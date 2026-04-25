Lamentablemente, la drogadicción está cobrando la vida de miles en EEUU y ahora han desplazado una de las drogas más fuertes por una dosis usada para los elefantes, demostrando que la fármaco dependencia es un problema mucho más profundo.

Estados Unidos enfrenta una nueva y alarmante ola de muertes por sobredosis, ya no del fentanilo, sino de un químico utilizado originalmente para dormir elefantes.

La carfentanil ha desplazado al fentanilo como protagonista de la actual crisis de opioides, provocando un aumento de fallecimientos y graves secuelas en la salud pública.

El fenómeno, que desplaza al fentanilo, despierta preocupación no solo en las autoridades sanitarias norteamericanas, sino también en los países de Latinoamérica, donde ha comenzado a detectarse su presencia.

La carfentanil, utilizada como sedante veterinario en animales grandes, se ha mezclado con drogas ilícitas, especialmente opioides como la heroína y el fentanilo.

Su uso en humanos no está aprobado ni es seguro; sin embargo, en los últimos meses, informes médicos apuntan a un crecimiento inusitado de intoxicaciones mortales y difíciles de tratar.

¿Qué es la carfentanil y por qué es tan peligrosa, más que el fentanilo?

Este químico tiene efectos depresores graves en el sistema nervioso central, bradicardia y bajas de presión peligrosas que complican las intervenciones de emergencia.

Según expertos consultados, la droga puede causar heridas cutáneas graves, llevar a la amputación de extremidades y dificulta la recuperación de quienes sufren sobredosis, porque no responde a los antídotos habituales como la naloxona.

El aumento del uso de la carfentanil se suma a la ya compleja crisis de opioides en Norteamérica y desafía a los sistemas de salud pública a encontrar nuevas estrategias de prevención y tratamiento.

Las autoridades alertan sobre los riesgos de esta mezcla letal y recomiendan una vigilancia especial en comunidades vulnerables, junto a campañas de concienciación en escuelas y hospitales.

Hijos de “El Chapo” prohíben producción de fentanilo en Sinaloa

Una influente facción del cártel de Sinaloa, liderada por los hijos del antiguo capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha anunciado la prohibición de la producción y venta de fentanilo en el estado de Sinaloa a través de mantas colocadas en las carreteras. Sin embargo, los analistas expresan escepticismo acerca de que el grupo renuncie a un negocio tan lucrativo.

Estas “narcomantas”, que aparecieron en Sinaloa el lunes, estaban firmadas por “Los Chapitos”, un grupo de hermanos que asumió el control del imperio criminal de su padre después de la extradición de Guzmán a Estados Unidos en 2017.

No está claro quién fue responsable de colocar estas mantas en puentes y pasos elevados, coincidiendo con un momento en el que las autoridades estadounidenses están presionando a México para que tome medidas contra los grupos criminales involucrados en la producción de fentanilo.

Este año, el gobierno estadounidense identificó a “Los Chapitos” como los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos. Una de las mantas decía: “En Sinaloa queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte o cualquier actividad relacionada con la sustancia conocida como fentanilo”, según señaló.

Leo Silva, un exagente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que trabajó en México, sugirió que estas mantas podrían ser un intento de “Los Chapitos” de atribuir la producción de fentanilo a otros. “Junto con la extradición de uno de los hermanos, parece ser una estrategia para aliviar la presión”, comentó Silva, añadiendo que no veía probable que detuvieran la producción.

En julio, el medio de investigación sinaloense Riodoce informó que “Los Chapitos” habían instado a los productores de Culiacán, la capital del estado, a dejar de fabricar fentanilo. Poco después, se encontraron cuerpos de hombres que habían sido torturados y a los que se les habían arrojado pastillas de fentanilo, aparentemente como una advertencia a otros.

No está claro si “Los Chapitos” pueden imponer esta prohibición en todo Sinaloa, ya que gran parte del territorio está bajo el control de Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo socio de “El Chapo”, quien lidera otra facción poderosa del cártel.

Silva expresó dudas sobre la posibilidad de que “Los Chapitos” renuncien al fentanilo, considerándolo demasiado rentable como para dejarlo de lado.

Trump “inicia una guerra en contra del fentanilo” al calificarla arma de destrucción masiva



El presidente Donald Trump ha sorprendido al anunciar que el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esta propuesta forma parte de su agenda para combatir la crisis de drogas sintéticas en Estados Unidos.

De acuerdo con el mandatario, cuestionado por varios indultos a traficantes de drogas, el fentanilo es la principal causa de muerte. Entre 200 mil a 300 mil personas fallecen en EEUU por el consumo del alucinógeno.

Trump sostiene que declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva permitirá aplicar sanciones más duras y movilizar recursos federales para luchar contra las redes de narcotráfico.

Según sus declaraciones, esto también implicaría presionar internacionalmente a los países vinculados con la producción y tráfico del fentanilo hacia territorio estadounidense, una medida que ha generado debate tanto a nivel local como global.

Implicaciones legales y políticas de la propuesta

Expertos legales advierten que esta iniciativa podría modificar profundamente el abordaje judicial y político hacia la crisis opioide.

Clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva equipararía su posesión y distribución con delitos comparables al terrorismo, abriendo la puerta a penas significativamente mayores.

Sin embargo, diversas organizaciones y analistas cuestionan si un paso tan extremo ayudará a controlar el grave problema de salud pública o solo agravará la criminalización y la sobrecarga del sistema judicial.

Esta idea se suma a otras estrategias ya aplicadas o propuestas en el país, como mayor vigilancia fronteriza y sanciones internacionales contra traficantes.

