“Hoy controlamos el 60 %, mañana ya veremos”, dijo el primer ministro de Israel al indicar que ahora va por un 10% más.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes el control del 70% de la Franja de Gaza y deslizó la posibilidad de buscar el “control total” sobre ese territorio palestino.

Estas declaraciones refuerzan las especulaciones sobre el futuro de Gaza y aumentan la incertidumbre en la región.

El anuncio ha generado reacciones internacionales y alarma por el posible incremento de la ofensiva en la zona, donde la crisis humanitaria se agrava por los efectos de la guerra, iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó territorio israelí.

Netanyahu bromeó sobre la rapidez del avance militar antes de referirse al objetivo de “control total”, un mensaje interpretado por expertos como un claro indicio de su postura ante la presión internacional.

“Esperen, vayamos en orden. Primero, el 70 %. Empezaremos con eso”, respondió el primer ministro de Israel al ser consultado sobre Gaza y sus operaciones militares.

Hace una semana, Netanyahu indicó que tiene el 60% del control de la región.

“Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, dijo en aquel momento.

“Hoy controlamos el 60 %, mañana ya veremos”, agregó el líder hebreo sobre su intervención militar en el enclave.

Ministro israelí deja claro que la victoria de su país implica que a Gaza quede totalmente destruida



El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dejó claro que la victoria de su país contra Hamas implica que la Franja de Gaza quede totalmente destruida.

Las declaraciones del funcionario hebreo han generado debate en las distintas plataformas de Internet. Unos defienden la postura de Israel y otros la cuestionan fuertemente por la muerte de civiles.

“Gaza será totalmente destruida, los civiles serán enviados al sur de una zona humanitaria sin Hamas ni terrorismo, y desde allí comenzarán a partir en grandes cantidades hacia terceros países”, dijo Smotrich sobre el plan de conquista que puso en marcha el gobierno de Israel.

Desde el fin de semana, el gobierno israelí lanzó una operación para iniciar con el desplazamiento de los palestinos y tomar el control total de la Franja de Gaza, lo que significaría que la región quede totalmente destruida.

El Gabinete de Seguridad dio el visto bueno para que el Ejército comenzara una ampliación de la guerra en una de las zonas más conflictivas de Oriente Medio.

“Las Fuerzas Israelíes desplazarán a la población palestina al sur de Gaza mientras lanza poderosos ataques contra Hamas”, detalla un comunicado de prensa.

El conflicto entre Hamas e Israel inició en octubre de 2023, extendiéndose por casi dos años, dejando más de 1300 israelíes muertos y 50 mil palestinos fallecidos.

La situación en la Franja de Gaza cuenta con el respaldo de Estados Unidos (EEUU). Donald Trump le ha expresado a Benjamín Netanyahu para que tome el control total de Gaza.

Imagen cortesía.

Israel demuestra quien manda en Gaza e intercepta una flotilla con ayuda y más de 200 activistas

Activistas que navegaban en decenas de barcos e intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza denunciaron el jueves que fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones durante la noche, destrozando motores y deteniendo a algunos ocupantes mientras navegaban en aguas internacionales cerca de Grecia.

La Global Sumud Flotilla zarpó a principios de mes desde Barcelona. Los organizadores dijeron que participarían más de 70 embarcaciones y 1.000 personas de todo el mundo, y que más barcos se sumarían a la comitiva a medida que avanzara hacia el este por el Mediterráneo.

Según el rastreador de barcos publicado en la web del grupo activista, 22 embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales al oeste de la isla griega de Creta, y otras 36 seguían navegando a media mañana del jueves .

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo en una publicación en X que estaba trasladando a territorio israelí a unos 175 activistas de más de 20 barcos que participaban en la flotilla.

“Las acciones de Israel… suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, a la vista de todo el mundo”, declaró el grupo en un comunicado. La distancia es de más de 1.000 kilómetros de Gaza.

Israel y Egipto han impuesto distintos grados de bloqueo sobre Gaza desde que el grupo insurgente Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007. Israel sostiene que la medida es necesaria para impedir que Hamás importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo contra toda la población palestina de la Franja.

Israel se está “ensañando” con el Líbano como lo hizo en Gaza

Médicos libaneses han denunciado que Israel está atacando el sistema de salud de Líbano como lo hizo con Gaza.

Hace dos años, el doctor Mohammed Ziara vio cómo Israel devastaba el sistema de salud de Gaza bombardeando hospitales, atacando ambulancias y obligando a pacientes a evacuar.

Ahora Ziara, junto con otros trabajadores sanitarios, grupos de derechos humanos y muchos civiles, advierte que el mimo proceso se está desarrollando en Líbano.

Israel está avanzando profundamente en la parte sur del país en su campaña contra Hezbollah, una poderosa fuerza miliciana y partido político respaldado por Irán que desde hace tiempo ejerce un control de facto sobre gran parte de la comunidad chií de Líbano.

