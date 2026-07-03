La sucesora de Nicolás Maduro defendió su gestión y negó un despliegue lento e insuficiente para salvar a los venezolanos atrapados entre los escombros.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado a lo que denominó “laboratorios mediáticos” como responsables de la sensación de caos que se vivió en las primeras horas posteriores al doble terremoto que sacudió varias regiones del país.

Con estas declaraciones, Rodríguez pone el foco sobre el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública durante catástrofes.

En sus primeras apariciones tras los sismos, Rodríguez acusó a ciertos sectores y medios internacionales de amplificar el pánico e infundir desinformación, lo que según ella aumentó la incertidumbre entre los venezolanos.

“No permitiremos que laboratorios mediáticos distorsionen la realidad y siembren zozobra”, declaró la presidente de Venezuela, subrayando la importancia de informarse por los canales oficiales.

Community members and rescue workers navigate through the extensive rubble of a collapsed structure, working together in the aftermath of a disaster.

Venezuela está cerca de una crisis sanitaria tras doblete sísmico

Los recientes terremotos en Venezuela han puesto en evidencia la profunda crisis sanitaria que atraviesa el país. La fragilidad del sistema de salud ha quedado expuesta ante el aumento masivo de emergencias, saturando hospitales que ya venían operando bajo condiciones precarias.

El país, que desde hace años enfrenta una crisis económica y social, ha visto sus hospitales desbordados tras los sismos registrados en los últimos días.

La falta de insumos médicos, la escasez de personal y las infraestructuras deterioradas han dificultado la atención oportuna a los afectados.

Según agencias, muchos centros de salud apenas tienen energía eléctrica y suministros básicos para operar.

Los terremotos no solo han elevado la demanda de atención médica, sino que también han puesto al límite a hospitales que ya luchaban por sobrevivir ante cortes de agua, medicamentos insuficientes y equipos obsoletos.

En Caracas y otras ciudades, familiares de pacientes relatan largas esperas y la falta de espacio disponible. El personal de salud, que también enfrenta bajos salarios y jornadas extenuantes, denuncia que la situación es “insostenible”.

Mientras tanto, autoridades de salud hacen llamados a la calma y a la colaboración de organismos internacionales para recibir ayuda humanitaria. La situación sigue evolucionando y el temor a nuevas réplicas mantiene la tensión en las comunidades más afectadas.

Venezuela “ruega” para que regrese el TPS tras los terremotos

La comunidad de Venezuela en Estados Unidos ha levantado la voz para pedir el regreso del TPS, el Estatus de Protección Temporal, debido al impacto de los terremotos.

Ante nuevas olas de migración y el agravamiento humanitario, líderes y organizaciones destacan la urgencia de brindar este amparo migratorio y proteger a quienes no pueden regresar a su país con seguridad.

En las últimas semanas, la crisis en Venezuela se ha agudizado. Según se informó, los nuevos episodios de violencia, desabastecimiento y catástrofes naturales como terremotos han profundizado la vulnerabilidad de la población.

El TPS para Venezuela ha sido una herramienta fundamental en el pasado para ofrecer protección frente a la deportación y permisos de trabajo temporal para migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos.

Diversas organizaciones defensoras de derechos migratorios advierten que el retiro del TPS agravaría la crisis migratoria y aumentaría los riesgos para miles de familias venezolanas.

Las consecuencias incluyen inseguridad alimentaria, falta de atención médica y separación familiar. Por ello, solicitan a la administración estadounidense reconsiderar su decisión y restablecer la protección.

Venezuela: El rescate de un hombre que pasó ocho días bajo los escombros

El nombre de Hernán Gil se volvió sinónimo de esperanza tras los recienten terremotos de Venezuela. El sobreviviente del doblete sísmico fue hallado con vida más de una semana de estar atrapado bajo los escombros.

Su rescate fue considerado un milagro tanto por los equipos de emergencia como por su familia y la comunidad internacional.

