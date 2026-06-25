El terremoto en Venezuela solo fue el más letal de todos, pero Japón, China y EE.UU. también sufrieron movimientos telúricos que coincidieron con el solsticio de invierno en el hemisferio sur y el solsticio de verano en el hemisferio norte.

El 23 de junio del 2020 se registraron varios sismos en diferentes partes del mundo, con magnitudes de 2 a 9 en la escala de Richter.

Una importante cantidad de terremotos se registró en el mundo, generando una ola de preguntas sin respuestas y una trágica situación en Venezuela.

El país suramericano es el más afectado por un enjambre de terremotos que golpeó diferentes partes del mundo, incluido Japón, EE.UU., China y Centroamérica.

Otro dato importante en este suceso es que los sismos ocurrieron a pocos días de iniciar el solsticio de invierno y verano en los hemisferios sur y norte, coincidiendo con las naciones afectadas.

La mayor catástrofe producto de los terremotos fue en Venezuela, donde dos fuertes temblores sacudieron el norte – centro del país, provocando la destrucción y derrumbe de edificios y viviendas.

El primer sismo fue de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con 39 segundos de diferencia; tiempo suficiente para generar caos en la capital venezolana.

Los terremotos de Venezuela generaron alerta de tsunami y, hasta el momento, 163 muertos y más de 900 personas heridas.

Japón también experimentó un movimiento telúrico de 6.9 magnitud. Afortunadamente, para los japoneses los daños son menores y no generó alerta de tsunami.

Al enjambre de terremotos se suma el de China, de 5.2 de magnitud; el de California en EE.UU. que dejó sin electricidad a la zona.

Perú y Costa Rica también sintieron los efectos de la naturaleza con sismos de 4.9 y 3.9, respectivamente.

En el 2020, exactamente el 23 de junio, se registraron varios terremotos en países como México, Indonesia, Papua Nueva Ginea, Nueva Zelandia y otras naciones.

“Hay miedo”: Venezuela no está preparada para la tragedia que dejó los dos terremotos

El miedo a las réplicas en Caracas ha transformado la cotidianidad de la ciudad tras los sismos registrados el miércoles en Venezuela.

Cientos de familias abandonaron sus viviendas por temor a nuevos temblores, optando por dormir en parques, plazas y hasta en autopistas, según reportes de residentes y autoridades locales.

La incertidumbre se intensificó en la capital, donde muchas personas aún temen retornar a sus hogares por el riesgo de estructuras débiles y posibles desprendimientos. Este temor ha derivado en un ambiente de alerta permanente y en la búsqueda de alternativas seguras por parte de la ciudadanía.

La prevención de terremotos es un desafío recurrente en regiones sísmicas como Venezuela. En Caracas, la falta de información oficial oportuna ha alimentado el miedo, mientras se multiplican en redes sociales recomendaciones sobre cómo actuar ante réplicas.

Muchas personas han improvisado campamentos y se mantienen informadas a través de radios y portales digitales.

Luto y desconcierto en Venezuela: Imágenes de los terremotos que devastaron la nación

Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Mandatarios latinoamericanos ofrecen su ayuda a Venezuela

Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela, sin importar las diferencias ideológicas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de ayuda humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda a Venezuela.

Estados Unidos en contacto con Venezuela

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en X que “Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos” y está en contacto con las autoridades para movilizar ayuda. Y terminó su mensaje diciendo en español “¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con vosotros!”.

Cientos de personas amanecieron el jueves en las cercanías de edificios que fueron evacuados.

María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años, comentó que no pudo dormir en toda la noche y que se alojó en a la Plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Las ciudades venezolanas carecen de puntos de reunión demarcados donde las personas pueden concentrarse después de un sismo.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima. Pasamos frío. Mi mamá, mi hija y yo no pegamos un ojo, pero no queríamos pasar la noche solas en casa”, comentó Díaz.

Otros pernoctaron en vehículos aparcados en las calles. Las autoridades han pedido que no regresen a las casas con daños estructurales.

El Ministerio de Educación indicó en un comunicado la noche del miércoles que se han suspendido las actividades escolares en todo el país y que las escuelas serán utilizadas como centros de acopio y refugios para atender a las familias afectadas.

Fuerte sismo de 7.1 sacude Venezuela y activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles la costa norte de Venezuela, con epicentro cerca de la localidad de Morón, según el United States Geological Survey. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones del país, generando escenas de pánico y la evacuación de numerosos edificios.

Las autoridades venezolanas informaron que varias viviendas y edificaciones sufrieron daños, mientras equipos de emergencia, bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad fueron desplegados para atender la situación. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió a la población permanecer fuera de los inmuebles ante el riesgo de réplicas.

Testigos reportaron grietas en edificios, ventanas rotas y derrumbes parciales en distintos sectores de la capital. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un balance oficial de víctimas o heridos.

Tras el sismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió alertas y avisos preventivos para varios territorios del Caribe, incluidos Aruba, Bonaire, Puerto Rico y las British Virgin Islands, mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en la región.

Dinorah Figuera, la figura opositora que EE.UU. quiere en Venezuela

En un giro reciente, Estados Unidos impulsa una nueva figura opositora en Venezuela para negociar la transición democrática, marcando un distanciamiento de la candidatura de María Corina Machado.

Según información revelada esta semana, Washington busca posicionar un liderazgo alternativo capaz de facilitar acuerdos para una eventual salida de la crisis política en el país sudamericano.

La administración estadounidense, según fuentes diplomáticas, ha intensificado su respaldo a Dinorah Figueroa para que participe en las elecciones de Venezuela y haga perder al chavismo.

La estrategia de impulsar una nueva figura opositora en Venezuela pretende superar los estancamientos actuales y responder a la demanda de “garantías verificables” tanto del oficialismo como de la comunidad internacional.

El perfil de esta nueva figura opositora no se limita a la confrontación. Al contrario, su función principal sería negociar condiciones favorables para una eventual transición política en Venezuela.

Fuentes destacan la presión existente para que este liderazgo goce de legitimidad ante la sociedad venezolana, pero también en espacios internacionales.

La decisión de apartar a María Corina Machado del centro de la negociación responde, en parte, a los obstáculos legales y políticos que enfrenta su candidatura.