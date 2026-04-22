La nueva presidenta de Venezuela impulsó acercamientos con el organismo. Su intención es que Venezuela tenga el derecho de utilizar los fondos pertenecientes a su país.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) acceso a casi 5,000 millones de dólares en fondos venezolanos bloqueados desde hace años en ese organismo.

La solicitud ocurre en un contexto de la apertura de nuevas oportunidades de negocios tras la captura del presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en EEUU enfrentando cargos por de narcotráfico.

Rodríguez transmitió la petición directamente a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El gobierno venezolano insiste en que estos fondos, pertenecientes a sus derechos especiales de giro (DEG), son imprescindibles para enfrentar la crisis económica interna y responder a las necesidades sociales de la población.

Contexto de los fondos bloqueados y sanciones

Desde 2019, el acceso de Venezuela a estos fondos permanece congelado debido a disputas sobre el reconocimiento político internacional y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Las autoridades venezolanas, entre ellas Rodríguez, argumentan que la devolución del dinero facilitaría la recuperación económica y ayudaría a afrontar problemáticas como el abastecimiento de medicamentos y alimentos.

Algunos analistas sostienen que permitir el acceso a estos casi 5,000 millones de dólares podría aliviar la presión financiera sobre Caracas, aunque existe preocupación internacional por el uso y control transparente de los recursos.

Delcy Rodríguez dice que Venezuela es ejemplo de diálogo político

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó durante una reciente intervención que su país es un verdadero “ejemplo de diálogo político”. Esto ocurre en medio de un mundo marcado por la violencia y la guerra.

Estas declaraciones buscan reforzar la narrativa de un gobierno de paz tras la salida de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido

Rodríguez destacó que, a diferencia de otras naciones involucradas actualmente en crisis y enfrentamientos armados, como lo ocurrido entre EEUU e Israel contra Irán, Venezuela ha buscado soluciones pacíficas. Además, ha fomentado negociaciones y acuerdos con diversos sectores.

Según su argumento, esto coloca al país sudamericano como una excepción en un contexto global donde prevalecen los desacuerdos violentos y las intervenciones extranjeras.

Delcy Rodríguez logra que EEUU levante las sanciones en su contra

Estados Unidos anunció que levanta sanciones a Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela.

Esta medida ha puesto en el centro del debate las relaciones diplomáticas entre ambos países. Se trata de un momento clave para la situación interna venezolana.

La decisión, confirmada el 1 de abril de 2026, es parte de una revisión más amplia sobre la política estadounidense hacia Venezuela.

Según el gobierno de EEUU, la modificación responde a avances y negociaciones recientes. EEUU señala que mantiene una “herramientas de presión” si considera necesario un ajuste futuro.

Delcy Rodríguez fue sancionada en 2018 por presuntos vínculos con actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Con la medida de EEUU recupera la posibilidad de viajar fuera del país y administrar bienes en el extranjero.

¿Qué cambia para Venezuela y Delcy Rodríguez tras la medida?

Esta nueva postura facilita ciertos contactos del gobierno de Nicolás Maduro con actores internacionales y podría abrir vías para negociaciones económicas.

Analistas aseguran que el levantamiento favorece la imagen de Rodríguez y plantea posibles pasos en el diálogo político nacional.

Muchos críticos consideran que EEUU debería exigir garantías de apertura democrática.

Mientras tanto, sectores opositores y organizaciones de derechos humanos permanecen escépticos sobre los efectos reales de la decisión.

La comunidad internacional observa con atención este giro. La alianza opositora venezolana ha solicitado más detalles sobre las condiciones de este levantamiento.

Delcy Rodríguez continúa “depurando” el gobierno: destituye al embajador de Maduro ante la ONU



La destitución del embajador de Venezuela, afín a Nicolás Maduro, ante la ONU fue anunciada por Delcy Rodríguez, presidenta ejecutiva del país suramericano.

La decisión de la nueva mandataria, tras el derrocamiento de Maduro, ha generado inquietud sobre el rumbo de la diplomacia venezolana en un contexto internacional.

El gobierno de Venezuela confirmó oficialmente la salida de Samuel Moncada como representante permanente ante las Naciones Unidas.

Aunque Delcy Rodríguez no especificó detalles sobre las razones de la destitución, subrayó el compromiso del país de redefinir la postura venezolana en foros internacionales. En especial, mencionó la ONU.



Delcy Rodríguez hará un millonario negocio con la venta de fueloil

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país ha concretado la venta de fueloil por un valor de 300 millones de dólares. Por lo tanto, se ha alcanzado uno de los mayores ingresos recientes para el Estado por exportación energética.

