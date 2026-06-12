¡Así como lo lee! Los uniformados se disfrazaron de mascotas del Mundial porque sabían que el capturado era aficionado al fútbol.

Un hombre fue arrestado luego de confundir a varias mascotas del Mundial con personajes animados, sin sospechar que en realidad se trataba de policías encubiertos.

Este operativo insólito, que tomó notoriedad en redes sociales, evidencia la creatividad de las autoridades para actuar en grandes eventos.

El incidente sucedió en pleno centro de una ciudad de Perú, donde agentes policiales aprovecharon la efervescencia del Mundial para disfrazarse de mascotas oficiales del torneo.

El objetivo: lograr la captura de un sospechoso al que seguían por delitos relacionados con narcomenudeo.

“Capturamos a Carlos Cabrera, de 48 años, con la ayuda de los dos agentes disfrazados”, dijo el jefe del Escuadrón Verde.

Explicó que sabía que Cabrera era aficionado al fútbol y se encontraba en su domicilio mirando la inauguración del evento deportivo en Ciudad de México cuando fue detenido.

No es la primera vez que las fuerzas de seguridad utilizan estrategias poco convencionales para sorprender a acusados en eventos de alto perfil.

El relato, que rápidamente se hizo viral, enfatiza la importancia de estar alerta incluso en contextos festivos.

Imagen cortesía. / Créditos: CityNews.

Policías se disfrazan de superhéroes para hacer felices a niños de un hospital

La buena acción de un grupo de policías en Canadá se viralizó en las redes sociales. El deseo de hacer felices a los niños del hospital Montreal los hizo vestirse de superhéroes.

Las imágenes muestran a los uniformados, disfrazados de Spiderman y Deadpool, colgando de un edificio para sorprender a los pequeños que no se esperaban esa sorpresa.

Medios canadienses destacaron que los uniformados son miembros de la Policía de Montreal que, como parte de uno de los proyectos, decidieron hacer felices a los niños que en esta temporada están internos en el centro asistencial.

“El objetivo principal del día era que los niños estuvieran contentos“, dijo el comandante de la unidad táctica, Sebastien Chartier.

Los uniformados no solo llegaron disfrazados de superhéroes, sino que llevaron juguetes para entregárselos a los pequeños que pasaron un momento ameno al ver a Spiderman y Deadpool bajar por una de sus ventanas.

El comandante explicó que, como parte del entrenamiento, era necesario que los uniformados hacer una operación de bajada de un edificio, lo que hicieron perfectamente, pero con un agregado más: hacer felices a los pacientes.

Chartier aseguró que la satisfacción más importante al terminar cuatro semanas de operaciones fue ver las sonrisas de los menores.

“Solo con escuchar a los niños reír y sonreír, quedó bastante claro lo felices que estaban todos con lo que vieron hoy“, señaló el uniformado, orgulloso de su acción y la de sus compañeros.

Se vestían de policías y decomisaban droga para luego venderla

Autoridades de investigación informaron la captura de dos hombres que se hacía pasar como policías para interceptar a narcotraficantes y decomisar droga para luego venderla.

El caso ha generado tanta controversia en las redes sociales y se ha viralizado rápidamente. Unos cuestionan el accionar de los hermanos y otros destacan su astucia al engañar a los narcotraficantes.

«Se informó la detención de dos sujetos que se hacían pasar por policías para ingresar a diferentes domicilios a decomisar droga para luego venderla», cita el informe policial.

Los sujetos ahora deben responder por delitos relacionados con el uso de armas ilegal y narcotráfico.

El jefe policial señaló que la captura es parte de las pesquisas de una banda dedicada al robo y modalidad de falsos policías.

“Estos sujetos llegaban a casas, ingresaban identificándose como policías, tanto como Carabineros como Policía de Investigaciones” para decomisar droga para venderla y quedarse con el dinero.

Durante el allanamiento policial se decomisó a los dos hombres armas de fuego y municiones.

“Hablamos de armas de fuego como escopetas calibre 12, armas de fuego 9 milímetros, diversa munición, más de un kilo de droga y otros elementos que son para utilizar en la investigación“, informaron agentes de investigación.



