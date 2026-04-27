La muerte de un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha despertado interrogantes y preocupación en sectores políticos y de seguridad nacional, luego de conocerse que estaba dispuesto a testificar ante el Congreso sobre supuestos programas secretos del gobierno relacionados con objetos voladores no identificados.

Se trata de Matthew James Sullivan, de 39 años, quien falleció el 12 de mayo de 2024 en su residencia en Falls Church, Virginia. De acuerdo con el informe de la oficina del médico forense del norte del estado, la causa de la muerte fue una sobredosis accidental provocada por la combinación de alcohol y varios medicamentos: alprazolam, ciclobenzaprina e imipramina.

El alprazolam es un fármaco utilizado comúnmente para tratar la ansiedad, conocido comercialmente como Xanax. Por su parte, la ciclobenzaprina es un relajante muscular que actúa sobre el sistema nervioso central, mientras que la imipramina es un medicamento recetado para tratar trastornos de ansiedad y, en algunos casos, problemas como la enuresis en menores.

Aunque las autoridades médicas clasificaron el fallecimiento como accidental, el contexto en el que ocurrió ha generado dudas y llamados a una investigación más profunda. El congresista Eric Burlison expresó públicamente su preocupación y solicitó la intervención del FBI, argumentando que existen posibles implicaciones para la seguridad nacional.

En una carta dirigida al director del FBI, Kash Patel, el legislador señaló que las circunstancias de la muerte de Sullivan resultan “repentinas y sospechosas”, especialmente considerando que el exmilitar se preparaba para ofrecer testimonio ante el Congreso en noviembre de 2024. Según el documento, el caso amerita una revisión exhaustiva para descartar cualquier posible interferencia externa o irregularidad.

El FBI, por su parte, indicó que no suele comentar casos específicos, pero confirmó que está trabajando en coordinación con otras agencias federales, incluyendo el Departamento de Energía y el Departamento de Defensa, para analizar posibles conexiones entre científicos fallecidos o desaparecidos en circunstancias similares. No obstante, no se ha confirmado oficialmente que el caso de Sullivan esté directamente vinculado a dichas investigaciones.

El historial profesional de Sullivan añade un elemento adicional de interés. Durante su servicio militar, participó en la Operation Enduring Freedom, por la cual recibió una condecoración por valentía. Posteriormente, trabajó en organismos de inteligencia como la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, y la Agencia de Seguridad Nacional.

Durante su funeral, el mayor general retirado David Abba destacó que Sullivan poseía conocimientos que solo un grupo reducido de personas en el país tiene acceso a comprender, lo que ha sido interpretado por algunos como una referencia a su posible involucramiento en programas altamente clasificados.

De acuerdo con diversas fuentes citadas por medios estadounidenses, Sullivan habría estado vinculado a un supuesto programa gubernamental relacionado con la recuperación de objetos voladores no identificados, conocido informalmente como un “programa legado”. Este tipo de iniciativas, cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno, han sido objeto de especulación durante décadas.

El caso también ha reavivado la atención sobre otros denunciantes que han hablado públicamente sobre fenómenos aéreos no identificados. Uno de los más conocidos es David Grusch, exintegrante de la comunidad de inteligencia, quien en 2023 declaró ante el Congreso que Estados Unidos poseía materiales de origen no humano. Grusch también afirmó haber enfrentado represalias y amenazas tras revelar información sobre estos programas.

La coincidencia de estas declaraciones con la muerte de Sullivan ha alimentado teorías y preocupaciones en torno a la seguridad de quienes deciden hacer públicas este tipo de informaciones. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente su fallecimiento con su intención de testificar.

Expertos en seguridad y analistas políticos coinciden en que es fundamental evitar conclusiones apresuradas y basarse en investigaciones oficiales. Aun así, subrayan que la transparencia y el acceso a la información son claves para mantener la confianza pública en las instituciones.

El caso de Matthew Sullivan continúa generando debate en Estados Unidos, no solo por las circunstancias de su muerte, sino también por el trasfondo de los temas que planeaba abordar. A medida que avanzan las investigaciones, crece el interés por esclarecer los hechos y determinar si existe alguna relación entre su fallecimiento y los programas que presuntamente iba a revelar.

Mientras tanto, la discusión sobre los fenómenos aéreos no identificados y el papel del gobierno en su manejo sigue siendo un tema de alto interés tanto para autoridades como para la opinión pública.

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