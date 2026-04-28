La muerte de Nurul Amin Shah Alam, un refugiado rohinyá de 56 años, ha encendido el debate en Estados Unidos sobre los procedimientos de las autoridades migratorias y el trato que reciben las personas bajo su custodia. El caso ha generado preocupación entre líderes locales, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos, quienes exigen esclarecer lo ocurrido en los días previos a su fallecimiento.

Shah Alam, originario de Myanmar y perteneciente a la minoría musulmana rohinyá —un grupo que ha sido reconocido internacionalmente como víctima de persecución y genocidio—, había llegado a Estados Unidos como refugiado a finales de diciembre de 2024 junto a su familia. Su objetivo, como el de muchos migrantes, era encontrar estabilidad y mejores oportunidades de vida.

El 19 de febrero de 2026, Shah Alam fue liberado del Centro de Detención del Condado de Erie, en la ciudad de Buffalo, tras haber sido retenido brevemente bajo una orden migratoria. De acuerdo con información oficial, agentes de la Patrulla Fronteriza determinaron que no debía ser deportado. Sin embargo, esa misma noche fue dejado en las afueras de un establecimiento cerrado, en condiciones climáticas cercanas al punto de congelación.

Según los reportes, el hombre fue abandonado solo, sin acompañamiento ni recursos visibles para resguardarse del frío. Shah Alam hablaba poco inglés, tenía problemas severos de visión y no sabía leer ni escribir, lo que dificultaba aún más su capacidad para orientarse o pedir ayuda en un entorno desconocido.

Cinco días después, el 24 de febrero, su cuerpo fue encontrado a aproximadamente seis kilómetros del lugar donde había sido dejado. Las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación, pero el caso ha provocado cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades en su liberación y las condiciones en que ocurrió.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha defendido la actuación de sus agentes, señalando que se siguieron los procedimientos establecidos. No obstante, funcionarios locales y estatales han solicitado investigaciones independientes para determinar si hubo negligencia o fallas en el protocolo.

Mientras tanto, la comunidad rohinyá y allegados del fallecido han expresado su dolor y su deseo de que el caso no quede en el olvido. Durante el funeral, realizado en una mezquita de Buffalo, familiares y amigos se reunieron para rendir homenaje a Shah Alam y pedir justicia.

Portavoces de la familia han insistido en que su muerte debe servir como un llamado de atención sobre la situación de los migrantes vulnerables. “No queremos que su historia pase desapercibida. Queremos que su nombre represente a quienes siguen enfrentando estas dificultades”, expresó una representante cercana.

El hijo de Shah Alam relató que la última vez que vio a su padre fue el día de su liberación. Desde entonces, no volvió a tener noticias hasta que se confirmó su fallecimiento. La familia ha descrito al hombre como una persona tranquila, dedicada y comprometida con el bienestar de sus seres queridos.

Su esposa también compartió un mensaje emotivo ante los medios, recordándolo como el pilar de su hogar. Según sus palabras, era un hombre cariñoso que asumía con responsabilidad el cuidado de su familia, incluso en las circunstancias más difíciles.

El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente en medio de esfuerzos por intensificar las deportaciones. Diversos sectores han advertido sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Organizaciones civiles han señalado que situaciones como esta evidencian posibles vacíos en los sistemas de protección y acompañamiento para migrantes en condiciones de vulnerabilidad. La falta de protocolos claros para la liberación segura de personas con limitaciones físicas o barreras lingüísticas es uno de los puntos más señalados.

A medida que avanzan las investigaciones, el caso de Nurul Amin Shah Alam se ha convertido en un símbolo de las dificultades que enfrentan muchos refugiados al intentar reconstruir sus vidas. Su historia ha generado un llamado urgente a revisar las prácticas actuales y a fortalecer las medidas de protección para evitar que tragedias similares se repitan.

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