Delfines del Golfo de México presentan rastros de fentanilo

Un reciente estudio encabezado por la Universidad de Texas ha revelado una preocupante contaminación química en el Golfo de México, afectando directamente a los delfines que habitan esta región. La investigación, que se inició en 2020 tras el hallazgo de un delfín muerto, detectó en estos animales la presencia de fentanilo y otras sustancias tóxicas, lo que plantea un serio desafío para la conservación del ecosistema marino.

El análisis inicial del delfín muerto permitió descubrir sustancias como fentanilo, carisoprodol y meprobamato. Posteriormente, se extendió la investigación a 89 ejemplares, tanto vivos como fallecidos, revelando que 30 de ellos presentaban rastros de al menos una de estas drogas. Según los expertos, estas sustancias han estado presentes en las aguas del Golfo desde al menos 2013, posiblemente provenientes de aguas residuales, tráfico marítimo ilegal o descargas de embarcaciones dedicadas al narcotráfico.

La proximidad del área de estudio al condado de Robstown, escenario de la mayor incautación de fentanilo líquido en Estados Unidos en 2023, refuerza la hipótesis de que estas actividades ilícitas podrían ser una de las fuentes de contaminación.

Dara Orbach, profesora de biología marina de la Universidad Texas A & M-Corpus Christi y coautora del estudio, destacó que, aunque los niveles detectados son bajos, los delfines ya enfrentan numerosos factores de estrés ambiental. “Además de la contaminación química, estos animales sufren por el ruido constante de las embarcaciones, el tráfico marítimo, los derrames de petróleo y la proliferación de algas”, explicó Orbach. “La acumulación de estos factores eleva su vulnerabilidad y dificulta su capacidad para adaptarse y sobrevivir”.

Este hallazgo resalta la urgencia de abordar la contaminación en el Golfo de México y de implementar medidas para proteger a la fauna marina que depende de este hábitat. Sin una intervención adecuada, los efectos combinados de la contaminación química y otros factores podrían causar daños irreversibles en el ecosistema marino.

EEUU acusa a empresas chinas de facilitar la producción y distribución de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) acusó este martes a ocho empresas chinas y a doce de sus ejecutivos de cometer crímenes para facilitar la producción y distribución de fentanilo.

La acusación la oficializó el Departamento de Justicia, generando mayores fisuras en las relaciones diplomáticas con el país asiático.

De acuerdo con las investigaciones, las empresas chinas han aportado para que la grave problemática por el uso del fentanilo y otros opoiodes se apoderen de los ciudadanos.

El fiscal general del Estado, Merrick Garland, compareció ante la prensa para brindar detalles de las imputaciones.

Según la denuncia de gobierno de EEUU, existen elementos precursores utilizados para fabricar fentanilo proceden sobre todo de compañías químicas basadas en China.

“Las empresas chinas anuncian la venta de estos productos en internet, utilizando plataformas diversas”, agregó Garland sobre el proceso investigativo.

Además, añade que las compañías para evitar que la justicia los identifique utilizan direcciones de devolución falsas o facturas fraudulentas.

El fiscal general explicó que una de las empresas ofrece xilazina, medicamento usado para aumentar los efectos del fentanilo e incrementar así su valor.

Al respecto, se indicó que al contrario que otros opioides el fármaco puede causar graves heridas como desfiguraciones o amputaciones.

“Sabemos quién es responsable de envenenar al pueblo estadounidense con fentanilo, de destrozar familias y comunidades en todo el país”, manifestó el fiscal general de EEUU al confirmar la participación de las empresas chinas en la producción y distribución del fentanilo.

El Departamento de Justicia agrega que la cadena de suministro de la peligrosa droga, y que mantiene en alerta al gobierno, comienza con frecuencia con empresas químicas en China.

La droga es considerada la más letal en EEUU, considerada 50 veces más potente que la heroína.

— 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) August 20, 2023



EEUU EL PAIS DE LOS ZOMBIS — FENTALINO Es un poderoso opioide sintético, ha causado estragos en la sociedad debido a sus efectos devastadores en las personas que lo consumen. Desde su aparición en el mercado ilícito, ha dejado una estela de muerte y adicción en su camino. pic.twitter.com/o9smcP8daW

Tragedia en Argentina: Más de 70 muertos por el uso de fentanilo clínico contaminado



En las últimas semanas, las autoridades argentinas confirmaron al menos 76 muertes vinculadas al consumo de fentanilo clínico contaminado, desatando una crisis sanitaria sin precedentes en el país.

El caso pone en el centro de atención la creciente amenaza de las drogas adulteradas y su letal impacto en la población.

El Ministerio de Salud de Argentina informó que el brote se detectó inicialmente en la provincia de Buenos Aires, donde numerosas personas acudieron a hospitales con síntomas de intoxicación grave.

Se sospecha que el fentanilo, un potente opioide utilizado en medicina para el control del dolor, fue alterado durante su fabricación o distribución, lo que elevó la toxicidad y letalidad de las dosis.

El impacto del fentanilo adulterado en la salud pública

El fentanilo clínico contaminado representa un desafío para los sistemas de salud y seguridad pública. Los expertos advierten que su circulación ilegal puede incrementar las muertes relacionadas con sobredosis y complicar la respuesta médica.

Además, subrayan la necesidad de reforzar la vigilancia sobre la cadena de producción y distribución de medicamentos.

Las autoridades han iniciado una investigación para rastrear el origen del brote y tomar medidas que eviten nuevos casos. Este episodio recuerda situaciones similares ocurridas en otros países, donde el uso de opioides adulterados ha generado emergencias sanitarias de gran magnitud.