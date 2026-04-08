El estado de Texas debate incluir historias bíblicas en escuelas públicas, generando una fuerte polémica a nivel nacional.

El foco del debate gira en torno a si contar historias de la Biblia en las aulas respeta la separación entre Iglesia y Estado o si, por el contrario, vulnera este principio fundamental del sistema educativo estadounidense.

El proyecto de ley, discutido por legisladores texanos, busca que los estudiantes de primaria y secundaria reciban instrucción directa sobre relatos bíblicos.

Los promotores argumentan que esta enseñanza favorece los valores cívicos y morales. Sin embargo, críticos sostienen que podría discriminar a estudiantes de distintas creencias y abrir la puerta a conflictos legales.

Reacciones divididas ante la propuesta en Texas

El “Texas debate incluir historias bíblicas” ha provocado reacciones encontradas en la sociedad.

Para algunos sectores, reforzar la presencia de historias religiosas en la educación pública podría fortalecer principios éticos. Para otros, representa una amenaza a la laicidad del sistema educativo y pone en riesgo el respeto a la diversidad religiosa del país.

Organizaciones civiles y expertos legales han advertido sobre posibles demandas constitucionales, citando precedentes donde los tribunales estadounidenses han defendido la separación entre religión y educación pública.

Distrito escolar de EEUU ordena a las escuelas retirar la Biblia y otros libros cuestionados

Autoridades de un distrito escolar de Keller, Texas, ordenaron a las escuelas retirar la Biblia y otros libros de los centros educativos por ser cuestionados.

El retiro de las bibliotecas escolares es temporal, mientras se investiga los motivos de las denuncias de padres de familia en contra de los textos. Además, de la Biblia se pidió retirar la adaptación ilustrada del diario de Ana Frank.

Las nuevas medidas que dejarán el retiró de varios libros es parte de las políticas aprobadas por la Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Independiente de Keller.

“Se adoptaron nuevas políticas la emana pasada que establece nuevos estándares sobre cómo se eligen los libros y otros materiales de instrucción para las escuelas”, informaron autoridades sobre ordenar el retiro de la Biblia de las escuelas.

Los textos pasarán por un proceso de revisión pública de 30 días antes de ser devueltos a los centros educativos.

“En este momento, la administración de Keller ISD está pidiendo a los bibliotecarios y al personal del campus que revisen los libros cuestionados el año pasado”, detallaron.

El distrito escolar de Keller permite a los padres, empleados y residentes presenten objeciones o desafíos formales a los libres y materiales de instrucción que se usan en las escuelas.

La Biblia fue uno de los textos que obtuvo quejas el año pasado y que será retirado para su revisión.

Escuelas en EEUU prohibieron la “Biblia” por “violenta y vulgar”

Varias escuelas en el estado de Utah, Estados Unidos, determinaron prohibir la Biblia del rey Jacobo por considerarla violenta y vulgar.

Según confirmaron medios locales, todo comenzó cuando un padre de familia denunció el texto asegurando que era violenta y vulgar.

El progenitor se basó en la ley aprobada en el estado sobre los libros pornográficos e indecentes y que entró en vigor en el 2022.

Hasta la fecha, la mayoría de los libros prohibidos tratan de temas de educación sexual y orientación de género.

“La prohibición de la Biblia se produce en medio de un acuerdo más amplio entre los conservadores de los distintos estados para prohibir enseñanzas sobre temas como los derechos de las personas LGBT y la identidad racial”, se indicó sobre la decisión de cancelar la Biblia del rey Jacobo por violenta y vulgar.

Autoridades de distintos centros educativos señalaron que ya han retirado siete ejemplares del libro. Agregaron que la Biblia nunca formó parte del plan académico.

El Comité que decidió cancelar el documento de las escuelas no detalló cuáles eran los pasajes cuestionados.

Hace unos meses, el periódico Salt Lake Tribune cuestionó la Biblia del rey Jacobo indicando que no tiene valores.

“Es pornográfica según nuestra definición”, cita el libro prohibido en las escuelas de Utah.



