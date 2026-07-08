Un insólito y trágico incidente conmococionó a Argentina luego de que un instructor de vuelo perdiera la vida tras lanzarse de una avioneta en pleno vuelo, dejando sola a la estudiante que recibía una clase de pilotaje.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la localidad de Toledo, provincia de Córdoba, donde el instructor Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, realizaba un vuelo de entrenamiento a bordo de una aeronave Cessna 150 junto a una alumna de 22 años identificada como Rosario.

De acuerdo con la información difundida por medios locales y confirmada posteriormente por la Fiscalía argentina, minutos antes del suceso el instructor se dirigió a la joven con una frase que ahora forma parte de la investigación: “Ya sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante”. Acto seguido, se quitó los auriculares, desabrochó su cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y se lanzó al vacío.

El impacto contra el suelo le provocó la muerte de forma inmediata. Su cuerpo fue localizado poco después por los equipos de emergencia que acudieron al lugar tras recibir el reporte del incidente.

Mientras tanto, la estudiante quedó completamente sola a los mandos de la avioneta y tuvo que enfrentar una situación de extrema tensión. A pesar del impacto emocional y de la inesperada emergencia, logró mantener el control de la aeronave y realizar un aterrizaje seguro, evitando una tragedia aún mayor.

Las autoridades argentinas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al instructor a tomar esa decisión. La Fiscalía recopila testimonios, evidencia y otros elementos que permitan determinar qué ocurrió durante los minutos previos al hecho y si existían antecedentes que ayuden a explicar lo sucedido.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Argentina y ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su solidaridad con la joven estudiante, quien logró salvar su vida tras afrontar una situación completamente inesperada durante lo que debía ser una clase de vuelo rutinaria.

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