Los terremotos de Venezuela dejaron importante destrucción en varias ciudades y cientos de desaparecidos.

Entre los escombros, la búsqueda se volvió desesperada, pero la historia de Hernán Gil se volvió viral cuando un equipo de rescatistas detectó señales de vida en una zona de difícil acceso.

Gracias a la persistencia del grupo de salvamento y la ayuda de voluntarios, Gil fue encontrado visiblemente agotado pero estable.

El rescate de Hernán Gil tomó varias horas y requirió herramientas especiales para retirar los escombros sin poner en riesgo su vida.

Testigos cuentan que fue un momento emotivo para todos los presentes, y rápidamente la noticia se difundió en redes sociales y medios internacionales. La historia de Gil se suma a otros casos de supervivencia impactantes ocurridos en catástrofes naturales.

Este hecho ha reavivado el debate sobre la infraestructura sismorresistente en la región, así como la importancia de la preparación ante emergencias.

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El cielo se tiñe de rojo en Venezuela: El color sangre se vio a una semana de los fuertes terremotos

El cielo rojo en Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron a miles de personas. El fenómeno ha generado una oleada de preguntas sobre sus causas.

En redes sociales y medios locales, los habitantes de Caracas documentaron cómo, al caer la tarde del martes, una intensa tonalidad roja cubría el horizonte, justo después de los dos fuertes sismos que sacudieron el occidente del país.

Expertos en fenómenos atmosféricos consultados aclararon que este cielo rojizo fue resultado de la dispersión de partículas en la atmósfera tras los movimientos telúricos.

Los sismos levantaron polvo, partículas de dióxido de azufre y otras emisiones provenientes del subsuelo. Este material suspendido en el aire generó condiciones óptimas para que la luz solar, especialmente al atardecer, se refractara y dispersara en tonos rojos y anaranjados intensos.

Aunque la relación puede parecer insólita, la literatura científica indica que terremotos intensos pueden provocar alteraciones temporales en el suelo y el aire.

Estos cambios incluyen la liberación de gases y polvo que, al interactuar con la humedad y la radiación solar, favorecen fenómenos ópticos como los cielos rojizos.

Los expertos recomiendan mantener la calma y no asociar estos eventos con señales sobrenaturales ni catástrofes climáticas inminentes.

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Venezuela después del doblete sísmico: Un sistema de salud al límite

Grupos de ayuda advirtieron que el frágil sistema de salud pública de Venezuela está llegando a su límite, casi una semana después de dos potentes terremotos que dejaron hospitales dañados y con personal insuficiente debido a la cantidad de heridos, y con enfermedades infecciosas que se agravan en la zona del desastre.

Mientras tanto, el gobierno informó que el número de rescates oficiales ha caído drásticamente en los últimos tres días, de 5.380 personas salvadas en los primeros dos días después de los sismos a apenas cuatro personas halladas con vida el lunes por las autoridades. El principal periodo para encontrar sobrevivientes de terremotos suele ser de 48 a 72 horas, pero es posible sobrevivir más tiempo, dependiendo de factores como la temperatura y el acceso a agua o alimentos.

El único sobreviviente rescatado hasta la tarde del martes fue un niño pequeño que quedó atrapado durante seis días bajo un edificio derrumbado, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Esas cifras no incluyen los numerosos rescates realizados en todo el país por grupos de voluntarios que, frustrados con la lenta respuesta del gobierno, se dispusieron a salvar a sus seres queridos atrapados días antes de la llegada de equipos internacionales expertos.

El gobierno sitúa el número de muertos en más de 1.900. Expertos dicen que la cifra real sería mucho mayor, ya que cada día se sacan más cuerpos de entre los escombros y las morgues tienen dificultades para manejar la afluencia.

Entre los sobrevivientes ya se desarrolla una crisis humanitaria. Agencias de Naciones Unidas estimaron el martes que el terremoto generó 1,2 millones de toneladas de escombros por edificios destruidos y pertenencias. Manifestaron su preocupación por los efectos en la salud de los miles de personas desplazadas que han dormido durante días a la intemperie o en refugios abarrotados e insalubres.

