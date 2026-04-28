El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió un 2,7% hasta los US$ 111,2 por barril.

El precio del petróleo supera los 110 dólares por barril tras la escalada del conflicto entre EEUU e Irán, un hecho que ya está teniendo consecuencias en la economía global.

La cotización del crudo alcanzó este martes su nivel más alto en meses, según reportes de agencias, tras nuevos episodios de violencia y ataques cruzados que mantienen en vilo a los mercados energéticos internacionales.

Impacto económico regional y mundial del precio del petróleo

Esta subida, impulsada directamente por la incertidumbre geopolítica y la posibilidad de cortes en el suministro de los principales productores, genera preocupación no solo en los países involucrados en la guerra en Irán, sino también en las economías latinoamericanas, donde los combustibles y productos básicos podrían encarecerse en las próximas semanas.

Analistas advierten de un panorama incierto que podría replicarse como en otras crisis energéticas recientes.

Los países de Centroamérica y Sudamérica, en especial los importadores netos de hidrocarburos, ya se preparan para escenarios de mayor inflación y presión en el costo de vida.

El conflicto también pone sobre la mesa el debate sobre la vulnerabilidad de la economía global ante tensiones militares en zonas estratégicas para el suministro energético.

Expertos internacionales llaman a diversificar fuentes de energía y fortalecer pactos de seguridad regional para hacer frente a futuras crisis similares.

IEA anuncia liberación récord de petróleo ante cierre del Estrecho de Ormuz



La Agencia Internacional de Energía (IEA) anunció este miércoles que liberará 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. Esto representa la mayor liberación coordinada en la historia del organismo internacional.

La decisión se produce en medio del cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio energético mundial. Esta vía se ve afectada por la guerra que involucra a Irán. Por ese corredor transita normalmente cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo.

Durante una conferencia de prensa, el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, explicó que la medida busca garantizar la seguridad energética y estabilizar los mercados ante la interrupción del flujo de crudo. Además, según señaló, el aumento de oferta permitirá compensar parcialmente la pérdida de suministro provocada por el cierre del paso marítimo.

La IEA cuenta con reservas de aproximadamente 1.200 millones de barriles de petróleo almacenados por sus países miembros. La última liberación coordinada ocurrió en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese entonces se colocaron cerca de 200 millones de barriles en el mercado. Acciones similares también se realizaron en 2011, 2005 y 1991.

El organismo indicó que el petróleo será liberado de manera gradual y que el tiempo exacto para su llegada a los mercados dependerá de las condiciones y decisiones de cada país miembro.

Irán deja claro que si no exporta petróleo, no lo hará “nadie” en Medio Oriente

La reciente advertencia de Irán sobre sus exportaciones de petróleo ha generado preocupación en los mercados mundiales.

Utilizando el foco clave Irán exportaciones de petróleo, autoridades iraníes declararon que cualquier intento de restringir la venta de crudo iraní podría enfrentar una respuesta contundente.

Este mensaje surge en medio de crecientes amenazas de sanciones severas tras la escalada de tensiones en Medio Oriente, por el bloqueo de buques de petróleo de Irán en aguas internacionales del Golfo Pérsico.

Según se informó, la administración iraní está dispuesta a reaccionar “en el mismo nivel” si el país pierde su acceso a los mercados internacionales del petróleo, recordando que la energía sigue siendo una herramienta geopolítica de peso y un bien escaso en el entorno actual.

Históricamente, las sanciones han afectado seriamente la economía iraní, pero el gobierno asegura que existen mecanismos para resistir y contrarrestar bloqueos.

“Si no se exporta ni un barril de nuestro petróleo, no se exportará ni un barril de petróleo en la región. Y si una sola persona de nuestro pueblo, por la ignorancia del enemigo, no tiene acceso a la electricidad, diez personas de la región se quedarán sin electricidad”, declaró en un acto público el vicepresidente de Irán, Ismail Saqab Esfahani.