Para describir su estrategia en esta guerra, el ejército israelí invoca la devastación que causó en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás.

Aviones de guerra israelíes arrojaron panfletos sobre Beirut el mes pasado en los que advertían que, tras el “gran éxito en Gaza”, también se avecina “una nueva realidad” para Líbano.

“Ya viví esto antes”, dijo Ziara, que era cirujano de quemaduras de Ciudad de Gaza, a The Associated Press el jueves en el hospital gubernamental de la ciudad portuaria libanesa de Sidón. “No puedo volver a Gaza ahora. Pero puedo estar aquí, en Líbano”.

Al igual que hizo con Hamás en Gaza, Israel acusa a Hezbollah de esconderse y operar desde zonas civiles, y de utilizar hospitales y ambulancias con fines militares. Israel ha atacado cada vez más a los equipos de emergencias y a centros médicos, obligando a varios hospitales a evacuar.

“Estuve sitiado en un hospital”, dijo Ziara sobre su tiempo en el Hospital Shifa de Gaza, donde trabajó antes de evacuar a Egipto con su familia. Luego se unió a Interburns, una organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido, que lo envió a Líbano en 2024 para responder al estallido de la anterior guerra entre Israel y Hezbollah. “Perdí a mi hermano en un ataque aéreo. Siento lo que siente esta gente”.

Una ofensiva israelí amenaza otra vez a un sistema de salud

Desde que la guerra entre Israel y Hezbollah se reavivó el 2 de marzo y hasta el domingo, los ataques aéreos israelíes habían matado al menos a 54 profesionales de la salud, según el Ministerio de Salud libanés.

Israel ha llevado a cabo 152 ataques contra personal médico de emergencia y ambulancias, y ha forzado el cierre de seis hospitales y 49 clínicas de salud mediante ataques o amenazas, según el ministerio.

En Sidón, Ziara y su equipo de Interburns, una organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido, han instalado la primera unidad especializada en quemados del sistema público de salud libanés, un recurso crucial en este país golpeado por crisis, donde la guerra entre Israel y Hezbollah ya ha matado a 1.461 personas y herido a 4.430, De acuerdo con el ministerio. Israel afirma haber matado a cientos de operativos de Hezbollah en el más reciente bombardeo e invasión terrestre.

El ejército israelí sostiene que el uso de instalaciones médicas por parte de Hezbollah las convierte en objetivos militares legítimos según el derecho internacional. No ofrece pruebas que respalden sus afirmaciones.

Hezbolá niega realizar actividades milicianas dentro de sitios civiles. Aunque la presencia del grupo en zonas residenciales está bien documentada, no ha habido verificación independiente de que utilice hospitales con fines militares.

Interburns, que capacita a personal sanitario local en atención de quemaduras en todo el mundo, comenzó a desarrollar la unidad en el Hospital Gubernamental de Sidón durante la guerra Israel-Hezbollah de 2024. Las autoridades libanesas pidieron al equipo que regresara cuando la guerra se reavivó el mes pasado.

Como la primera ciudad justo al norte de la zona de evacuación de Israel, que abarca casi todo el sur de Líbano, Sidón recibe cada día a más heridos.



Trump cuenta con $5 mil millones para ayudar a Gaza



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda humanitaria internacional para Gaza, generando diversas reacciones en la región y el escenario global.

Este nuevo compromiso llega en un contexto de intensas tensiones y crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde miles de civiles enfrentan una grave escasez de recursos básicos.

El anuncio, realizado por Trump durante un evento público, resalta la necesidad urgente de asistencia en la zona.

El paquete internacional de ayuda incluiría alimentos, medicinas y suministros médicos, así como apoyo logístico a través de organizaciones reconocidas por la comunidad internacional.

Según declaraciones, el propósito es “mostrar liderazgo global y alivianar el sufrimiento de la población civil”.

El paquete financiero se perfila como uno de los mayores compromisos internacionales para la región en medio de la crisis actual.

La inversión estará destinada principalmente a asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento de la seguridad local, de acuerdo con lo adelantado por el mandatario.

Impacto esperado de la ayuda en la población civil



Expertos en relaciones internacionales y en asuntos humanitarios han señalado que la ayuda humanitaria internacional para Gaza podría ser un alivio temporal ante la crisis, aunque advierten que se requieren soluciones políticas de fondo para resolver el conflicto.

La cooperación de organismos multilaterales y la coordinación con países aliados serán clave para garantizar la entrega y distribución efectiva de la ayuda.

La iniciativa impulsada por Trump también ha sido comentada por múltiples actores internacionales y observadores, quienes destacaron tanto la importancia de que Estados Unidos siga involucrándose en el tema humanitario, como el desafío de asegurarse que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.