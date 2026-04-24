CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario colombiano Gustavo Petro se reunieron el viernes por primera vez desde la captura de Nicolás Maduro.

Rodríguez tuvo su primer encuentro oficial con un mandatario vecino desde que asumió en enero en lugar de Maduro y colaborando con el gobierno de Donald Trump.

La cita fue en Caracas luego de que se cancelara una reunión prevista el 13 de marzo en la frontera común.

Petro viajó por última vez a la capital venezolana en abril de 2024 para encontrarse con Maduro meses antes de la cuestionada elección presidencial en ese país.

Cooperación energética y de seguridad Petro y Rodríguez

Ambos países tienen interés en la seguridad fronteriza por la presencia de grupos armados ilegales asociados con el narcotráfico. La economía es otro punto clave por la intención de Colombia de importar gas venezolano.

“Hay un interés de los Estados Unidos en que Colombia se convierta en el comprador del gas venezolano”, dijo desde Bogotá a The Associated Press Ronal Rodríguez Durán, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

“Colombia, por su naturaleza geográfica, se convertiría en el cliente que rápidamente podría hacer ingresar recursos a Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos”, agregó.

El gobierno de Trump busca revitalizar la economía venezolana atrayendo inversión extranjera a sus vastos recursos naturales, principalmente el petróleo.

Bajo el gobierno de Maduro Venezuela sufrió una profunda crisis económica que empujó a millones a la pobreza y 7,7 millones de personas al exilio.

El interés de Colombia en el gas venezolano se reavivó en el gobierno de Petro, especialmente desde 2024 cuando se empezó a hablar de un posible déficit de gas.

Sin embargo, no se ha concretado por asuntos técnicos en el gasoducto binacional y las sanciones estadounidenses a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Colombia tramita con Estados Unidos una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para reactivar los proyectos de gas e interconexión eléctrica. También logró acuerdos con PDVSA para reponer la tubería del gasoducto en el tramo colombiano.

El tema fue parte de la conversación que sostuvo Petro con Trump en febrero. Según el colombiano, hablaron sobre cómo reactivar a Venezuela con la ayuda de Colombia y sobre el papel de Estados Unidos, que a su juicio debería ser “levantar las sanciones” sobre Venezuela.

Petro abogó para que Maduro sea devuelto y juzgado en los tribunales de su país natal en lugar de los estadounidenses. Los fiscales estadounidenses han acusado a Maduro y a otros funcionarios venezolanos de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército venezolano para trasladar cocaína a Estados Unidos. Maduro se ha declarado inocente.

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas. El mandatario se ha defendido de las acusaciones y ha prometido arreciar las operaciones contra el narcotráfico e incluso ha sugerido posibles acciones conjuntas con Estados Unidos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que opera también en Venezuela.

Petro dijo días antes del encuentro que su delegación incluirá a militares y policías para tratar con Rodríguez la seguridad fronteriza, especialmente sobre la población colombiana del Catatumbo, donde grupos armados se disputan la zona. Aseguró que espera una “estrecha colaboración en inteligencia”.

Posible papel de mediador

Desde las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela en 2024 el vínculo bilateral se ha mantenido en una zona gris. Petro no reconoció a Maduro como presidente legítimo, pero mantuvo las relaciones.

El gobierno colombiano ha dicho que el encuentro entre Petro y Rodríguez pretende “contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela”. Sin embargo, no está claro cómo lo haría. Petro, quien ha propuesto un “cogobierno” entre la oposición y el chavismo, participó en un infructuoso intento de mediación entre ambos sectores en 2024 junto a México y Brasil.

Para el investigador Rodríguez Durán, el alcance de Petro es limitado en una eventual mediación e incluso en el mantenimiento de las relaciones bilaterales, dado que su mandato culminará en agosto.

Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela dirigieron una carta abierta a Petro en marzo, antes del cancelado encuentro con Rodríguez, para pedirle que Colombia contribuya a la “promoción de principios democráticos y de derechos humanos”, incluyendo la liberación de “todos los presos políticos” y el cese de la “persecución”.

Petro recupera visa de EEUU tras acercamiento con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que recuperó su visa para ingresar a Estados Unidos. Esta se mantendrá vigente hasta el final de su mandato en agosto. El hecho ocurre tras recientes acercamientos diplomáticos con su homólogo Donald Trump.

La visa había sido retirada en septiembre en medio de una escalada de tensiones entre ambos gobiernos. Esto incluyó sanciones económicas contra Petro y miembros de su familia. La crisis se intensificó luego de declaraciones cruzadas y advertencias desde Washington. Incluso hubo amenazas de acciones militares tras un operativo en Venezuela en enero.

Sin embargo, las relaciones entre ambos países, históricamente aliados en la región, comenzaron a normalizarse tras una reunión celebrada el 3 de febrero en la Casa Blanca. En ese encuentro, las autoridades acordaron reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Con la restitución de la visa, se marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Bogotá y Washington. Esto ocurre luego de varios meses de tensiones políticas y diplomáticas.

Bukele y Petro en nuevo “encontronazo”: Que se lleve los presos de El Salvador a Colombia

En repuesta a críticas al sistema penitenciario de El Salvador, Nayib Bukele ofreció a su homólogo colombiano enviarle a todas las personas recluidas.

Bukele escribió en su cuenta de la red social X que hace algún tiempo planteó una propuesta similar a la ex secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, tras sus críticas contra el sistema carcelario salvadoreño.

“Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto”, indicó Bukele a su colega colombiano. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”.

“En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’”, agregó.

