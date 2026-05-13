Se trata de la terapia CAR-T, un procedimiento de una sola aplicación que consiste en extraer linfocitos T de la sangre, modificarlos genéticamente para que actúen como ‘fármacos vivos’ y reintroducirlos en el paciente.

La terapia celular para el VIH representa uno de los avances más prometedores en la medicina moderna. Recientemente, científicos han desarrollado una innovadora técnica basada en la modificación de células inmunitarias del propio paciente, lo que podría cambiar por completo el panorama del tratamiento del VIH y mejorar la calidad de vida de millones de personas afectadas por esta enfermedad.

A diferencia de los tratamientos tradicionales, que dependen de la administración diaria de medicamentos antirretrovirales, esta nueva terapia celular busca fortalecer el sistema inmunológico y atacar de raíz la presencia del virus.

De acuerdo con los estudios presentados por el equipo de investigadores, los resultados preliminares muestran una reducción significativa de la carga viral y un mejor control del VIH en pacientes que recibieron este tratamiento experimental.

La investigación, publicada recientemente, se centra en modificar células T, extraídas del paciente, para hacerlas resistentes a la infección del VIH.

Estas células reprogramadas se reintegran al organismo con el objetivo de restaurar la respuesta inmune natural, algo que anteriormente no había sido posible con los métodos convencionales.

Este avance ha sido recibido con optimismo por la comunidad médica internacional. Sin embargo, los especialistas insisten en la necesidad de realizar más pruebas clínicas antes de que la terapia pueda ser ampliamente utilizada.

Mientras la ciencia avanza, la expectativa de encontrar una cura funcional para el VIH se mantiene vigente.

Imagen cortesía.

FDA aprueba la primera inyección preventiva contra el VIH de aplicación semestral

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha dado luz verde al uso de lenacapavir, el primer medicamento inyectable contra el VIH que requiere solo dos aplicaciones al año, marcando un hito en la prevención del virus a nivel global.

Comercializado como Yeztugo en su versión preventiva, el fármaco fue desarrollado por la farmacéutica Gilead Sciences y ofrece una alternativa de larga duración y discreta para personas en riesgo de contagio. Aunque aún no existe una vacuna contra el VIH, expertos destacan que este tratamiento representa el avance más significativo hasta la fecha.

La inyección se aplica en la zona abdominal, donde forma un pequeño depósito subcutáneo que libera el medicamento de manera gradual durante seis meses. Para su administración, es indispensable que la persona no tenga una infección activa de VIH, ya que no trata ni cura la enfermedad ni previene otras infecciones de transmisión sexual.

Lenacapavir podría ser especialmente útil para quienes enfrentan dificultades sociales, personales o estructurales para acceder a otras formas de profilaxis, como la pastilla diaria. Entre sus beneficios destacan:

Solo se requieren dos visitas médicas al año.

Reduce el riesgo de estigmatización asociada al tratamiento diario.

Brinda mayor privacidad y autonomía, particularmente valiosa para mujeres o personas que no pueden negociar el uso del preservativo.

Representa la forma de profilaxis más duradera disponible actualmente.

En un estudio realizado en Sudáfrica y Uganda con más de 5,300 mujeres jóvenes sexualmente activas, ninguna de las participantes que recibió lenacapavir se contagió de VIH. En cambio, un 2% de quienes usaron pastillas sí contrajeron el virus.

Con estos resultados, la nueva inyección se perfila como una herramienta fundamental en la lucha por reducir las tasas de transmisión del VIH en todo el mundo.

Décimo paciente supera el VIH con trasplante de células madre

Un nuevo avance médico trae esperanza global: un trasplante de células madre ha logrado la cura del VIH en el décimo paciente conocido en el mundo. El caso, reportado recientemente, refuerza la posibilidad de encontrar tratamientos definitivos para quienes conviven con el virus en América Latina y otras regiones.

El procedimiento se realizó en un paciente que había sido diagnosticado con VIH y, además, enfrentaba una enfermedad hematológica grave. Según los médicos responsables, el trasplante incluyó células madre provenientes de un donante con una mutación genética específica —el gen CCR5-delta32— que impide que el virus pueda ingresar a las células. Este método había sido implementado en casos previos, pero el décimo caso consolida la validez y el potencial de esta estrategia.

El procedimiento y sus implicaciones para el futuro del VIH

La curación, comprobada tras varios meses sin detectar el virus en el cuerpo del paciente y sin requerir medicamentos antirretrovirales, representa un cambio en la lucha histórica contra el VIH. Si bien el trasplante de células madre no es, por ahora, un tratamiento aplicable a todos los infectados debido a su complejidad y riesgos, refuerza el camino para futuras investigaciones y alternativas terapéuticas más accesibles.