EEUU asegura que interceptó una “flota fantasma” con petróleo iraní

Estados Unidos intercepta buque con petróleo iraní en el océano Índico, una acción que pone en el centro de atención a la llamada “flota fantasma” dedicada a transportar petróleo burlando sanciones internacionales.

Según informes recientes, la Marina estadounidense detuvo la embarcación fantasma tras detectar indicios de actividades sospechosas y evasión de regulaciones sobre el transporte de petróleo desde Irán.

Este tipo de operación ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales, ya que el gobierno de EEUU mantiene sanciones estrictas contra el régimen iraní para limitar su financiamiento a través de la exportación de crudo.

La “flota fantasma” es el término que se le da a una red de buques que operan con identidades falsas, apagando sus sistemas de rastreo y cambiando constantemente de bandera para ocultar el origen y el destino de su cargamento.

El tráfico de petróleo oculto: un reto para la seguridad global



No es la primera vez que autoridades internacionales detectan operaciones de este tipo en altamar. Estas maniobras, además de socavar los esfuerzos internacionales por contener los ingresos petroleros de Irán, también ponen en riesgo la transparencia y la seguridad de las rutas marítimas globales.

De acuerdo con agencia,s, este suceso resalta el desafío permanente de monitorear y regular el tráfico marítimo en áreas estratégicas.

En la región latinoamericana, varias naciones han reforzado sus mecanismos de control para evitar el ingreso ilegal de hidrocarburos y apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional.

Así lo documentamos también en una nota reciente sobre [las operaciones de patrullaje marítimo coordinadas en el Caribe.

La detención de este petrolero abre un nuevo capítulo en la lucha contra el contrabando de petróleo iraní, subrayando la importancia de la cooperación internacional para asegurar la legalidad y seguridad en los mares.

Guerra con Irán encarecerá todos los productos derivados del petróleo

Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

Irán envía contundente mensaje a sus vecinos: “Si ayudan al enemigo, dirán adiós a la producción de petróleo”

En medio de un clima de alta tensión en Oriente Medio, Irán advierte a países vecinos si ayudan a su enemigo, en clara alusión al conflicto que sostiene con Israel y sus aliados.

Este último mensaje intimidatorio acentúa el clima de inestabilidad regional y genera preocupación en naciones fronterizas, que temen verse involucradas en una posible escalada bélica.

Irán ha reiterado que cualquier intento de prestar apoyo logístico, militar o de inteligencia a su rival —presumiblemente Israel, tendrá “consecuencias severas”.

Las autoridades iraníes aseguran que desplegarán toda su capacidad para responder ante cualquier acción que consideren una amenaza directa a su seguridad nacional, responsabilizando explícitamente a quienes faciliten operaciones militares o permitan la utilización de sus territorios.

“Los vecinos del sur deben saber que, si los enemigos utilizan su territorio y sus instalaciones para atacar a la nación iraní, tendrán que decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Medio”, dijo el general Mousavi en un mensaje a la nación, citado por Mehr.

EEUU permite reventa de petróleo venezolano para uso privado en Cuba bajo licencias especiales

El Gobierno de United States Department of the Treasury autorizó a empresas a solicitar licencias que les permitan revender petróleo de origen venezolano a Cuba. Sin embargo, las transacciones deben beneficiar al pueblo cubano y no involucrar al Estado o las fuerzas armadas de la isla. La decisión fue anunciada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el organismo encargado de aplicar las sanciones económicas de Estados Unidos.

La medida, que responde a una política de “licencias favorables” para ciertos casos, busca facilitar exportaciones para uso comercial y humanitario a través del sector privado cubano. Además, excluye transacciones que involucren al Gobierno, al ejército o a los servicios de inteligencia de Cuba. Según la OFAC, esta flexibilización tiene por objetivo apoyar directamente al pueblo cubano. De igual manera, busca apoyar a las actividades económicas privadas en la isla.

