BURDEOS, Francia–(BUSINESS WIRE)–TreeFrog Therapeutics, una empresa biotecnológica dedicada a la medicina regenerativa que desarrolla terapias celulares de última generación, ha anunciado hoy que presentará nuevos datos preclínicos sobre el TFG-001 en la 7.ª World Parkinson’s Conference. TFG-001, una terapia celular basada en microtejidos neuronales 3D, ha demostrado una rápida liberación de dopamina y una reinervación extensa derivada del injerto en múltiples modelos traslacionales avanzados de la enfermedad de Parkinson, lo que avala su potencial como candidato ideal entre los de su clase.





La importancia fundamental de la reinervación en la enfermedad de Parkinson

Se estima que, con la enfermedad de Parkinson, entre el 60 % y el 80 % de las neuronas dopaminérgicas ya se han perdido antes incluso de que aparezcan los síntomas motores. La vía nigroestriatal se degenera, destruyendo las conexiones esenciales que unen a las neuronas productoras de dopamina con el control del movimiento.

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