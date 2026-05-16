El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial de dos días a China la próxima semana para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, según confirmó el Kremlin este sábado.

El encuentro, programado para los días 19 y 20 de mayo, coincidirá con el 25 aniversario del Tratado de Amistad firmado entre ambos países en 2001. De acuerdo con Moscú, los líderes abordarán temas relacionados con las relaciones bilaterales, cooperación económica y asuntos internacionales y regionales.

La visita ocurre apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyera su propia visita oficial a China, donde también sostuvo conversaciones con Xi Jinping sobre comercio internacional y el conflicto entre Israel e Irán.

En los últimos años, los vínculos entre Rusia y China se han fortalecido significativamente, especialmente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, situación que llevó a Moscú a depender más del comercio y apoyo económico de Beijing debido a las sanciones occidentales.

Además de la reunión de mayo, Putin también tiene previsto regresar a China en noviembre para participar en la cumbre de APEC que se celebrará en la ciudad de Shenzhen.

Mientras tanto, Ucrania informó este sábado sobre la repatriación de los cuerpos de 528 soldados fallecidos que fueron entregados por Rusia tras un reciente intercambio de prisioneros de guerra. Las autoridades ucranianas señalaron que especialistas trabajarán en la identificación oficial de los restos.

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