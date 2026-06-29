La cantante británico-albanesa Dua Lipa inauguró la Biblioteca Manifiesto en la ciudad de Oporto, Portugal, un proyecto permanente creado junto a la histórica Librería Lello y su plataforma de lectura Service95.

El espacio reúne una selección de cien libros que invitan a reflexionar sobre temas como el poder, la censura, la discriminación y la libertad de expresión. La colección incluye obras que han sido prohibidas o restringidas en algunos lugares por abordar cuestiones relacionadas con la raza, la sexualidad o los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Durante la presentación, la artista explicó que la iniciativa busca destacar libros que han generado debate o cuyos autores enfrentaron persecución por el contenido de sus escritos.

Con este proyecto, Dua Lipa apuesta por promover el acceso a la literatura y el pensamiento crítico, convirtiendo la Biblioteca Manifiesto en un espacio dedicado al diálogo, la diversidad de ideas y la defensa de la libertad de expresión.

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