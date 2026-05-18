El fallo favorable a la cantante colombiana será revisado por el Tribunal Supremo de España, ente que tendrá la obligación de determinar si acepta que la cantante solo estuvo 163 días como residente, no 183 como lo estipula la ley.

La artista colombiana Shakira fue absuelta de fraude fiscal tras años de enfrentamientos legales con Hacienda España, en un caso que acaparó atención internacional.

La decisión del tribunal español no solo exonera a la cantante de las acusaciones, sino que también obliga a Hacienda a devolverle cerca de 60 millones de euros, una suma que había sido previamente retenida por supuestos impuestos no pagados.

El fallo judicial no es definitivo, porque la Fiscalía anunció que apelará ante el Tribunal Supremo, ente que tendrá la decisión final. Lo anterior, significa que el dinero aún no se le devolverá.

Según las autoridades, Shakira era acusada de evadir impuestos relacionados con sus ingresos globales entre 2012 y 2014.

Sin embargo, la última evaluación judicial ha determinado que no existían pruebas suficientes para tipificar fraude fiscal, aludiendo a que la residencia fiscal real de la artista no correspondía a la exigencia realizada por la Agencia Tributaria española.

Este dictamen histórico cambia la narrativa, pues hasta hace poco se esperaba una sanción ejemplar.

La sentencia ha causado sorpresa en los medios y en la opinión pública. Los abogados de Shakira celebraron el veredicto como una victoria para los derechos de los contribuyentes internacionales.

Además, han solicitado que se revise exhaustivamente la actuación de Hacienda en este y otros casos similares, a fin de evitar procesos injustos a figuras públicas.

Esta resolución puede sentar un precedente en la forma en que Hacienda España persigue supuestas irregularidades fiscales de ciudadanos extranjeros.

Para las autoridades tributarias, esta devolución millonaria supone también un cuestionamiento sobre los protocolos investigativos y la seguridad jurídica para residentes y artistas internacionales.

La opinión en redes y prensa no se hizo esperar, debatiendo la transparencia y el impacto mediático del caso.

Imagen cortesía.

“Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial

La canción de Shakira para la Copa Mundial 2026, titulada “Dai Dai” y en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy, ya es tendencia mundial.

El tema fue lanzado pocos días antes de que inicie el esperado torneo de la FIFA, convirtiéndose en el himno oficial que acompañará a millones de aficionados durante el evento deportivo.

“Dai Dai” fusiona sonidos latinos característicos de la artista colombiana, con toques afrobeat y la energía de Burna Boy, creando una propuesta multicultural que busca reflejar la pasión global por el fútbol.

El video oficial, que ya suma millones de vistas en plataformas digitales, muestra imágenes de distintos países, celebraciones y jugadas emblemáticas, evocando la diversidad que caracteriza a la Copa Mundial FIFA.

El tema destaca por su mensaje de unión y alegría, elementos centrales tanto en la música de Shakira como en el espíritu del Mundial.

La participación de Burna Boy aporta un matiz africano, haciendo de “Dai Dai” una canción que representa distintos continentes y une generaciones. La letra celebra el juego limpio, la fiesta y el sueño compartido de alcanzar la gloria futbolística.

La canción ha sido recibida con entusiasmo tanto en América Latina como en África y Europa, consolidando a Shakira como referente global en temas deportivos.

Madonna, Shakira y los BTS serán los artistas del Mundial

La expectación crece a medida que se acerca la final del Mundial 2026 y la pregunta que acapara la atención global es: ¿quién animará el show de clausura?

Entre los nombres que más resuenan están Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS, artistas de talla mundial que, según reportes de agencias, podrían protagonizar el evento musical más visto del planeta.

El espectáculo de la final del Mundial trasciende el deporte y se convierte en un fenómeno cultural capaz de unir a millones de personas de diferentes países.

Figuras como Shakira, quien ya dejó huella en ediciones anteriores con éxitos como “Waka Waka”, y Madonna, ícono de la música pop, elevarían el poder de convocatoria del evento.

La presencia de BTS, representantes del K-pop, reflejaría la creciente globalización y diversidad cultural del fútbol.

La presentación artística del Mundial no solo busca entretener, sino también enviar un mensaje de unidad y celebración multicultural.

La posible combinación de estrellas de América Latina, Europa y Asia reforzaría este espíritu y podría superar el alcance de shows pasados.

En anteriores ocasiones, actuaciones como la de Shakira han marcado la memoria del público, generando tendencias en redes y potenciando la proyección internacional del evento.

