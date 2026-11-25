La junta directiva revirtió su decisión apenas 11 días después de la salida del ejecutivo, mientras continúan las investigaciones por presunto espionaje chino.

La restitución de Jensen Huang en Nvidia marcó un giro inesperado en la crisis que sacudió al gigante estadounidense de los semiconductores. Apenas 11 días después de su salida, la compañía anunció el lunes 23 de noviembre que su fundador regresaba inmediatamente como director ejecutivo, tras una intervención del presidente Donald Trump.

La decisión se produjo después de que la junta directiva rechazara inicialmente la posibilidad de reincorporar a Huang, quien había dejado el cargo en medio de revelaciones sobre relaciones extramaritales y preocupaciones por sus vínculos con una empresaria china sospechosa de espionaje.

Trump reconoció que intervino para impulsar el regreso del ejecutivo y afirmó que su gobierno había comunicado a Nvidia que no existían preocupaciones de seguridad nacional que impidieran su restitución.

El anuncio provocó una fuerte reacción en Wall Street: las acciones de Nvidia subieron más del 31% durante la jornada del lunes, mientras los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ganancias.

Por qué importa: Nvidia suministra chips esenciales para el desarrollo de inteligencia artificial. Su liderazgo influye en inversiones tecnológicas, mercados financieros y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. El regreso de Huang también plantea interrogantes sobre la relación entre el poder político y las decisiones internas de grandes corporaciones.

The Facts | Nvidia confirma la restitución de Jensen Huang

La junta directiva de Nvidia votó por unanimidad para reincorporar a Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, así como miembro del consejo de administración.

En su comunicado oficial, la empresa aseguró que el regreso fue aprobado después de conversaciones con Huang y de recibir información de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

El presidente de la junta, Harvey C. Jones, defendió la decisión al considerar que el fundador seguía siendo la persona adecuada para dirigir la empresa.

Huang regresó a las oficinas de Nvidia en Silicon Valley ese mismo lunes, donde fue recibido por empleados que celebraron su reincorporación.

El ejecutivo también agradeció públicamente el respaldo de su familia, los trabajadores, inversionistas y socios comerciales.

Colette Kress, quien había asumido temporalmente la dirección durante la ausencia de Huang, regresó a sus funciones como directora financiera.

Jones continuará presidiendo la junta directiva, por lo que la restitución no significa que Huang haya asumido ese cargo.

The Breakdown | El papel de Trump en la restitución de Jensen Huang

La restitución de Jensen Huang en Nvidia estuvo precedida por gestiones de la Casa Blanca.

Trump declaró a CNBC que había conversado con Huang el domingo 22 de noviembre y que su intervención había sido importante para conseguir el resultado.

Según Associated Press, el vicepresidente JD Vance también participó durante el fin de semana para transmitir a la junta la posición del presidente estadounidense.

El gobierno consideraba que la reincorporación de Huang permitiría estabilizar una empresa fundamental para la industria tecnológica estadounidense.

Durante la crisis, Nvidia había experimentado una fuerte volatilidad bursátil, lo que incrementó las preocupaciones de los inversionistas.

El 17 de noviembre, la junta había anunciado que no tenía intención de reincorporar al ejecutivo. Seis días después, cambió de postura.

La empresa reconoció haber recibido información de altos niveles del gobierno federal, aunque no atribuyó formalmente la totalidad de su decisión a una instrucción presidencial.

La restitución de Jensen Huang en Nvidia también refleja la importancia que Washington concede a una compañía cuyos procesadores son utilizados para desarrollar y operar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con la investigación por presunto espionaje?

El escándalo comenzó después de que Huang reconociera una relación extramarital con una mujer identificada en investigaciones periodísticas como Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses investigan posibles vínculos entre esa relación y los esfuerzos para obtener acceso a semiconductores avanzados sometidos a restricciones de exportación hacia China.

Sin embargo, no se ha demostrado públicamente que Alice Huang sea una agente de inteligencia china ni que Jensen Huang haya entregado secretos empresariales.

El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado que todavía no ha alcanzado una conclusión sobre las sospechas de espionaje.

Por su parte, Nvidia mantiene una investigación independiente sobre las circunstancias que originaron la crisis.

La junta también anunció nuevas medidas de supervisión relacionadas con seguridad nacional y controles de exportación.

The Impact | Las acciones de Nvidia se disparan más del 31%

La reacción de los mercados fue inmediata.

Las acciones de Nvidia cerraron el lunes en US$165,05, con un incremento superior al 31% respecto de la sesión anterior.

El repunte recuperó parte del valor perdido durante la crisis, aunque la cotización permaneció por debajo del máximo histórico de US$239,24 registrado en octubre.

El regreso de Huang también impulsó a los principales índices bursátiles estadounidenses.

El S&P 500 avanzó aproximadamente 4,7%, mientras el Nasdaq ganó 6,5% y el Dow Jones aumentó alrededor del 3%.

La recuperación puso fin a una racha de siete jornadas de pérdidas del S&P 500, que había entrado en territorio de corrección.

Los movimientos reflejaron la importancia de Nvidia dentro de los mercados tecnológicos y el peso que los inversionistas atribuyen a su fundador.

Durante más de tres décadas, Huang lideró la transformación de una empresa inicialmente conocida por sus procesadores gráficos para videojuegos en uno de los principales proveedores de infraestructura de inteligencia artificial.

Su salida había generado incertidumbre sobre la estrategia futura de Nvidia, sus alianzas comerciales y la continuidad de grandes proyectos tecnológicos.

Sin embargo, algunos especialistas en gobierno corporativo cuestionaron el papel del gobierno estadounidense en la decisión.

La profesora Kathleen Day, de Johns Hopkins Carey Business School, advirtió que el regreso podía producir principalmente un impulso bursátil de corto plazo.

Por otro lado, organizaciones que promueven una mayor supervisión del poder corporativo cuestionaron si la intervención presidencial respondía a intereses financieros más que a una evaluación independiente de los riesgos.

The Next Move | Huang regresa, pero las investigaciones continúan

La restitución de Jensen Huang en Nvidia no pone fin a los procedimientos relacionados con el escándalo.

La junta confirmó que su investigación interna continuará hasta alcanzar una conclusión.

Además, Huang deberá responder preguntas de legisladores estadounidenses sobre sus relaciones personales, las políticas de seguridad de Nvidia y las posibles irregularidades en el comercio de chips avanzados.

El Congreso mantiene interés en determinar si existieron vulnerabilidades que pudieran comprometer tecnología estratégica.

El Departamento de Justicia también investiga posibles violaciones de los controles de exportación relacionadas con Megaspeed.

El Departamento de Comercio incorporó a esa empresa a una lista de entidades sujetas a restricciones comerciales estadounidenses.

La medida puede limitar su capacidad de acceder a determinados productos y tecnologías estadounidenses, pero no representa por sí misma una condena penal.

Mientras tanto, Nvidia deberá reforzar sus mecanismos internos de supervisión.

La compañía anunció la creación de un comité especializado en seguridad nacional y controles de exportación, además de iniciar la búsqueda de un nuevo responsable de cumplimiento normativo.

Huang regresó a su puesto con el respaldo de la junta, el apoyo público de Trump y una fuerte recuperación bursátil.

Sin embargo, la restitución de Jensen Huang en Nvidia abre una nueva etapa en la que el ejecutivo deberá recuperar la confianza institucional mientras siguen abiertas las investigaciones sobre uno de los escándalos más importantes de la industria tecnológica estadounidense en 2026.