Esta apertura se produce en un contexto de escasez de combustible en Cuba tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano. Esto ha agravado la crisis energética en el país. Las nuevas disposiciones permiten que compañías puedan acceder a licencias específicas para vender o revender crudo venezolano a Cuba sin arriesgarse a sanciones. Siempre deben cumplir con las normas y condiciones establecidas por Washington.

Las transacciones deberán adherirse a requisitos como canalizar los ingresos de ventas a cuentas controladas por Estados Unidos. Además, podrán ser solicitadas tanto por empresas estadounidenses como por compañías extranjeras que cumplan con la política de licencias. La medida excluye explícitamente a entidades gubernamentales cubanas. Asimismo, está diseñada para aliviar parte de la crisis de energía que enfrenta la isla.

Este cambio representa un giro en la política de sanciones de EEUU, que había bloqueado previamente los envíos directos de petróleo de Venezuela a Cuba tras la captura del presidente venezolano, situación que provocó un fuerte desabastecimiento en la isla.

Incautación de buque iraní dispara los precios del petróleo

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones luego que roces entre Irán y Estados Unidos impidieron que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico que es crucial para el suministro energético mundial.

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6,4% hasta 87,90 dólares por barril una hora después que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago. El precio del crudo Brent, el referente internacional, avanzó un 5,8% hasta 95,64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del petróleo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciara la reapertura por completo del estrecho, que controla de facto, al tráfico comercial.

Teherán revirtió esa decisión y disparó contra varias embarcaciones el sábado una vez que el presidente Donald Trump afirmara que un bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguirá vigente. Trump informó el domingo que Estados Unidos atacó y se apoderó por la fuerza de un buque de carga con bandera iraní que presuntamente intentó eludir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán prometió responder.

Los precios del petróleo más altos del domingo borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.

Los países de Asia y Europa que importan gran parte de su petróleo del golfo han sentido el mayor impacto de los suministros detenidos y los recortes de producción, aunque el rápido aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está afectando a empresas y consumidores en todo el mundo.

Al ser consultado sobre cuándo creía que los automovilistas de Estados Unidos volverán a ver la gasolina costar menos de 3 dólares por galón en promedio, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, señaló que los precios en los surtidores quizá no bajen tanto hasta el próximo año.

“Pero es probable que los precios ya hayan tocado techo y empezarán a bajar”, dijo Wright en el programa “State of the Union” de CNN el domingo.

El precio del petróleo, el principal ingrediente de la gasolina, ha fluctuado de forma drástica desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y a medida que Irán respondió con ataques aéreos contra otros Estados del golfo. El petróleo se negociaba en torno a 70 dólares por barril antes del conflicto, llegó a superar los 119 en algunos momentos y el viernes había cerrado previamente en 82,59 dólares para el crudo de Estados Unidos y 90,38 dólares para el Brent.

Analistas del sector han advertido repetidamente que, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, peor podrían ponerse los precios.

Un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán está previsto que expire el miércoles, y el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz pone en duda el futuro de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Incluso si surge un acuerdo duradero para reabrir el estrecho de Ormuz, los analistas sostienen que podrían pasar meses para que los envíos de petróleo vuelvan a sus niveles normales y para que bajen los precios del combustible. El tráfico de petroleros acumulado, los armadores preocupados por otra escalada repentina y la infraestructura energética dañada durante la guerra son factores que podrían obstaculizar que los volúmenes de producción y de envíos regresen a los niveles previos a la guerra.

Un galón de gasolina regular costaba un promedio de casi 4,05 dólares por galón en Estados Unidos el domingo, según la federación de clubes automovilísticos AAA. Eso es aproximadamente 8 centavos menos que hace una semana, pero muy por encima de los 2,98 dólares antes de la guerra.

Incautación de buque iraní dispara los precios del petróleo

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones luego que roces entre Irán y Estados Unidos impidieron que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico que es crucial para el suministro energético mundial.

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6,4% hasta 87,90 dólares por barril una hora después que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago. El precio del crudo Brent, el referente internacional, avanzó un 5,8% hasta 95,64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del petróleo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciara la reapertura por completo del estrecho, que controla de facto, al tráfico comercial.

