Un ex actor infantil, cuya identidad permanece bajo reserva, presentó una demanda civil en California contra Sean Combs, conocido artísticamente como Sean “Diddy” Combs, por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en 2007.

Según la denuncia, los hechos habrían tenido lugar durante un evento de contactos profesionales celebrado en las colinas de Hollywood. El demandante sostiene que fue víctima de conducta inapropiada por parte del empresario musical durante esa reunión.

La acción judicial representa una nueva acusación contra Combs, quien enfrenta una serie de procesos legales en distintos estados de Estados Unidos. Actualmente, el artista se encuentra apelando una condena federal relacionada con cargos de transporte con fines de prostitución, emitida por un tribunal en Nueva York.

Además, autoridades del Condado de Los Ángeles mantienen bajo revisión otro expediente relacionado con el productor, de acuerdo con información proporcionada por la oficina del fiscal local.

Hasta el momento, la defensa de Combs no ha respondido públicamente a las nuevas acusaciones. Como ocurre en este tipo de procesos, las denuncias deberán ser evaluadas por los tribunales y no constituyen una determinación de culpabilidad mientras el caso siga en curso.

Sean “Diddy” Combs sobrevive a un intento de ataque en prisión