Ahora, la potencial participación de Madonna o BTS abre interrogantes sobre el rumbo artístico que tomará la nueva edición.

Modelo matemático proyecta al próximo campeón del Mundial

La tecnología y el deporte se dan la mano una vez más: un modelo matemático predice el final del Mundial 2026, alimentando las expectativas sobre quién será el próximo campeón.

Investigadores y expertos en análisis de datos han desarrollado algoritmos avanzados que, tomando en cuenta el rendimiento histórico de selecciones, estadísticas de jugadores y escenarios probables, buscan anticipar el empate, la victoria o la derrota en cada partido decisivo.

Según el reporte publicados en agencias, el sistema utiliza inteligencia artificial, machine learning y miles de datos reales para realizar simulaciones sobre los resultados de los partidos en el Mundial.

El modelo matemático procesa factores clave como historial de goles, estado físico de los equipos y tendencia en las fases eliminatorias, ajustando sus predicciones de acuerdo a cada ronda.

Aunque los creadores del modelo admiten que siempre existen variables imprevistas, su tasa de acierto en ediciones pasadas del torneo ha superado el 65%, lo que ha aumentado el interés de casas de apuestas, aficionados y expertos futbolísticos en América Latina y el mundo.

Varios portales deportivos han señalado que los modelos matemáticos han marcado tendencia en los últimos eventos internacionales.

Las predicciones de este modelo sugieren un final reñido entre algunos de los equipos favoritos según los rankings actuales.

Sin embargo, el fútbol siempre da espacio para las sorpresas, algo que las matemáticas intentan anticipar, pero nunca controlar por completo.

Trump critica precios del Mundial 2026: “Yo tampoco pagaría más de mil dólares”

Donald Trump cuestionó el alto precio de las entradas para el Mundial de 2026, especialmente para los partidos de la selección de Estados Unidos. En una entrevista con el New York Post, el exmandatario aseguró que él tampoco pagaría más de mil dólares por un boleto, luego de conocerse que las entradas más económicas para algunos encuentros superan los 1,100 dólares.

Trump afirmó que le gustaría asistir a los partidos, pero considera excesivos los costos para muchos aficionados. Además, expresó que le decepcionaría que personas de clase trabajadora, como habitantes de Queens y Brooklyn, no puedan acceder a los encuentros por los elevados precios.

Sus declaraciones surgieron un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendiera el uso de precios dinámicos para el Mundial 2026. Este sistema permite que el valor de las entradas aumente según la demanda, una práctica común en eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos.

Infantino aseguró que los precios responden al mercado y señaló que vender boletos demasiado baratos provocaría una reventa aún más costosa. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones sobre los precios promedio de eventos deportivos en Estados Unidos fueron cuestionadas por medios locales.

Imágenes de archivo y cortesía.

El presidente de la FIFA defiende a EEUU por el alto precio de los boletos para el Mundial

El precio de los boletos para el Mundial 2026 ha causado gran controversia, especialmente entre aficionados latinoamericanos y centroamericanos.

Tras recibir numerosas críticas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió al paso para defender el alto costo de las entradas, asegurando que se debe a la enorme demanda y los altos costos de organización del evento.

Durante una reciente declaración pública, Infantino señaló que el Mundial 2026, el primero en organizarse simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá, representa un desafío logístico y económico sin precedentes.

“El fútbol es un deporte global. El valor de unas entradas limitadas se determina también por la emoción y la capacidad de ofrecer un espectáculo único”, afirmó el directivo.

El impacto del precio del Mundial 2026 en los aficionados latinoamericanos

Para millones de seguidores del fútbol en América Latina, estos precios representan una importante barrera. Muchos usuarios han manifestado su inconformidad en redes sociales, argumentando que el alto precio de los boletos para el Mundial excluye a grupos con menor capacidad adquisitiva.

La preocupación crece en países como Honduras o Guatemala, donde el salario promedio vuelve inalcanzables muchos de estos boletos.

Sin embargo, Infantino recalcó que se implementarán estrategias para acercar el evento a todos los públicos, como paquetes familiares o sorteos, aunque aún no hay detalles concretos.

Denuncian a la FIFA por altos precios de las entradas del Mundial 2026: “Impagables”

La Football Supporters Europe (FSE) anunció que presentó una demanda contra la FIFA. Esto ha provocado un intenso debate sobre la accesibilidad a los partidos para los seguidores del fútbol.