Un sistema de salud en crisis en Venezuela antes del doblete sísmico

El sistema de salud venezolano, de por sí estresado por décadas de falta de inversión y años de crisis económica, está “ahora bajo una presión extrema, con instalaciones que operan más allá de su capacidad ante el aumento de los casos de traumatismos”, afirmó el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra.

Funcionarios venezolanos afirman que más de 15.800 personas se han visto afectadas por los terremotos —una cifra que refleja el número oficial de desplazados—, señaló el martes la portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, Carlotta Wolf. Los venezolanos que quedaron sin hogar de forma repentina ahora duermen en autos, parques y otros lugares.

Wolf indicó que esa cifra seguirá aumentando. Muchas de las personas desplazadas en La Guaira, el estado más afectado, sufren una escasez generalizada de alimentos en Venezuela, agregó.

Sin acceso a baños, duchas o jabón, los venezolanos desplazados también se han vuelto cada vez más vulnerables a brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, dadas las bajas tasas de vacunación de la población, dijo Lindmeier, y añadió que las condiciones son propicias para que se propaguen infecciones transmitidas por el agua como el dengue, la fiebre amarilla y la malaria.

Según el gobierno, los sismos de la semana pasada dañaron o pusieron en riesgo a 38 hospitales en todo el país. La OMS dijo que hasta ahora ha evaluado 21 de esas instalaciones, tres de las cuales ya no están en funcionamiento. Otras seis han sufrido daños y el resto ahora se está viendo sobrepasado por la afluencia de heridos.

Muchos médicos especialistas están desaparecidos entre las ruinas, incluidos funcionarios a cargo de la atención de maternidad en La Guaira, indicó la OMS, lo que agrava los desafíos para la atención de salud en un país del que 8 millones de personas, entre ellos, muchos médicos y enfermeras, han huido en los últimos años.

“Los hallazgos revelan un caos en la prestación de servicios y el flujo de pacientes, procesos marcados por el hacinamiento, el creciente retraso de cirugías… y una ruptura de las medidas de bioseguridad”, dijo Lindmeier.

El martes se notó una mayor presencia de organizaciones no gubernamentales en La Guaira y comunidades adyacentes, con carpas de la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones instaladas en aceras, malecones e instalaciones deportivas. La gente hizo fila durante todo el día bajo el sol abrasador para recibir artículos de aseo gratuitos, alimentos, medicamentos y mascarillas.

Ante un gobierno de Venezuela hermético sobre el número de víctimas y sobrevivientes y que no ofrece un recuento oficial de personas desaparecidas, los venezolanos comunes tienen dificultades para encontrar a sus familiares. Muchos han recurrido a grupos de WhatsApp y a bases de datos digitales no gubernamentales para reportar la desaparición de sus seres queridos. En una de esas listas se registran al menos 43.220 personas desaparecidas.

En su actualización diaria televisada sobre víctimas, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, dijo que el balance oficial hasta el martes era de 1.943 muertos y 10.571 heridos, e instó al público a compartir únicamente información del gobierno.

Pero sus cifras dejaron a miles de venezolanos sin contabilizar. Dijo que el gobierno estimaba que había alrededor de 30.000 personas en las zonas más afectadas del estado La Guaira en el momento del terremoto, y que unas 20.000 de ellas lograron escapar del área o fueron rescatadas posteriormente.

La NASA calcula que unas 59.000 construcciones resultaron dañadas o destruidas por los terremotos, lo que situaría el número de personas afectadas por los sismos en cientos de miles. La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, informó el martes que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria en todo el país.

OMS habla de brote de enfermedades en Venezuela tras el doblete sísmico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta sobre un posible brote de enfermedades en Venezuela tras los recientes sismos que han afectado el país.

Según los reportes, la infraestructura sanitaria se ha visto severamente dañada, lo que incrementa el riesgo de epidemias relacionadas con la falta de agua potable, saneamiento y refugios adecuados.