Investigadores sostienen que comprender los mecanismos detrás de estos éxitos podría abrir la puerta a desarrollar terapias genéticas u otros tratamientos menos invasivos. Para muchos, especialmente en Centroamérica, donde el acceso a la salud puede ser limitado, este avance significa un rayo de esperanza.



Décimo paciente supera el VIH con trasplante de células madre

Un nuevo avance médico trae esperanza global: un trasplante de células madre ha logrado la cura del VIH en el décimo paciente conocido en el mundo. El caso, reportado recientemente, refuerza la posibilidad de encontrar tratamientos definitivos para quienes conviven con el virus en América Latina y otras regiones.

El procedimiento se realizó en un paciente que había sido diagnosticado con VIH y, además, enfrentaba una enfermedad hematológica grave. Según los médicos responsables, el trasplante incluyó células madre provenientes de un donante con una mutación genética específica —el gen CCR5-delta32— que impide que el virus pueda ingresar a las células. Este método había sido implementado en casos previos, pero el décimo caso consolida la validez y el potencial de esta estrategia.

El procedimiento y sus implicaciones para el futuro del VIH

La curación, comprobada tras varios meses sin detectar el virus en el cuerpo del paciente y sin requerir medicamentos antirretrovirales, representa un cambio en la lucha histórica contra el VIH. Si bien el trasplante de células madre no es, por ahora, un tratamiento aplicable a todos los infectados debido a su complejidad y riesgos, refuerza el camino para futuras investigaciones y alternativas terapéuticas más accesibles.

Investigadores sostienen que comprender los mecanismos detrás de estos éxitos podría abrir la puerta a desarrollar terapias genéticas u otros tratamientos menos invasivos. Para muchos, especialmente en Centroamérica, donde el acceso a la salud puede ser limitado, este avance significa un rayo de esperanza.

EEUU aprueba millonario paquete para reforzar la lucha global contra el VIH y el sida

El Congreso de Estados Unidos aprobó un amplio paquete de gasto que destina cerca de 5.000 millones de euros a programas de lucha contra el VIH y el sida a nivel mundial, una decisión que fue celebrada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA).

La iniciativa, que ya fue convertida en ley esta semana, contempla una asignación principal de fondos para el apoyo bilateral en salud global, además de importantes aportes a organismos internacionales clave. Una parte significativa de los recursos será canalizada a través de la estrategia estadounidense de salud global, mientras que otra porción financiará al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Asimismo, una cantidad menor pero relevante fue destinada directamente a ONUSIDA.

Desde el organismo de Naciones Unidas destacaron que este financiamiento representa un respaldo crucial para los esfuerzos internacionales de prevención, tratamiento y atención de personas que viven con VIH, en un contexto en el que la continuidad de los recursos es determinante para frenar la propagación del virus y reducir las muertes asociadas a la enfermedad.

La aprobación del paquete reafirma el papel de Estados Unidos como uno de los principales donantes en la respuesta global al VIH y el sida, y llega en un momento clave para sostener programas de salud en países con altos índices de vulnerabilidad.

El avance científico del 2024: Un medicamento para prevenir el VIH

El lenacapavir, un medicamento para prevenir el VIH, es considerado el avance científico del 2024 por su capacidad para evitar la propagación en el cuerpo de la enfermedad de transmisión sexual.

“Se trata de uno de los 30 antivirales disponibles en el mundo”, se informó sobre el fármaco que proporciona una impresionante capacidad para prevenir el VIH.

Las bondades del medicamento fueron resaltadas por la revista Science, que considera al lenacapavir como el avance científico del 2024.

El estudio sobre el medicamento para prevenir el VIH muestra que el antiviral es capaz de reducir las infecciones por VIH a cero en mujeres durante seis meses.

Al respecto, se detalló que la eficiencia es de un 99.9% en hombres, lo que significa que el fármaco es el más eficaz para prevenir la enfermedad de transmisión sexual.

El lenacapavir fue aprobado en el 2022, y tras dos años se ha convertido en un fármaco de primera clase por la forma de actuar en el organismo.

Los expertos han detallado que el medicamento protege el sistema inmunológico, si no que coordina varias etapas clave del ciclo de infección viral, como interferir en el transporte del material genético viral (ARN) al interior de la célula huésped y el ensamblaje y maduración de nuevos virus antes de que salgan de la cédula infectada.

“Al bloquear el transporte del ARN viral, el fármaco impide que el VIH se replique en la célula huésped e impide la formación de viriones maduros, bloqueando la propagación viral a otras células”, se explicó sobre el buen funcionamiento del medicamento para evitar que el VIH se propague en el cuerpo.

