Diversos medios internacionales han informado sobre un presunto encuentro privado entre el papa León XVI y el cantante puertorriqueño Bad Bunny durante la jornada del 8 de junio en Madrid, España.

De acuerdo con las publicaciones, ambos coincidieron en la capital española debido a compromisos distintos. Mientras el pontífice se encuentra realizando actividades como parte de una gira por varias ciudades del país, el artista tiene programadas presentaciones musicales en la ciudad.

Las versiones señalan que la reunión habría tenido lugar en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido fotografías ni videos que confirmen el encuentro, y tampoco se ha emitido un comunicado oficial con detalles sobre la supuesta conversación.

Algunos reportes indican que integrantes de la comitiva papal contarían con material gráfico del momento, el cual podría hacerse público en los próximos días. No obstante, la información continúa sin ser confirmada por fuentes oficiales.

La noticia ha generado interés y especulación en redes sociales debido a la inesperada coincidencia entre una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica y uno de los artistas latinos más populares del mundo.

Bad Bunny reaparece en Instagram para celebrar su cumpleaños 32