La declaración surge en un contexto de tensiones tras rechazar la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el arancel cero para los combustibles venezolanos.

Rodríguez detalló que la venta de combustible, principalmente fueloil, se realiza en medio de una reactivación paulatina de la industria petrolera venezolana.

La presidenta subrayó que estos recursos fortalecerán la economía nacional y permitirán impulsar programas sociales prioritarios.

De acuerdo con cifras oficiales, la recuperación de la producción de fueloil se ha convertido en un eje central de la política energética del gobierno venezolano. Además, esto busca enfrentar las sanciones internacionales.

“Así va a ser lo que vayamos recibiendo extraordinariamente, va a ser para nuestros trabajadores, para nuestro pueblo”, dijo Rodríguez.

Rechazo oficial a la iniciativa regional del presidente Petro

En su pronunciamiento, Delcy Rodríguez rechazó la propuesta hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dicha propuesta era establecer arancel cero para la importación de combustibles desde Venezuela.

Señaló que dicha iniciativa no se ajusta a la estrategia venezolana ni a la defensa de los intereses nacionales.

Rodríguez enfatizó que la política de comercio energético con países vecinos debe responder a criterios de soberanía y desarrollo interno.

Esta postura refuerza las posiciones del gobierno venezolano en los foros económicos regionales. Además, reaviva el debate en torno a los acuerdos de integración energética en América Latina.

Delcy Rodríguez llama “socio y amigo” a Donald Trump

La situación política y económica en Venezuela sigue generando noticias a nivel internacional. Recientemente, Delcy Rodríguez pidió a Trump terminar el bloqueo a Venezuela, una solicitud directa que busca aliviar el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Durante una intervención pública, la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió al presidente estadounidense Donald Trump como un “socio y amigo”.

Además, instó al país norteamericano a reconsiderar el embargo económico que afecta gravemente a la nación sudamericana.

“Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”, dijo Rodríguez.

Las sanciones a Venezuela, motivadas por cuestionamientos a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y diversas violaciones a los derechos humanos, han repercutido fuertemente en la vida de los venezolanos.

El llamado de Rodríguez representa un giro en el discurso oficial de Caracas, más dialogante y abierto al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos de cara a un eventual regreso de Trump al poder.

Venezuela busca nuevas relaciones con Estados Unidos

La presidenta subrayó que existe interés en retomar la cooperación bilateral, especialmente en temas económicos y políticos.

Para algunos analistas internacionales, esta declaración es un intento estratégico de liberar la presión sobre la economía venezolana y buscar una salida diplomática a la crisis vigente.

Rodríguez hizo un llamado formal a Trump y a las autoridades estadounidenses para poner fin al bloqueo. Dijo confiar en una nueva etapa de “amistad, respeto y cooperación mutua” que favorezca a ambas naciones.

“Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta“, expresó.

Delcy Rodríguez elimina programas sociales e instituciones emblemáticas del chavismo

La transición en Venezuela inició una nueva etapa tras el anuncio de Delcy Rodríguez, presidenta interina, quien decretó la eliminación de varios programas sociales y la disolución de entes emblemáticos del entramado chavista.

Esta decisión representa un giro sustancial que impacta directamente sobre la vida de millones de venezolanos acostumbrados a apoyos estatales desde la era de Hugo Chávez.

La medida abarca la desaparición de instituciones consideradas baluartes de la política social chavista.

Según declaraciones oficiales, el objetivo es “modernizar el Estado” y adecuar la administración pública a las nuevas prioridades del país, en medio de la compleja transición política que vive Venezuela.

¿Qué implican estos cambios para la población venezolana?

Para muchos ciudadanos, estos programas representaban un alivio ante la crisis económica y la escasez de servicios públicos.

La eliminación de estructuras clave pone en duda la continuidad de ayudas sociales históricas y evidencia una ruptura con la estrategia que por años definió al chavismo.

Algunos expertos advierten que la transición en Venezuela podría profundizar la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.

Esta decisión se suma a otras reformas implementadas en las últimas semanas, marcando una tendencia de desmontaje parcial del legado chavista.

El futuro de la protección social en el país ahora es incierto y causa preocupación en varios sectores, tanto locales como internacionales.



Delcy Rodríguez anuncia que ha sido invitada a EEUU: “Estamos contemplando ir”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el pasado lunes que recibió una invitación oficial para viajar a Estados Unidos, en medio de un contexto de acercamiento diplomático tras años de tensiones entre ambos gobiernos.

