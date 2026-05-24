LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Ellipses Pharma (“Ellipses”), una empresa de desarrollo de fármacos oncológicos global con una cartera de programas innovadores, anunció hoy que su socio, Kelun-Biotech, está presentando datos del estudio fundamental de EP0031/A400 para el potencial tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado positivo para RET, en la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026, que se llevará a cabo en Chicago del 29 de mayo al 2 de junio.





La eficacia y la seguridad de lunbotinib (A400/EP0031), un inhibidor de RET selectivo (SRI) de próxima generación en un estudio fase II fundamental de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado positivo para RET, se comunicarán en una presentación oral programada para el 29 de mayo entre las 14:36 y las 14:48, hora local (n.° de resumen 8505: cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico).

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