El terremoto dejó a miles de familias sin acceso a agua limpia ni instalaciones médicas, según los informes de la OMS.

La situación crítica hace temer la propagación de enfermedades como diarreas, infecciones respiratorias y otras afecciones transmisibles, especialmente entre niños y adultos mayores.

Además, la respuesta de las autoridades venezolanas y organismos internacionales se enfrenta a limitaciones logísticas por los daños en vías y servicios básicos.

Expertos en salud pública coinciden en que la escasez de servicios básicos tras un desastre natural amplifica el riesgo epidemiológico.

La OMS, junto con la Cruz Roja Internacional y otros organismos, coordina la distribución de suministros médicos y agua potable, pero insiste en la urgencia de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica en zonas afectadas.

Moisés, el milagro en Venezuela que impulsa a los rescatistas a no rendirse

Los recientes terremotos en Venezuela han dejado heridas profundas en la población, pero también historias que conmueven y dan esperanza.

En medio del caos, un equipo de rescatistas halló un niño de 11 años, Moisés, sobreviviente y completamente ileso bajo los escombros de su vivienda.

La noticia del niño rescatado ileso tras el terremoto en Venezuela se viralizó en redes y medios internacionales, generando solidaridad en toda Latinoamérica.

De acuerdo con reportes oficiales, el niño permaneció varias horas atrapado entre los restos de concreto y madera hasta que los equipos de emergencia lograron ubicarlo gracias a los llamados por ayuda de vecinos y familiares.

El rescate se llevó a cabo durante la madrugada, en una operación cuidadosamente coordinada por bomberos y voluntarios experimentados.

Las imágenes del momento, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran a Moisés siendo sacado en camilla entre aplausos y lágrimas.

La historia es aún más conmovedora porque la hermana del pequeño, que guio a los rescatistas murió tras ver cómo salvaron a su hermano.

Cuando los rescatistas se acercaron a la niña que los guio todo el tiempo, “resulta que la niña estaba sin vida“. La madre también estaba muerta.

Los rescatistas pensaban que el pequeño era el que menos posibilidades que tenía de sobrevivir, porque según había contado la hermanita, estaba herido. “Resulta que la niña entregó a Moisés; entregó a su hermano y descansó”, dijo el rescatista, sin poder contener el llanto.

Venezuela va perdiendo las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros

La devastación provocada por los recientes terremotos en Venezuela sigue siendo noticia principal, debido a que la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros se desvaneció tras varios días de esfuerzos consecutivos.

Con una cifra que ya supera los 1.700 muertos, el país enfrenta una de las mayores tragedias naturales de los últimos años. El foco mundial se centra en la titánica labor de rescate y el impacto social de la catástrofe en miles de familias venezolanas.

Equipos de rescate de Venezuela, apoyados por organismos internacionales y ONG de países vecinos, han trabajado contrarreloj para liberar a posibles sobrevivientes atrapados por los derrumbes.

Sin embargo, a medida que transcurren las horas, expertos en desastres confirman que las posibilidades de rescate se reducen drásticamente.

La magnitud del desastre también ha puesto a prueba la infraestructura sanitaria, con hospitales colapsados y recursos limitados para atender a los heridos.

Mientras tanto, comunidades afectadas mantienen la esperanza por testimonios de algunos rescatados con vida, aunque admiten que la situación es cada vez más crítica.

Según agencias, muchas familias aún buscan noticias sobre sus seres queridos. Además, la situación humanitaria podría agravarse en los próximos días si no llegan más ayudas internacionales.

Venezuela está siendo sacudida: Nuevo temblor en medio de labores de rescate a contrarreloj

Una fuerte réplica de los devastadores terremotos de la semana pasada sacudió Venezuela la mañana del lunes e hizo temblar edificios mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El nuevo sismo se produjo a unos 30 kilómetros de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, a las 7.01 hora local (11.01 GMT) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

Un nuevo sismo sacude la región centro costera de Venezuela, el más reciente de una serie de réplicas luego de los dos terremotos del 24 de junio.

“Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad”, dijo a The Associated Press Concepción Hernández, un ama de casa de 51 años, que evacuó junto a su esposo un edificio en la barriada Los Palos Grandes de Caracas.

“Somos bendecidos, nuestro edificio resistió otra vez, salimos sin problema. La mayoría de los vecinos ya regresó a su casa”, agregó Hernández.

De momento no ha habido reportes de daños o víctimas.

EEUU amplía ayuda a Venezuela

El Departamento de Estado estadounidense informa que “en respuesta a las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha incrementado su compromiso financiero para esta respuesta vital a más de 300 millones de dólares”.

Los fondos están destinados a organizaciones asociadas, financiación bilateral y al fondo común para los países de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

China promete 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela

China anuncia que proporcionará 100 millones de yuanes (14,7 millones de dólares) en ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Esta ayuda se suma a una cantidad no especificada de asistencia en efectivo enviada previamente a Venezuela, declara Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Ocho ciudadanos chinos han fallecido a causa de los terremotos, según informaron medios de comunicación chinos.

Joven murió por proteger a su bebé en el doblete sísmico registrado en Venezuela

La reciente ola de sismos en Venezuela dejó innumerables historias de tragedia y heroísmo. Una de las más impactantes fue la de una madre venezolana que murió protegiendo a su hija, convirtiéndose en símbolo de sacrificio y amor maternal en medio del desastre.

El suceso ha conmovido a la sociedad y provocado debates sobre las condiciones de seguridad y respuesta ante emergencias en el país.

El terremoto sorprendió a muchas familias en sus hogares y, según testimonios recogidos por medios como la BBC Mundo, esta madre actuó instintivamente para cubrir con su cuerpo a su pequeña hija cuando la estructura comenzó a tambalearse.

Aunque la madre no sobrevivió, la niña fue hallada viva bajo los escombros gracias al acto de valentía de su progenitora. Familiares, vecinos y rescatistas ofrecieron una emotiva despedida en la que relataron cómo entregó su vida para salvar a la menor.

Historias como esta han puesto de manifiesto la fortaleza y el sacrificio que, frente a situaciones extremas en Venezuela, emergen entre los ciudadanos comunes.

A la vez, han reavivado la discusión sobre la falta de infraestructura adecuada y programas de prevención de riesgos en Venezuela. Muchas familias, como la protagonista de esta historia, enfrentan cada emergencia con escasos recursos y apoyo limitado.

¡Doloroso! Cifra de muertos en Venezuela sube a 920

Las últimas actualizaciones oficiales confirman que los recientes terremotos en Venezuela han dejado más de 900 muertos, según datos difundidos por las autoridades del país.

La tragedia ha conmocionado al pueblo venezolano y a toda la región, puesto que la cifra sigue en aumento con el avance de las labores de rescate.

Equipos de emergencia, organizaciones internacionales y voluntarios locales colaboran intensamente para encontrar sobrevivientes entre los escombros y brindar ayuda a los damnificados

La situación humanitaria en Venezuela es crítica tras los terremotos. Organizaciones como la Cruz Roja han advertido sobre la necesidad urgente de medicamentos, agua potable y refugios temporales para las familias afectadas.

La solidaridad internacional no se ha hecho esperar, con numerosos países y ONGs enviando apoyo logístico y donaciones para asistir en la emergencia.

La atención está puesta ahora en las tareas de búsqueda y rescate, mientras las familias esperan noticias sobre sus seres queridos en medio de la incertidumbre.

Venezuela: Más de 6.76 millones de personas fueron afectadas por el doblete sísmico

La reciente serie de terremotos en Venezuela ha tenido un dramático impacto en la vida de millones de personas.

De acuerdo con un informe de la ONU, cerca de 6,76 millones de venezolanos se han visto afectados por estos sismos, lo que subraya la magnitud de la emergencia humanitaria en el país y plantea retos tanto para las autoridades como para la comunidad internacional.