Según declaraciones de la propia funcionaria, la invitación provino de altos representantes estadounidenses y está enfocada en tratar asuntos políticos y económicos entre las dos naciones.

Aunque Rodríguez no precisó la fecha ni la agenda del encuentro, subrayó su disposición al diálogo como parte de una “nueva etapa” en las relaciones Caracas-Washington.

“Estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”.

Contexto de la relación entre Venezuela y Estados Unidos

En los últimos años, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han visto marcadas por sanciones, desconocimiento diplomático y múltiples rondas fallidas de conversaciones.

Sin embargo, gestos recientes, como la flexibilización de algunas sanciones petroleras y la liberación de ciudadanos presos, reflejan la voluntad de ambos gobiernos de buscar soluciones negociadas.

Analistas internacionales señalan que este paso podría abrir la puerta a nuevos acuerdos energéticos y humanitarios, fundamentales no solo para Venezuela sino para toda la región latinoamericana.

A la vez, sectores opositores en Venezuela exigen transparencia sobre los temas a discutirse y el impacto que estos diálogos podrían tener para la ciudadanía.

Delcy Rodríguez se aleja del tono amenazante contra Trump y le apuesta a la histórica alianza

La agenda de trabajo de Delcy Rodríguez con EEUU ha sorprendido a la comunidad internacional, porque se ha alejado de las amenazas contra Donald Trump.

La presidenta interina de Venezuela comunicó la apertura de nuevas líneas de diálogo y negociación con representantes estadounidenses, un anuncio que podría modificar el mapa político y diplomático de la región.

Rodríguez calificó sus alianzas con EEUU como históricas mientras el presidente Nicolás Maduro continúa preso en Nueva York tras ser derrocado y secuestrado de su vivienda por agentes estadounidenses.

En sus declaraciones, Rodríguez enfatizó la disposición del gobierno venezolano para avanzar en una relación “de respeto y beneficio mutuo”.

La confirmación de este acercamiento llega después de años de tensiones, sanciones y desafíos económicos.

Según la presidenta interina, la agenda en cuestión se centrará en temas energéticos, cooperación sectorial y el levantamiento progresivo de restricciones que han impactado la economía venezolana.

Detalles de la agenda y repercusiones regionales

Expertos consultados señalan que la agenda de trabajo de Delcy Rodríguez con EEUU podría abrir el camino para la normalización de relaciones y una renovada cooperación bilateral.

Entre los primeros temas prioritarios destacan el restablecimiento de operaciones petroleras venezolanas en mercados estadounidenses y acuerdos sobre migración.

Fuentes diplomáticas estiman que este giro podría beneficiar tanto a Caracas como a Washington, a la vez que impactaría a otros países latinoamericanos interesados en la estabilidad regional y el flujo comercial.

Diálogo impulsado por Delcy Rodríguez

Según declaraciones publicadas este miércoles, Henrique Capriles ha señalado la voluntad de su sector para entablar conversaciones directas con el gobierno de Delcy Rodríguez.

El objetivo principal es crear nuevos puentes y explorar caminos de entendimiento en medio de una prolongada crisis política.

Los representantes de la oposición venezolana consideran que el diálogo es una vía necesaria para frenar el deterioro institucional y social en el país sudamericano.

Henrique Capriles expresó que “no podemos renunciar a los mecanismos de conversación si queremos un cambio real”, abriendo la puerta a futuras reuniones que aborden temas como la restitución de derechos civiles, reformas electorales y garantías para todos los sectores.

Delcy Rodríguez le dice a Trump que la relación con Venezuela debe ser con respeto a la dignidad e historia del país

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje contundente al presidente Donald Trump, indicando que la relación entre su país y EEUU debe ser con respeto a la dignidad e historia.

En su intervención, Delcy Rodríguez subrayó que Venezuela enfrenta diariamente amenazas externas, especialmente de Washington.

“No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada”, dijo Rodríguez.

Venezuela se ha convertido en foco de atención internacional. Estados Unidos perpetuó una operación terrestre para sacar a Nicolás Maduro del poder y trasladarlo a Nueva York, donde está recluido por cargos de narcotráfico.

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, agregó.

Desde que tomó las riendas del Gobierno, Rodríguez ha criticado la captura de Maduro y la primera dama, así como insistido en que ni Estados Unidos ni otro país rigen en Venezuela.

Sin embargo, al mismo tiempo, ha dicho que su país está abierto a tener relaciones de cooperación con EEUU siempre que haya respeto.

