Petro aseguró la víspera en X que “tener un 36% de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven”.

¿El Salvador o Colombia?

Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban a los que no pagaban.

El prolongado estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Recientemente un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Bukele para combatir a las pandillas.

En el 2025, Bukele propuso un canje de prisioneros con Venezuela, sugiriendo que intercambiaría a un grupo de venezolanos deportados por Estados Unidos y que su gobierno mantenía encarcelados en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por quienes denominó “presos políticos” en Venezuela.

Petro y Nayib Bukele se enfrentan por megacárcel en El Salvador: “Más resultado y menos retórica”

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y El Salvador, Nayib Bukele, se enfrentaron en un debate por medio de Twitter por la megacárcel en territorio salvadoreño.

El primero en iniciar el intercambio de tuits fue Petro, quien cuestionó a Bukele por implementar la férrea lucha contra las pandillas con prisiones y no con la construcción de universidades.

La respuesta de Nayib Bukele fue tan contundente que inmediatamente se viralizó el debate, y miles de personas comenzaron a cuestionar a Petro por intentar entrometerse en los asuntos de otro país cuando aún no resuelve algunas problemáticas en su gobierno.

El debate en Twitter por la megacárcel comenzó con la opinión del mandatario de Colombia, calificando de escalofriante las cárceles.

“No me puedo meter en otros países, pero hay un campo de concentración en El Salvador. Hay miles y miles de jóvenes encarcelados que le dan a uno escalofrío. Hay gente que le gusta ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad”, fue el comentario con que inició el “agarrón” entre los mandatarios.

Como es conocido de Bukele, no tardó en dar su respuesta y que muchas personas han apoyado. “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”.

Este mensaje no le bastó a Petro, y en vez de darse por vencido continuó intentando defender su postura en contra de la megacárcel; generando aún más reproches entre sus mismos ciudadanos.

“Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades”, señaló.

En este tuit de Petro hay cientos de comentarios, en su mayoría pidiéndole que sea humilde y que siga el ejemplo de Bukele en El Salvador.

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

Bukele, nuevamente dio un golpe al señalarle que los muertos no se recuperan con respuestas a largo plazo. “¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”.

A pesar que las opiniones de miles de personas en Twitter ya estaban en contra de Petro continuó su defensa, proponiendo un foro internacional.

Este tuit ha sido completamente ignorado por Bukele, quien al parecer dejó que sean los ciudadanos de Latinoamérica que le respondan a su homólogo colombiano.

Nuevo choque entre Petro y Bukele: “¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa?”

Nuevamente el presidente Gustavo Petro y Nayib Bukele se han enfrascado en una discusión en las redes sociales por asuntos políticos.

Como en la ocasión anterior, el presidente colombiano se atrevió a hacer un comentario en contra de las estrategias implementadas en El Salvador.

Petro, a pesar de haber sido atacado por miles de personas tras cuestionar a su homólogo de El Salvador por la megacárcel volvió a mencionar la lucha contra las pandillas emprendida por Bukele.

El comentario del gobernante colombiano fue por el informe de la cadena CNN sobre supuestos pactos secretos del presidente salvadoreño con las pandillas.

Comentario que dejó el nuevo choque entre Petro y Nayib, el cual según los usuarios volvió a perder el jefe de Estado colombiano.

“Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en la búsqueda de la paz”, comentó Petro, iniciando un nuevo debate que dejó como resultado la mención de su hijo en supuestos actos ilícitos.

Ante el comentario de Petro, Bukele le preguntó cuál era su obsesión con El Salvador. “Póngase de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora habla de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador”.

Pero el tuit no quedó ahí, el gobernante salvadoreño aprovechó los últimos cuestionamientos en contra del hijo de Gustavo Petro para desarticular por completo sus comentarios en contra de sus medidas.

“¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, fue la frase del comentario que generó que miles de usuarios apoyaran nuevamente a Bukele.

El primer choque entre Petro y Bukele inició con la comparación de la cárcel de El Salvador con campos de concentración. Bukele, no se quedó atrás al decirle que los resultados pesan más que la retórica, dando un golpe bajo al gobierno colombiano.

Los comentarios en las distintas plataformas le dan a razón a Bukele, quien a pesar de las críticas de los entes internacionales tiene más del 80% de la aprobación de la ciudadanía.

La popularidad del gobernante salvadoreño no solo se limita a sus fronteras, sino que ha trascendido a la región latinoamericana.

Gustavo Petro es investigado en EEUU por nexos con narcotráfico

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, investigado por narcotráfico en Estados Unidos (EEUU) es la noticia que ha sacudido a Latinoamérica esta semana.

El presidente colombiano enfrenta una pesquisa en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, según informes dados a conocer por medios internacionales como la BBC.

La información detallada señala que agencias estadounidenses analizan evidencias sobre posibles conexiones entre el entorno de Petro y organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.

¿En qué consiste la investigación?

De acuerdo con las publicaciones, la investigación se desarrolla bajo estricta confidencialidad y todavía no implica cargos formales.

Se sabe que Estados Unidos ha solicitado cooperación a Colombia para obtener información sobre los allegados al mandatario y sus presuntas relaciones con redes de narcotráfico.

Esta situación podría afectar tanto la imagen pública de Petro como la relación bilateral entre ambos países.

El gobierno colombiano ha respondido con contundencia ante los señalamientos, asegurando que no existen pruebas concretas que incriminen a Gustavo Petro.

Sin embargo, la oposición política y sectores sociales exigen transparencia, reclamando que se esclarezca el alcance de esta investigación internacional.