La crisis generada por los terremotos en Venezuela ha agravado aún más la ya delicada situación que atraviesa la nación sudamericana.

El informe de la Organización de Naciones Unidas recalca que cientos de miles de damnificados necesitan ayuda urgente, incluyendo refugio, alimentación y acceso a servicios médicos básicos.

Estas cifras colocan a Venezuela entre los países latinoamericanos más golpeados por desastres naturales en años recientes.

La comunidad internacional se ha movilizado para asistir a los millones de afectados, pero los retos logísticos y políticos representan un obstáculo permanente para la distribución de la ayuda.

Organismos multilaterales como la ONU y la Cruz Roja han desplegado equipos de emergencia, aunque advierten que la colaboración entre las autoridades venezolanas y las organizaciones humanitarias es indispensable para evitar una mayor escalada de la crisis.

Según se informó, la situación en algunas regiones venezolanas sigue siendo crítica, y miles de familias han perdido sus hogares y medios de vida debido a los daños causados por los sismos.

Venezuela antes y después del doblete sísmico

El reciente doblete sísmico en Venezuela ha dejado consternación y sorpresa entre la población y los expertos. En menos de una hora, dos fuertes terremotos sacudieron el centro y el occidente del país, causando daños materiales, cortes de servicios y pánico social.

El fenómeno no es común y genera inquietud sobre la seguridad de zonas sismológicamente activas en la región.

A diferencia de una réplica, un doblete sísmico consiste en la ocurrencia casi simultánea de dos terremotos de magnitudes similares y epicentros cercanos.

Según el Servicio Geológico de Venezuela, el doble impacto puede aumentar el nivel de daños en infraestructuras ya debilitadas, complicando las labores de atención y respuesta.

Expertos afirmaron que este tipo de eventos son raros y difíciles de predecir, por lo que resulta prioritario extremar las precauciones y mantener protocolos sólidos de emergencia.

El principal peligro de un doblete sísmico radica en la posibilidad de que edificaciones y estructuras, debilitadas tras el primer movimiento, colapsen ante el segundo embate.

Además, este tipo de eventos suele generar confusión entre la población, retrasando la evacuación y la respuesta inmediata de los sistemas de emergencia.

Las autoridades venezolanas, tras los hechos, han llamado a fortalecer normas de construcción antisísmica y promover la educación ciudadana sobre cómo actuar.

Venezuela llora sus muertos y ruega por curar su dolor: Cifra de víctimas sube a más de 500

Venezuela enfrenta uno de los peores desastres naturales de su historia reciente tras una serie de terremotos que, según cifras oficiales, ya han dejado 589 muertos y cerca de 3.000 personas heridas.

Los devastadores sismos en Venezuela han generado alerta en toda la región, y provocado una respuesta de emergencia tanto del gobierno como de organismos internacionales.

La zona más afectada es el centro-norte del país, donde viviendas, hospitales y escuelas han quedado destruidos o severamente dañados.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, con equipos que trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros.

El gobierno venezolano declaró estado de emergencia en varias zonas, movilizando al ejército y a los cuerpos de protección civil para brindar asistencia humanitaria y reforzar la seguridad.

Mientras miles de familias permanecen desplazadas, la prioridad es atender a las víctimas del terremoto, establecer refugios temporales y garantizar el acceso a alimentos, agua y atención médica.

La cifra de fallecidos y heridos aumenta conforme pasan los días, mientras organizaciones de derechos humanos urgen al gobierno a facilitar el ingreso de ayuda internacional.

Además, expertos advierten sobre el riesgo de réplicas y la posibilidad de que la infraestructura pública siga colapsando.

De 1,000 a 100,000 muertos en Venezuela, estima el Servicio Geológico de EE.UU.

El reciente informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revela que un fuerte sismo en Venezuela podría tener consecuencias catastróficas, con un estimado de entre 1,000, 10,000 y 100,000 muertos.