No solo la FSE ha alzado la voz. Diversas asociaciones y fanáticos han alzado su voz contra los altos costos establecidos para adquirir entradas al Mundial 2026.

La controversia se desató tras la revelación de los valores oficiales de los boletos de los partidos que se celebrarán en Estados Unidos, México y Canadá.

El reclamo central pone en entredicho el compromiso de la FIFA con la inclusión y la pasión popular que caracteriza al fútbol internacional.

Siete veces más del Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con la FSE, los boletos más económicos para la final del torneo, prevista en Estados Unidos, alcanzan los 4,185 dólares. Esta cifra, aseguran, es hasta siete veces superior a la registrada en la final del Mundial de Catar 2022.

Según con las denuncias, presentadas ante entidades de defensa al consumidor, los precios actuales de las entradas para el Mundial 2026 superan considerablemente los valores de ediciones anteriores.

Esta situación complica la asistencia de quienes sueñan con vivir el evento en persona.

Organizaciones y analistas deportivos exigen a la FIFA una revisión urgente de su política de precios. Advierten que la desilusión podría traducirse en menor asistencia y en afectar la imagen del torneo.

Desde la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha defendido la política de precios. Él ha señalado que responde a la alta demanda y al modelo de “tarificación dinámica”. En este modelo los valores fluctúan según el interés de los aficionados.

La FIFA confirma el formato del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026

La FIFA oficializó este martes el nuevo formato de la Copa Mundial de los Estados Unidos (EEUU), México y Canadá de 2026.

Con la oficialización se confirman algunas reformas aprobadas por el Consejo, el cual se celebró el martes en Ruanda.

“Se ha aprobado el nuevo formato este martes 14 de marzo, el cambio de formato de cara al Mundial de EEUU, México y Canadá”, se destacó al respecto.

El formado del Mundial pone fin a una serie de especulaciones sobre la posibilidad de grupos de tres.

En ese sentido, se indicó que pasará a jugarse con 48 equipos, dejando de lado el formato de 32 equipos que estaba estipulado anteriormente.

El campeonato se dividirá en 12 grupos de 4 equipos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los dieciseisavos de final de la competición.

“Junto con los ocho mejores terceros de la primera etapa. Luego de esto se juegan las llaves de octavos, cuartos, semifinales y finales”, señaló la FIFA.

En total en el nuevo formado del Mundial se estipula un total de 104 partido jugados, aumentando el máximo que puede jugar una selección en la Copa.

“Los equipos que accedan a la semifinal, jugarán un total de 8 encuentros”, se indicó.

Adidas lanza camisetas para perros inspiradas en el Mundial 2026

La reconocida marca deportiva Adidas presentó una innovadora colección de camisetas diseñadas especialmente para perros, inspiradas en las selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La propuesta, que combina moda, deporte y la creciente tendencia “pet friendly”, estará disponible a partir del 1 de mayo en mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Asia.

La nueva línea incluye versiones adaptadas de los uniformes de cuatro selecciones: Selección de México, Selección de Argentina, Selección de Colombia y Selección de Japón. Cada prenda ha sido diseñada para replicar los elementos visuales más representativos de las camisetas oficiales, incluyendo colores, patrones, escudos y las tradicionales tres franjas de la marca alemana.

El precio estimado de estas camisetas para mascotas será de 45 dólares en mercados como México, lo que las posiciona como un producto accesible para los aficionados que buscan incluir a sus animales de compañía en el ambiente futbolero que rodeará el Mundial de 2026, el cual será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los diseños que ha generado mayor interés es el correspondiente a la selección mexicana. Este modelo presenta el clásico color verde como base, acompañado de detalles en rojo en el cuello y las mangas, además del escudo oficial de la federación y el logotipo de Adidas. La intención es que, a simple vista, las prendas sean fácilmente reconocibles para los seguidores del fútbol.

A diferencia de otros productos similares en el mercado, la empresa ha destacado que estas camisetas no son simples disfraces, sino versiones funcionales y adaptadas de los uniformes oficiales. Para lograrlo, se ha trabajado en un diseño ergonómico que se ajusta a la anatomía de los perros, permitiendo libertad de movimiento y comodidad durante su uso.

Entre las características técnicas, la marca ha incorporado materiales ligeros y transpirables, similares a los utilizados en las camisetas deportivas para humanos. Además, los escudos y logotipos han sido aplicados mediante termosellado, una técnica que reduce costuras y evita relieves que podrían resultar incómodos para las mascotas.

