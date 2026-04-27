En un contexto donde el uso constante de los teléfonos móviles se ha convertido en parte de la vida cotidiana, un restaurante de la cadena Chick-fil-A en Towson Place, Maryland, ha decidido impulsar una iniciativa poco común pero llamativa: recompensar a sus clientes por dejar a un lado sus dispositivos electrónicos mientras disfrutan de sus alimentos.

La propuesta, denominada “Cell Phone Coop Challenge”, consiste en invitar a los comensales a guardar sus teléfonos en una caja blanca —conocida como “cell phone coop” o “gallinero para celulares”— durante todo el tiempo que dure su comida. Aquellos que logren completar el reto sin recurrir a sus dispositivos recibirán como premio un cono de helado de vainilla gratis, conocido como Chick-fil-A Icedream.

De acuerdo con la dinámica explicada por el propio restaurante a través de redes sociales, los clientes interesados deben consumir sus alimentos dentro del local y solicitar a un empleado una de estas cajas especiales para depositar sus teléfonos. Una vez que todos en la mesa han terminado de comer sin haber utilizado sus dispositivos, deben avisar a un miembro del personal, quien verificará el cumplimiento del reto y procederá a entregar el premio a cada participante.

Aunque la iniciativa ha generado curiosidad y comentarios positivos entre los clientes, representantes de la cadena aclararon que no se trata de una campaña implementada a nivel nacional. Chick-fil-A funciona bajo un modelo de franquicias independientes, lo que permite que cada establecimiento pueda desarrollar sus propias estrategias, promociones y actividades dirigidas a su comunidad local.

Sin embargo, esta idea no es completamente nueva dentro de la marca. El concepto del “cell phone coop” fue introducido en 2016 por Brad Williams, propietario de dos restaurantes Chick-fil-A en el estado de Georgia. En aquel entonces, Williams decidió colocar estas cajas en todas las mesas de sus locales con el objetivo de incentivar a los clientes a desconectarse de la tecnología y reconectarse entre sí.

En entrevistas realizadas en ese momento, Williams explicó que la inspiración detrás del proyecto surgió de la necesidad de fomentar la interacción humana en un mundo cada vez más dominado por las pantallas. Según sus palabras, la intención era lograr que las personas “se desconectaran para poder conectarse” y tomaran un descanso del uso constante de la tecnología. Además, destacó la importancia de “estar presentes en el lugar donde uno se encuentra”.

El empresario también señaló que, con el tiempo, esta práctica comenzó a generar cambios visibles en el comportamiento de los clientes. Según relató, aumentaron las conversaciones en las mesas y se creó un ambiente más dinámico y social dentro del restaurante. Incluso mencionó que, para muchas familias, el reto se convirtió en una especie de hábito o ritual durante sus visitas.

La propuesta cobra relevancia si se toma en cuenta que diversos estudios han analizado el impacto del uso de teléfonos móviles en las interacciones sociales. Una investigación publicada en 2018 en el Journal of Experimental Social Psychology reveló que la simple presencia de teléfonos sobre la mesa durante una comida puede disminuir el nivel de disfrute de la experiencia. En dicho estudio, realizado en una cafetería de Vancouver, se observó que los participantes que mantenían sus teléfonos fuera de la vista reportaban mayores niveles de satisfacción en comparación con aquellos que los tenían a la mano.

Este tipo de hallazgos refuerza la idea de que pequeñas acciones, como apartar el teléfono durante una comida, pueden contribuir significativamente a mejorar la calidad de las interacciones personales. En ese sentido, iniciativas como la del Chick-fil-A de Maryland buscan no solo ofrecer un incentivo atractivo, sino también promover un cambio en los hábitos cotidianos de los consumidores.

En una época marcada por la hiperconectividad, donde las notificaciones y las redes sociales compiten constantemente por la atención de las personas, propuestas como el “Cell Phone Coop Challenge” plantean una reflexión sobre la importancia de equilibrar el uso de la tecnología con los momentos de convivencia cara a cara.

Más allá del helado gratuito, el verdadero valor de esta iniciativa parece residir en la experiencia que propone: recuperar el diálogo, fortalecer los vínculos y disfrutar plenamente de un momento tan simple como compartir una comida.

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