La información, obtenida por agencias, eleva la preocupación en la región y pone en alerta a los organismos internacionales ante una tragedia de gran escala en suelo venezolano.

El sismo en Venezuela, según los cálculos del Servicio Geológico de EE. UU., sería uno de los eventos sísmicos más mortales de la historia de Latinoamérica, dadas las condiciones estructurales de muchas ciudades y la preparación limitada frente a terremotos de gran magnitud.

El impacto sería especialmente alto en zonas densamente pobladas y con infraestructura precaria, aumentando el riesgo de colapso de viviendas, hospitales y vías principales.

Ante el posible escenario de un terremoto devastador en Venezuela, organizaciones como la Cruz Roja Internacional han iniciado diálogos sobre la necesidad de fortalecer la cooperación regional en gestión de desastres.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas todavía no han emitido un plan oficial de emergencia actualizado, lo que incrementa las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta ante un eventual desastre natural.

El “enjambre” de terremotos que golpeó al mundo

Una importante cantidad de terremotos se registró en el mundo, generando una ola de preguntas sin respuestas y una trágica situación en Venezuela.

El país suramericano es el más afectado por un enjambre de terremotos que golpeó diferentes partes del mundo, incluido Japón, EE.UU., China y Centroamérica.

Otro dato importante en este suceso es que los sismos ocurrieron a pocos días de iniciar el solsticio de invierno y verano en los hemisferios sur y norte, coincidiendo con las naciones afectadas.

La mayor catástrofe producto de los terremotos fue en Venezuela, donde dos fuertes temblores sacudieron el norte – centro del país, provocando la destrucción y derrumbe de edificios y viviendas.

El primer sismo fue de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con 39 segundos de diferencia; tiempo suficiente para generar caos en la capital venezolana.

Los terremotos de Venezuela generaron alerta de tsunami y, hasta el momento, 163 muertos y más de 900 personas heridas.

Japón también experimentó un movimiento telúrico de 6.9 magnitud. Afortunadamente, para los japoneses los daños son menores y no generó alerta de tsunami.

Al enjambre de terremotos se suma el de China, de 5.2 de magnitud; el de California en EE.UU. que dejó sin electricidad a la zona.

Perú y Costa Rica también sintieron los efectos de la naturaleza con sismos de 4.9 y 3.9, respectivamente.

En el 2020, exactamente el 23 de junio, se registraron varios terremotos en países como México, Indonesia, Papua Nueva Ginea, Nueva Zelandia y otras naciones.

“Hay miedo”: Venezuela no está preparada para la tragedia que dejó los dos terremotos

El miedo a las réplicas en Caracas ha transformado la cotidianidad de la ciudad tras los sismos registrados el miércoles en Venezuela.

Cientos de familias abandonaron sus viviendas por temor a nuevos temblores, optando por dormir en parques, plazas y hasta en autopistas, según reportes de residentes y autoridades locales.

La incertidumbre se intensificó en la capital, donde muchas personas aún temen retornar a sus hogares por el riesgo de estructuras débiles y posibles desprendimientos. Este temor ha derivado en un ambiente de alerta permanente y en la búsqueda de alternativas seguras por parte de la ciudadanía.

La prevención de terremotos es un desafío recurrente en regiones sísmicas como Venezuela. En Caracas, la falta de información oficial oportuna ha alimentado el miedo, mientras se multiplican en redes sociales recomendaciones sobre cómo actuar ante réplicas.

Muchas personas han improvisado campamentos y se mantienen informadas a través de radios y portales digitales.

Luto y desconcierto en Venezuela: Imágenes de los terremotos que devastaron la nación

Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Mandatarios latinoamericanos ofrecen su ayuda a Venezuela

Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela, sin importar las diferencias ideológicas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de ayuda humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda a Venezuela.

La historia de Moisés, el niño rescatado ileso tras tantas horas bajo los escombros, se suma a los relatos de supervivencia tras los terremotos en la región, recordando la fortaleza de los afectados y la importancia de la solidaridad.