Una controversia ha surgido en el ámbito militar estadounidense tras conocerse informes que indican que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha bloqueado el ascenso de numerosos oficiales de alto rango durante este año.

Según los reportes, entre los casos más destacados figura el del contralmirante Stephen D. Barnett, quien era considerado por líderes de la Marina como uno de los principales candidatos para dirigir el comando encargado de supervisar las bases navales estadounidenses dentro y fuera del país.

Sin embargo, la promoción no se concretó y finalmente el cargo fue otorgado a otro oficial. De acuerdo con las informaciones publicadas, algunas declaraciones anteriores de Barnett relacionadas con la importancia de promover la diversidad dentro de las Fuerzas Armadas habrían sido objeto de revisión por parte de funcionarios del Departamento de Defensa.

Los informes también señalan que al menos 40 ascensos a los rangos de general y almirante han sido detenidos o retrasados en lo que va del año. Una parte importante de los oficiales afectados serían mujeres o miembros de grupos minoritarios.

La situación ha abierto un debate sobre los criterios utilizados para las promociones dentro de las Fuerzas Armadas y sobre el papel que desempeñan factores distintos al desempeño profesional y la experiencia militar en estos procesos.

Hasta el momento, el Departamento de Defensa no ha anunciado cambios en su política de ascensos, mientras continúan las discusiones sobre el impacto de estas decisiones en el liderazgo y la diversidad de las fuerzas militares estadounidenses.

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