El exfutbolista brasileño Ronaldinho amplió su carrera más allá de las canchas con el lanzamiento de “Camisa 10”, su primer proyecto discográfico, una producción que reúne a decenas de artistas de diferentes partes del mundo.

Según información difundida por su equipo, el álbum fue concebido como una propuesta musical internacional que combina distintos géneros y culturas. En total, participaron 44 artistas provenientes de 18 países, quienes colaboraron en la creación de un trabajo inspirado en la trayectoria deportiva del brasileño.

El nombre del disco hace referencia al emblemático número 10 que Ronaldinho utilizó durante gran parte de su carrera futbolística, un dorsal tradicionalmente asociado a los jugadores más creativos y talentosos del campo.

La producción está dividida en dos volúmenes que suman 59 canciones. Los temas incluyen interpretaciones en español, inglés y portugués, además de una mezcla de estilos musicales como reguetón, pop latino, afrobeats, dancehall y regional mexicano.

Entre las colaboraciones más destacadas figuran artistas como Sean Paul, Pitbull, Justin Quiles, Lenny Tavárez, así como otros exponentes de la música urbana y latina. El proyecto también cuenta con la participación de Lenin Ramírez, Micro TDH, Yng Lvcas, Jonas Blue y Nanpa Básico, entre otros.

Con este lanzamiento, Ronaldinho busca abrir una nueva etapa en su vida profesional, trasladando su popularidad del fútbol al mundo de la música mediante una propuesta que apuesta por la diversidad cultural y la colaboración internacional.

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