El desarrollo de esta colección responde a una tendencia creciente en la industria del consumo, donde los productos para mascotas ocupan un lugar cada vez más importante. En este caso, Adidas busca conectar con los aficionados al fútbol que consideran a sus mascotas como parte de la familia y desean incluirlas en celebraciones, reuniones y eventos deportivos.

La compañía también ha señalado que, aunque el enfoque principal está en perros, algunos mercados podrían ofrecer tallas adaptadas para gatos, ampliando así el alcance de la colección. Esta decisión refleja el interés de la marca por diversificar su oferta y adaptarse a diferentes tipos de consumidores.

El lanzamiento se produce en un contexto de alta expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que promete ser uno de los más grandes en la historia del fútbol, tanto por el número de equipos participantes como por la magnitud de su organización en tres países.

Con esta iniciativa, Adidas no solo refuerza su presencia en el ámbito deportivo, sino que también incursiona en un segmento en crecimiento, donde la moda y el estilo de vida se combinan con la pasión por el deporte. La colección de camisetas para mascotas se perfila así como una propuesta novedosa que busca transformar la forma en que los aficionados viven la experiencia mundialista, incluyendo a sus animales de compañía como parte del espectáculo.

EEUU no impedirá que Irán se luzca en el Mundial 2026 y promete una participación orgullosa y exitosa

Una portavoz del gobierno iraní afirmó que la selección nacional masculina se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial en Norteamérica, que comienza el 11 de junio, no han estado claras desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero.

“La cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la plena preparación de nuestra selección nacional de fútbol para estar presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, por orden del ministro”, declaró la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohejerani, a la televisión estatal de Irán el miércoles.

La FIFA ha dicho de manera constante que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial decidido el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de que el equipo dispute sus encuentros en México.

Se avanzó en ello el 31 de marzo, cuando el presidente de la FIFA Gianni Infantino fue a reunirse con dirigentes y jugadores del fútbol iraní en Turquía, donde el equipo disputó dos partidos de preparación.

Aunque la liga iraní de fútbol se ha detenido durante la guerra, la cuenta oficial de Instagram del equipo publicó esta semana fotos de un entrenamiento en Teherán.

Mohejerani añadió el miércoles que “se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo”.

Infantino prometió al equipo iraní hace tres semanas que ayudaría a encontrar un campamento de entrenamiento fuera del país para que el equipo se prepare para el Mundial. Eso también podría ser en Turquía, donde Irán disputó fogueos el mes pasado en Antalya contra Nigeria y Costa Rica.

La FIFA no confirmó de inmediato el miércoles detalles de la organización de un posible campamento.

Irán tiene programado jugar dos partidos de la fase de grupos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewoo, contra Nueva Zelanda y Bélgica, y luego enfrentar a Egipto en Seattle.

El equipo debe presentarse a su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, a más tardar el 10 de junio, lo que es al menos cinco días antes de su primer partido, como exigen las reglas del Mundial de la FIFA.

Un asunto clave por resolver es que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas de entrada a la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj. Es vicepresidente del organismo asiático de fútbol y se le impidió asistir al sorteo del Mundial en diciembre en Washington, donde Infantino entregó al presidente estadounidense Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA, creado especialmente.

Irán no “se perderá el Mundial” a pesar de la guerra con EEUU

Un prominente dirigente del fútbol en Asia afirma que Irán sigue listo para jugar el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán señaló que “nadie puede excluirla” de disputar el torneo.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Trump había publicado en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso con Irán. No obstante, él dijo que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos. Este país coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial. Además, el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar. También subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, no Trump ni Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Además, cerrará la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Irán es una potencia del fútbol asiático. Ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se clasificó para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso annual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Sin embargo, la federación iraní no pudo asistir a reuniones en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 selecciones.

EEUU presenta uniforme oficial para el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos presentó oficialmente el uniforme que utilizará durante el Mundial 2026. Este uniforme también será adoptado por sus 27 selecciones nacionales a partir de finales de marzo.

El equipo mayor masculino estrenará la nueva equipación en una doble jornada de partidos amistosos frente a Bélgica y Portugal. Ambos encuentros se disputarán en Atlanta, una de las ciudades sede del próximo torneo mundialista y considerada la nueva base del combinado estadounidense.

De acuerdo con la federación, el diseño del uniforme busca unificar la identidad visual de todas las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles hasta el equipo absoluto. Además, la propuesta incluye un escudo y estilo compartido. El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y conexión entre los jugadores de todos los niveles.