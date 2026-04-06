Ahora el presidente Volodimir Zelenski quiere que el mundo sienta los efectos de la guerra con los ataques a la infraestructura petrolífera, según Rusia.

Rusia ha denunciado este 6 de abril que Ucrania ha intensificado sus ofensivas contra infraestructura petrolera en territorio ruso.

El objetivo del presidente Volodimir Zelenski es provocar mayor desabastecimiento, afectando a varios países europeos.

De acuerdo con declaraciones citadas por medios internacionales, Rusia acusa a Kiev de ataques dirigidos específicamente a instalaciones energética.

Lo anterior ha aumentado la tensión en un contexto ya marcado por el prolongado conflicto entre ambas naciones.

El Ministerio de Defensa ruso informó que drones ucranianos habrían sido responsables de recientes explosiones en varias refinerías y depósitos de combustible, ubicados en regiones fronterizas.

Esta acusación se suma a una serie de eventos similares que han generado preocupación por la seguridad energética no solo de Rusia, sino también de países europeos dependientes del suministro ruso.

“La noche del 6 de abril, el régimen de Kiev, en un intento por desestabilizar el mercado mundial de hidrocarburos e interrumpir el suministro de productos petrolíferos a los consumidores europeos, atacó las instalaciones del complejo de transbordo marítimo de Novorosíisk utilizando drones de ataque”, reza el comunicado.

Nuevas tensiones en el conflicto Rusia Ucrania

Los ataques a instalaciones petroleras tienen el potencial de afectar gravemente la economía rusa, además de escalar la dinámica bélica en la región.

Ucrania, por su parte, no ha asumido oficialmente la autoría de estos ataques, manteniendo una postura ambigua ante las acusaciones de Moscú.

Según informes, las fuerzas de defensa rusas continúan fortaleciendo sus sistemas de protección en puntos estratégicos, previendo una posible intensificación en los enfrentamientos.

Paralelamente, la comunidad internacional se mantiene atenta y preocupada ante el potencial impacto de estas acciones en el suministro y los precios globales del petróleo.

Europa prestará 90 mil millones de dólares a Ucrania para fortalecer su defensa militar



La Unión Europea anunció hace unos meses la aprobación de un préstamo extraordinario de 90.000 millones de dólares destinado a fortalecer la defensa de Ucrania.

La medida, según informó el bloque, representa el mayor respaldo financiero en materia de seguridad desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano, y subraya el compromiso europeo con la soberanía y la integridad territorial ucraniana.

La decisión, alcanzada tras intensas negociaciones, busca proveer a Ucrania de los recursos necesarios para sostener su capacidad militar y afrontar los retos derivados de la invasión rusa.

Los fondos permitirán la adquisición de equipamiento, munición y el mantenimiento de infraestructuras críticas.

Tanto el presidente del Consejo Europeo como representantes de la Comisión declararon que este préstamo es una respuesta directa a la intensificación de los ataques por parte de Rusia durante el invierno.

La votación resultó en 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones. Este préstamo, correspondiente al período 2026-2027, se financiará mediante la emisión de deuda de la Unión Europea en los mercados financieros.

Los intereses, que ascienden a aproximadamente 3,000 millones de euros anuales, se cubrirán con el presupuesto de la UE.

Detalles del préstamo y reacciones internacionales

El paquete de asistencia prevé un desembolso gradual y condiciones preferentes para Ucrania, con garantías legales que aseguran su uso exclusivo en defensa y reconstrucción.

Analistas señalan que esta ayuda podría inclinar la balanza militar en el mediano plazo, aunque advierten que la asistencia debe ir acompañada de esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Países aliados de la OTAN y Estados Unidos elogiaron la iniciativa, mientras que Moscú la condenó como una “provocación”, aumentando así la tensión internacional.