Francia, los sindicatos llamaron a los trabajadores a salir a la calle en París y en otros puntos bajo el lema “pan, paz y libertad”, vinculando sus preocupaciones cotidianas con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

En Italia, el gobierno aprobó casi 1.000 millones de euros (1.170 millones de dólares) en incentivos al empleo esta semana para promover el trabajo estable y frenar los abusos laborales antes del Primero de Mayo. Las medidas amplían las exenciones fiscales para fomentar la contratación de jóvenes y de mujeres en situación de desventaja, y buscan abordar la explotación vinculada al trabajo en plataformas. Los partidos de la oposición calificaron la iniciativa de “pura propaganda”.

En Portugal, la reforma laboral propuesta por el ejecutivo de centroderecha ya motivó una huelga general y protestas callejeras el año pasado. Tras nueve meses de negociaciones con sindicatos y patronal, aún no hay acuerdo. Los sindicatos sostienen que las propuestas debilitarían los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, ampliando los límites de horas extra y reduciendo algunas prestaciones.

Feriado para los trabajadores obligatorio en Francia

El Primero de Mayo tiene un significado especial este año en Francia tras un acalorado debate sobre si se debería permitir trabajar en el feriado más protegido del país: el único en que la mayoría de los trabajadores tienen un día libre remunerado obligatorio.

Casi todas las empresas, tiendas y centros comerciales están cerrados, y solo sectores esenciales como hospitales, transporte y hoteles están exentos.

Una propuesta parlamentaria reciente para trabajar en este día causó una gran indignación entre sindicatos y políticos de izquierdas.

“No toquen el Primero de Mayo”, advirtieron los sindicatos en un comunicado conjunto.

Ante la polémica, el gobierno presentó esta semana un proyecto de ley que busca convertir la jornada en laborable para trabjadores de panaderías y floristerías. En el país, es costumbre regalar lirios del valle en este día como símbolo de buena suerte.

“El 1 de mayo no es un día cualquiera”, afirmó el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Serge Papin. “Simboliza conquistas sociales derivadas de un siglo de construcción de normas sociales que han dado lugar al código laboral que conocemos en Francia. Es, en efecto, un día especial”.

Llamados de los trabajadores a protestas callejeras y boicots en EEUU

Activistas y sindicatos de trabajadores están organizando protestas callejeras y boicots en todo Estados Unidos, donde el Primero de Mayo no es un feriado federal.

May Day Strong, una coalición de grupos activistas y sindicatos, llamó a la población a manifestarse bajo la consigna “los trabajadores antes que los multimillonarios”.

Mostrando una fuerte oposición a las políticas de Trump, los organizadores enumeraron miles de acciones para la jornada en todo el país y buscan provocar un apagón económico con el lema “ni escuela, ni trabajo, ni compras”.

Sus reivindicaciones incluyen gravar a los ricos y poner fin a la ofensiva migratoria del gobierno de Trump,

Aunque los derechos laborales y los de los migrantes han estado históricamente entrelazados, el foco de las manifestaciones del Primero de Mayo en el país se centró en la inmigración en 2006. Fue entonces cuando aproximadamente un millón de personas, incluyendo casi medio millón solo en Chicago, salieron a la calle para protestar contra una ley federal que habría convertido vivir en Estados Unidos sin un permiso legal en un delito grave.

Raíces en Chicago

El Primero de Mayo, o Día Internacional de los Trabajadores, se remonta más de un siglo, a un periodo crucial de la historia laboral de Estados Unidos.

En la década de 1880, los sindicatos presionaron para la implantación de la jornada laboral de ocho horas mediante huelgas y manifestaciones. En mayo de 1886, una protesta en Chicago se tornó mortal cuando explotó una bomba y la policía respondió con disparos. Varios activistas sindicales —la mayoría migrantes— fueron condenados por conspiración y otros cargos, y cuatro fueron ejecutados.

Más tarde, los sindicatos designaron el 1 de mayo como el día para honrar a los trabajadores. Un monumento en la plaza Haymarket de Chicago los recuerda con la inscripción: “Dedicado a todos los trabajadores del mundo”.

Trabajadores inmigrantes son los superhéroes en un cómic

El creador del cómic El Peso Hero, Héctor Rodríguez, ha rendido tributo a los inmigrantes en su trabajo, destacándolos como los superhéroes en tiempo de pandemia.

Rodríguez, explicó que el héroe latino pasó de combatir carteles de narcotráfico a ayudar a los verdaderos luchadores: los inmigrantes que lucha en primera línea o cuyo trabajo es considerado esencial.

En el cómic latino se ve a El Peso Hero entregando mascarillas a inmigrantes que trabajan sin protección en las granjas y los campos de todo Estados Unidos (EEUU).

“Nuestro objetivo es mostrar a nuestra comunidad desde un lugar positivo, elevar a nuestra comunidad”, dijo el dibujante.

El cómic también es una protesta por la situación que pasan los trabajadores agrícolas en EEUU, situación que fue denunciada por la fundación We Count a principios de mayo.