Medicamento logra reducir a cero las infecciones de VIH en ensayos clínicos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró los resultados de los ensayos clínicos que han conseguido, por primera vez, reducir a cero las infecciones de VIH en un grupo de prueba mediante el uso de un fármaco inyectable llamado lenacapovir.

La OMS recomienda que este medicamento sea accesible globalmente si futuros estudios continúan mostrando esta “increíble eficacia”.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de los ensayos clínicos”, afirmó Michelle Rodolph, experta técnica de la OMS en la lucha contra el VIH/sida, en una rueda de prensa.

El lenacapovir, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead, requiere solo dos inyecciones al año y ha logrado cero infecciones en un grupo de mujeres cisgénero en Uganda y Sudáfrica durante los ensayos.

Rodolph manifestó su expectativa por los resultados de los ensayos en hombres, que se publicarán este año. Aunque Gilead aún no ha informado sobre el precio del fármaco ni su disponibilidad en el mercado, la OMS insta a que su distribución sea rápida y a precios asequibles para los pacientes.

La experta subrayó que la respuesta al VIH/sida ha incluido una política de garantía de tratamientos a nivel global mediante acuerdos con fabricantes, presión sobre el mercado y compras a gran escala para mantener los precios bajos.

También destacó la importancia de fomentar la competencia a través de medicamentos genéricos mediante la cesión voluntaria de licencias y tecnología, y otras medidas para evitar barreras de propiedad intelectual.

“Todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, deberían tener acceso a productos que pueden salvar vidas”, afirmó Rodolph. Recordó que la OMS ha trabajado con farmacéuticas que producen medicamentos similares, como GSK, para asegurar que los precios no sean elevados, y se comprometió a hacer lo mismo con Gilead.

Los ensayos con lenacapovir, cuyos resultados se presentaron a finales de junio, involucraron a 5.300 mujeres adultas y adolescentes cisgénero, quienes recibieron este fármaco o bien otros preventivos de Gilead, como Descovy y Truvada, administrados por vía oral y de manera diaria. En el grupo que recibió lenacapovir no se registraron infecciones, mientras que en los grupos que usaron las otras dos marcas, la incidencia de infecciones osciló entre el 1,69% y el 2,02%.

Científicos de EEUU aseguran haber curado el VIH en una mujer

Científicos estadounidenses han dado a conocer que por primera vez lograron curar el VIH en una mujer, algo catalogado como histórico.

Se trata de una paciente de Nueva York que recibió un tratamiento con células madre y logró vencer la enfermedad por medio del sistema inmunológio.

Una vez sometida al procedimiento la mujer está asintomática del virus, o sea que se pudo haber curado el VIH, superando la enfermedad terminal.

De confirmarse que la mujer logró combatir el virus sería la primera vez que expertos estadounidenses confirmarían el éxito del tratamiento.

Se informó que para lograr los resultados se utilizó un método vanguardista de trasplante de células madre. El tratamiento prometedor podría ser aplicado a otras personas y confirmar que ha curado el VIH a los voluntarios.

El encargado del estudio, Carl Dieffenbanch, dijo que lo triunfos en los ensayos les dan esperanzas de encontrar la cura. “Es importante que siga habiendo éxitos”, acotó el investigador sobre el estudio.

Se detalló que es el primer caso de una cura exitosa del virus o el VIH hasta la fecha. El proceso terapéutico busca sustituir el sistema inmunitario del paciente, curando la enfermedad terminal.

Hasta el momento, en el mundo se ha registrado cinco casos de personas que se han sanado del VIH.

Tres hombres que se han sometido a tratamiento de medula ósea y dos mujeres cuyo sistema inmunitario venció el VIH de forma extraordinaria por su cuenta.

Ocho países africanos suman esfuerzo para crear una vacuna contra el VIH

Ocho países africanos han sumado esfuerzos para crear una vacuna contra el VIH, enfermedad de transmisión sexual con alto índice de mortalidad.

Los científicos participan en un proyecto financiado por Estados Unidos, nación que desembolsará 45 millones de dólares.

El programa de investigación, que podría dejar el desarrollo de la vacuna, se extenderá por cinco años, según el Consejo Sudafricano de Investigación Médica.

Los ocho países africanos que han decidido crear la vacuna contra la enfermedad de transmisión sexual son Nigeria, Kenia, Tanzania, Mozambique, Zimbabue, Zambia y Uganda.

“El camino que nos llevará a una vacuna contra el VIH debe ser lo suficientemente amplio como para que los científicos caminen codo a codo con las comunidades, en toda nuestra diversidad”, dijo el fundador de Alianza Africana para la Prevención del VIH.

