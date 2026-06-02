Los rumores sobre una posible relación sentimental entre la modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi continúan ganando atención en el mundo del espectáculo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, diversas publicaciones aseguran que la cercanía entre ambos ha aumentado en los últimos meses.

Según reportes recientes, amigos cercanos de la pareja habrían favorecido el acercamiento entre la empresaria y la estrella de cine. Sin embargo, otras versiones indican que algunas personas del entorno de Jenner estarían preocupadas por la rapidez con la que estaría avanzando la relación.

Fuentes citadas por medios internacionales señalan que Kendall prefiere mantener su vida amorosa lejos de los reflectores, ya que considera que las relaciones sentimentales son aspectos personales que pueden complicarse cuando reciben demasiada atención pública.

La modelo ha protagonizado anteriormente romances muy comentados con figuras como el basquetbolista Devin Booker y el cantante Bad Bunny, situaciones que generaron constante seguimiento mediático.

Por su parte, Jacob Elordi, conocido por sus papeles en exitosas producciones de cine y televisión, ha sido descrito por allegados como una persona reservada, enfocada en su carrera y alejada de los excesos de la fama, características que, según los reportes, habrían llamado la atención de Jenner.

Aunque las especulaciones continúan creciendo, la supuesta relación sigue sin ser confirmada oficialmente por los involucrados. Mientras tanto, ambos continúan siendo vistos en eventos y actividades privadas, alimentando el interés de sus seguidores y de la prensa de entretenimiento.

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