De acuerdo con la organización, los inmigrantes trabajan en “condiciones injustas e inseguras”, poniendo en peligro sus vidas.

“Lamentablemente muchos de los campos (en Florida) están trabajando en condiciones injustas”, dijo el personal de We Count.

Indicaron que los inmigrantes se ven obligados a exponerse por la necesidad de llevar alimento a sus familias.

Los campesinos, en su mayoría inmigrantes, son considerados en EEUU trabajadores esenciales, lo que le permite continuar con sus labores a pesar que sus empleadores no les den los insumos necesarios.

Florida es una de los estados donde se registra mayor número de inmigrantes que son obligados a trabajar sin la protección adecuada.

Muchos de los trabajadores se han costeado sus propios insumos para así protegerse y proteger a sus familias de la peligrosa enfermedad.

Estados Unidos registra hasta la fecha 106 mil muertes por Covid-19 y casi dos millones de contagios, siendo los inmigrantes, latinos y afroamericanos los sectores más vulnerables.

A nivel mundial el Covid-19 ha cobrado la vida de 392 mil personas.

Trabajadores de comida rápida de California logran esperado aumento salarial por hora

Los trabajadores de comida rápida en California lograron el esperado aumento salarial por hora que será efectivo en el 2024.

El convenio, que pone fin a la lucha de los sindicatos y los trabajadores, se concretó el pasado lunes y entrará en vigor en el 2024.

Con el convenio se beneficiará a más de 500 mil trabajadores de comida rápida que recibirán 20 dólares por hora.

Autoridades han destacado que con la firma del acuerdo laboral se pone fin a los enfrentamientos y se evita el costoso referéndum que se llevaría a cabo en noviembre del 2024.

Además del incremento, se logró la creación de un Consejo de Comida Rápida.

“La medida o el beneficio incluye a los trabajadores de comida rápida de al menos 60 restaurantes”, se informó sobre el convenio.

Actualmente, los empleados devengan un salario de 15 dólares la hora; con el aumento a partir de abril del 2024 ganarán 20 dólares la hora.

En ese sentido, se informó que la prebenda salaria será obligatoria. Solo no aplica a las empresas que operen una panadería y vendan pan como producto independiente en el menú.

Algunos trabajadores de comida rápida han señalado que el aumento representará un alivio para las familias.

Canadá anuncia que inmunizará a trabajadores agrícolas mexicanos

Autoridades locales de la provincia de Columbia Británica de Canadá confirmaron la inmunización de trabajadores agrícolas mexicanos amparados en un acuerdo de estatus temporal.

Desde el miércoles funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se unieron al anuncio de la vacunación masiva por medio de charlas en español para orientar a los inmigrantes.

La cancillería de la nación azteca resaltó que la inmunización fue el resultado del diálogo y las negociaciones emprendidas entre el Ministerio de Salud de México, Ministerio de Agricultura de Columbia Británica y el Consulado de México en Vancouver.

La vacunación de los trabajadores agrícolas mexicanos comenzó este jueves como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). Dicho tratado tiene como objetivo garantizar la migración ordenada, legal y segura.

Funcionarios destacaron que son más de 700 trabajadores que serán vacunados en cumplimiento al PTAT en la región.

‘Se seguirá un estricto protocolo y procedimiento que será supervisado’, por el Consulado General de México en Vancouver.

Asimismo, se indicó que los trabajadores agrícolas mexicanos que no quieran recibir la dosis no serán obligados.

‘Se contará con el apoyo de doctores sobre el terreno y charlas en español sobre la vacuna y el proceso que se seguirá’, indicó.

Trabajadores de limpieza en EEUU: “Somos personas, no animales”

Trabajadores de limpieza en Miami, Estados Unidos (EEUU), se unieron a un solo grito: “Somos personas, no animales” para denunciar los atropellos laborales.

Los afectados aseguran que representantes del edificio Miami Tower, una torre de 47 pisos, realizaron fumigaciones sin previo aviso.

La exposición a los químicos provocó daños corporales y hasta la fecha no se les avisó qué material se utilizó.

Los trabajadores de limpieza minutos después de ser expuestos a la fumigación presentaron tos, falta de aire, vista nublada, náuseas y quemazón.

“No nos dieron aviso, la fumigación ocurrió el 15 de mayo y hasta el momento no nos han informado que tipo de químico se usó”, dijo uno de los empleados.

Indicó que al no darles aviso de la fumigación los han tratado como animales.

Además de la protesta de este jueves interpondrán una queja formal a la Administración de Seguridad y Salud Ocupación (OSHA por sus siglas en inglés).

Los trabajadores de limpieza pertenecen a la compañía SFM Sevices,Inc..

No es la primera vez que los empleados de limpieza en Miami protestas en exigencias a sus derechos laborales.

Hace unos meses centenares protestaron frente a las oficinas de sus respectivas firmas empleadoras, para pedir la atención de las autoridades gubernamentales.