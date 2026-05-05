Una nueva compañía de telefonía móvil cristiana en Estados Unidos ha generado debate tras anunciar que bloqueará contenido pornográfico y material relacionado con temas LGBT en su red. La empresa, llamada Radiant Mobile, comenzará operaciones esta semana con el objetivo de ofrecer un servicio alineado con principios religiosos.

El fundador de la compañía, Paul Fisher, explicó que la propuesta busca crear un entorno digital “centrado en Jesús”, libre de pornografía y de contenido que la empresa considera contrario a sus valores. Según indicó, el proyecto nace como una alternativa para familias y usuarios cristianos preocupados por el tipo de contenido accesible en internet.

Radiant Mobile no cuenta con infraestructura propia de telecomunicaciones, sino que opera bajo un modelo similar al de otras compañías móviles virtuales. Para ello, utiliza capacidad de red adquirida a T-Mobile, aunque la empresa de telecomunicaciones aclaró que no mantiene una relación directa con la nueva operadora. El servicio será administrado a través de un proveedor intermediario.

La compañía empleará tecnología desarrollada por la firma israelí Allot, especializada en ciberseguridad y filtrado de contenido digital. Este sistema clasifica sitios web en más de cien categorías, permitiendo bloquear automáticamente páginas consideradas inapropiadas según los criterios establecidos por la empresa.

De acuerdo con Fisher, el sistema no solo podrá restringir páginas completas, sino también secciones específicas dentro de determinados sitios. Como ejemplo, mencionó contenidos universitarios relacionados con temas de diversidad sexual. El empresario señaló que, si ciertos portales muestran de forma reiterada información LGBT en sus páginas principales, podrían ser bloqueados totalmente dentro de la red.

El lanzamiento de esta iniciativa ha despertado reacciones divididas en redes sociales y entre defensores de derechos digitales. Algunos sectores consideran que el proyecto responde al derecho de los consumidores a elegir servicios compatibles con sus creencias religiosas, mientras que otros cuestionan la posible censura de contenidos relacionados con diversidad e inclusión.

Además del bloqueo de contenido, la empresa afirma que busca abordar lo que describe como una “crisis de pornografía” dentro de comunidades cristianas. El director de operaciones de Radiant Mobile, el ministro religioso Chris Klimis, indicó que la plataforma pretende ofrecer una experiencia digital más segura para usuarios creyentes y familias.

La suscripción mensual tendrá un costo cercano a 30 dólares y, según Fisher, parte de las ganancias podrían destinarse en el futuro a iglesias que promuevan el servicio. Para impulsar su expansión, la empresa también ha reclutado influenciadores cristianos que promocionarán la plataforma en redes sociales.

El fundador adelantó además que planea extender el servicio a otros países con importantes comunidades cristianas, incluyendo México y Corea del Sur.

La propuesta surge en un momento en que aumentan las discusiones sobre control parental, libertad de expresión y regulación de contenidos digitales. Mientras algunos ven este modelo como una opción de mercado dirigida a un público específico, otros advierten sobre las implicaciones que podría tener el filtrado ideológico de información en internet.

Con su lanzamiento oficial, Radiant Mobile se convierte en una de las primeras compañías telefónicas en Estados Unidos que intenta integrar explícitamente principios religiosos en la experiencia de navegación móvil, abriendo un nuevo debate sobre tecnología, fe y acceso a la información digital.

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