El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Clive Davis a los 94 años. Considerado uno de los ejecutivos más influyentes en la historia de la industria discográfica, Davis desempeñó un papel clave en el descubrimiento, desarrollo y relanzamiento de algunas de las mayores estrellas de las últimas décadas.

Su carrera alcanzó notoriedad a finales de los años sesenta cuando lideró importantes transformaciones en la industria musical desde Columbia Records, impulsando artistas de rock y ayudando a conectar nuevos públicos con géneros como el jazz.

Posteriormente, al frente de sellos como Arista Records, contribuyó al éxito de figuras como Whitney Houston, Alicia Keys, Jennifer Hudson y Aretha Franklin.

Además de descubrir nuevos talentos, Davis fue reconocido por impulsar importantes regresos artísticos, entre ellos los de Carlos Santana y Rod Stewart. También fue uno de los primeros ejecutivos en apostar por el potencial comercial del hip-hop y el R&B contemporáneo.

A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, ocupó posiciones de liderazgo en algunas de las compañías musicales más importantes del mundo y se ganó la reputación de ser un estratega capaz de identificar éxitos antes que nadie.

Su legado permanece en la historia de la música popular y en las carreras de numerosos artistas que alcanzaron la fama gracias a su visión y respaldo.

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