Teherán revirtió esa decisión y disparó contra varias embarcaciones el sábado una vez que el presidente Donald Trump afirmara que un bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguirá vigente. Trump informó el domingo que Estados Unidos atacó y se apoderó por la fuerza de un buque de carga con bandera iraní que presuntamente intentó eludir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán prometió responder.

Los precios del petróleo más altos del domingo borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.

Los países de Asia y Europa que importan gran parte de su petróleo del golfo han sentido el mayor impacto de los suministros detenidos y los recortes de producción, aunque el rápido aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está afectando a empresas y consumidores en todo el mundo.

Al ser consultado sobre cuándo creía que los automovilistas de Estados Unidos volverán a ver la gasolina costar menos de 3 dólares por galón en promedio, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, señaló que los precios en los surtidores quizá no bajen tanto hasta el próximo año.

“Pero es probable que los precios ya hayan tocado techo y empezarán a bajar”, dijo Wright en el programa “State of the Union” de CNN el domingo.

El precio del petróleo, el principal ingrediente de la gasolina, ha fluctuado de forma drástica desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y a medida que Irán respondió con ataques aéreos contra otros Estados del golfo. El petróleo se negociaba en torno a 70 dólares por barril antes del conflicto, llegó a superar los 119 en algunos momentos y el viernes había cerrado previamente en 82,59 dólares para el crudo de Estados Unidos y 90,38 dólares para el Brent.

Analistas del sector han advertido repetidamente que, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, peor podrían ponerse los precios.

Un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán está previsto que expire el miércoles, y el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz pone en duda el futuro de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Incluso si surge un acuerdo duradero para reabrir el estrecho de Ormuz, los analistas sostienen que podrían pasar meses para que los envíos de petróleo vuelvan a sus niveles normales y para que bajen los precios del combustible. El tráfico de petroleros acumulado, los armadores preocupados por otra escalada repentina y la infraestructura energética dañada durante la guerra son factores que podrían obstaculizar que los volúmenes de producción y de envíos regresen a los niveles previos a la guerra.

Un galón de gasolina regular costaba un promedio de casi 4,05 dólares por galón en Estados Unidos el domingo, según la federación de clubes automovilísticos AAA. Eso es aproximadamente 8 centavos menos que hace una semana, pero muy por encima de los 2,98 dólares antes de la guerra.

Precio del petróleo “imparable” y caídas de las bolsas son las consecuencias de la continuidad de la guerra

El precio del petróleo subió y las bolsas de valores cayeron tras el discurso de Trump, generando un clima de nerviosismo global.

Tras recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la guerra Irán.

De acuerdo a información, la reacción se manifestó de inmediato: el precio internacional del petróleo alcanzó máximos.

Mientras que el valor del gas natural también mostró variaciones notables.

Inversionistas y analistas ven en este fenómeno una señal clara de la sensibilidad de los mercados frente a la incertidumbre política.

Esta volatilidad no solo afecta a las grandes economías; también impacta de manera directa en Latinoamérica y Centroamérica.

En esta región el precio de los combustibles influye en los costos de producción, el transporte y los productos de la canasta básica.

Europa: No más beneficios energéticos para el pueblo por alza del petróleo

Los ministros de Finanzas europeos instaron a la Unión Europea a imponer un impuesto extraordinario a los beneficios energéticos en el bloque.

Lo anterior, debido a la preocupación por el alza del precio del petróleo y el gas, impulsada por la guerra con Irán, avive la inflación y suponga una carga para los hogares.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó el sábado que sus homólogos de Alemania, Italia, Portugal y Austria habían firmado una carta dirigida a la Comisión Europea en la que mencionan las “distorsiones del mercado” causadas por el aumento de los precios.

“El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga significativa para la economía europea y para los ciudadanos europeos”, indicó la misiva, fechada el viernes y hecha pública por Cuerpo en una publicación online.

Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque de petróleo iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Estados Unidos atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.