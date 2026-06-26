Una amplia ola de calor se extenderá durante los próximos días sobre la mitad oriental de Estados Unidos, donde se esperan temperaturas elevadas y altos niveles de humedad que podrían generar condiciones peligrosas para millones de personas.

El fenómeno está relacionado con un cambio en la corriente en chorro, que favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo desde el sur hacia el medio oeste y posteriormente al noreste del país.

Entre las ciudades que podrían registrar las temperaturas más altas del año se encuentran Chicago, Detroit, St. Louis, Dallas y Nashville, donde las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar afectaciones por el calor extremo.

Mientras tanto, el oeste del país experimentará un marcado descenso de temperaturas acompañado de fuertes vientos, condiciones que aumentan el riesgo de incendios forestales, especialmente en Utah y estados vecinos, donde continúan activos varios focos de fuego.

Los meteorólogos advierten que la combinación de calor y humedad incrementará la sensación térmica, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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