La idea de estos ocho países africanos es realizar ensayos clínicos con inmunógenos para luego analizar los resultados y finalmente probarlos en humanos.

“Los inmunógenos son moléculas que tienen la capacidad de crear una respuesta inmunitaria y están basados en las dos cepas de VIH más extendidas en el continente”, se explicó sobre este prometedor trabajo científico.

De lograr los resultados esperados para finales de 2028 o inicios del 2029, se tendría una vacuna que evite la propagación del VIH y proteja a las personas.

Uno de los desarrolladores del proyecto, Glenda Gray, detalló que la intención es hacer el estudio inaugural del descubrimiento de la vacuna durante el 2024.

Entre las opciones que tiene los ocho países africanos para la creación de la dosis está la tecnología ARN mensajero, la cual ha sido efectiva para combatir el coronavirus.

Asimismo, se destacó que el programa, financiado por EEUU, cuenta con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU.

“Esta inversión no es solo una contribución financiera, es un faro de esperanza para el descubrimiento de vacunas contra el VIH en África”, afirmó la científica.

Detectan variante del VIH 4 veces más contagiosa y agresiva

Un estudio científico, desarrollado por la Universidad de Oxford, reveló el hallazgo de una variante del VIH 4 veces más contagiosa y agresiva, generado preocupación en los expertos británicos.

Según se detalló, hasta la fecha se han detectado 109 casos de la nueva mutación, todos los expedientes en Países Bajos.

Uno de los factores a destacar de la investigación es que la mayoría de los contagiados son hombres que han tenido sexo con otros hombres.

El estudio científico fue publicado en la revista Science, la cual enfatiza en la nueva variante del VIH denominada VB, triplica o hasta quintuplica la cantidad de virus en la sangre, volviéndola más virulenta y agresiva.

“Los infectados con VB mostraron una diferencia significativa con respecto a los contagiados con otras mutaciones en relación a carga viral y desarrollo de glóbulos blancos”, indicaron los expertos.

Se detalló que la carga viral entre las variantes antiguas y esta es de 3,5 a 5,5 veces mayor con un mayor riesgo de transmisión y afectación al paciente que lo porta.

“Uno de los marcadores más claros del daño que sufre el sistema inmunitario debido al VIH es la tasa de disminución de los glóbulos blancos CD4, que con esta variante decrecen dos veces más deprisa, por lo que los infectados corren el riesgo de desarrollar sida más rápidamente”, citaron los expertos sobre la nueva variante del VIH.

En ese sentido, se informó que el riesgo de morir de los pacientes es mucho mayor que la de las antiguas variantes por su agresividad y la debilidad que provoca en el sistema inmunológico.

Se ejemplificó que la Organización Mundial para la Salud (OMS) considera casos avanzados de la enfermedad cuando presentan un número menor de 350 linfocitos por cada milímetro cúbico de sangre. Una persona infectada con la nueva mutación en nueve meses alcanza ese peligro límite.

“Los hombres treintañeros con la VB, en ausencia de tratamiento, alcanzarían este peligroso límite unas nueve meses después del diagnóstico, frente al promedio de 36 meses con la variante habitual”, se indicó.

El VIH puede ser eliminado de las células con innovadora tecnología

Científicos han logrado un avance importante en la lucha contra el VIH al utilizar la tecnología de edición genética Crispr para eliminar con éxito el virus de células infectadas. Esta tecnología, galardonada con el Premio Nobel, actúa como unas tijeras moleculares, cortando el ADN para eliminar o desactivar las partes dañinas.

Aunque este hito ofrece esperanzas de eliminar por completo el VIH del cuerpo, se necesita más trabajo para asegurar su seguridad y eficacia. Aunque los medicamentos actuales contra el VIH pueden detener el virus, no pueden eliminarlo por completo.

El equipo de la Universidad de Amsterdam, que presentó un resumen de sus hallazgos en una conferencia médica reciente, subraya que este trabajo sigue siendo una “prueba de concepto” y no una cura inmediata para el VIH.

A pesar de estos avances, los expertos advierten que aún queda mucho por hacer. El Dr. James Dixon, de la Universidad de Nottingham, señala que se necesita más investigación para demostrar la efectividad de estos tratamientos en todo el cuerpo.

Aunque algunos ensayos, como el de Excision BioTherapeutics, muestran resultados prometedores, el Dr. Jonathan Stoye, del Instituto Francis Crick en Londres, destaca los desafíos restantes, incluidos posibles efectos secundarios a largo plazo.

En resumen, aunque se ha dado un paso significativo en la lucha contra el VIH, aún queda un largo camino por recorrer antes de que estas terapias basadas en Crispr se conviertan en una opción de tratamiento rutinaria.









