Un miembro activo de las fuerzas especiales de Estados Unidos fue detenido y enfrenta múltiples cargos penales tras ser acusado de aprovechar información confidencial para obtener ganancias en apuestas relacionadas con una operación militar de alto nivel que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con documentos judiciales, el sargento maestro Gannon Ken Van Dyke, asignado a una base militar en Carolina del Norte, habría utilizado datos sensibles sobre la llamada Operación “Resolución Absoluta” para apostar en una plataforma digital de predicciones. Las autoridades señalan que el militar invirtió aproximadamente 32.000 dólares en una serie de apuestas realizadas entre finales de diciembre y principios de enero, anticipando el desenlace de la operación con un nivel de certeza que levantó sospechas inmediatas.

La operación en cuestión fue una compleja misión encubierta ejecutada por fuerzas estadounidenses que, tras meses de planificación, permitió la captura de Maduro en Caracas durante una incursión nocturna altamente coordinada. El operativo involucró recursos militares avanzados y un amplio despliegue de inteligencia, lo que lo convirtió en uno de los eventos más significativos en la región en los últimos años.

Según la acusación, Van Dyke realizó al menos 13 apuestas en la plataforma Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas. Su pronóstico, considerado de bajo nivel de probabilidad en ese momento, resultó ser acertado, lo que le permitió obtener ganancias superiores a los 400.000 dólares en cuestión de días.

Los fiscales sostienen que el militar transfirió posteriormente el dinero a una billetera de criptomonedas en el extranjero y luego lo movió a una cuenta de corretaje en línea, presuntamente para ocultar el origen de los fondos. Este patrón financiero, junto con el volumen y la precisión de las apuestas, activó las alertas de las autoridades, que iniciaron una investigación por posible uso indebido de información privilegiada.

El caso ha generado preocupación dentro de los organismos de seguridad, ya que pone en evidencia posibles fallas en el manejo de información clasificada. Funcionarios del sistema judicial estadounidense han subrayado que los miembros de las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de proteger los secretos de seguridad nacional, no de utilizarlos para beneficio personal.

Van Dyke enfrenta cinco cargos penales, entre ellos fraude electrónico, uso indebido de información gubernamental y transacciones financieras ilegales. De ser declarado culpable, podría enfrentar una larga condena en prisión. Hasta el momento, no se ha informado públicamente si cuenta con representación legal.

El Departamento de Justicia también ha ampliado la investigación para analizar si hubo más personas involucradas o si existieron filtraciones adicionales de información sensible. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con representantes de plataformas de apuestas para evaluar posibles vulnerabilidades en este tipo de mercados.

Por su parte, la defensa del acusado no ha emitido declaraciones oficiales, mientras que las autoridades continúan recopilando pruebas para sustentar los cargos. El caso podría sentar un precedente en torno al uso de información clasificada en plataformas digitales emergentes, especialmente aquellas vinculadas a criptomonedas y predicciones sobre eventos globales.

Este incidente ocurre en un contexto en el que el uso de mercados de predicción ha crecido significativamente, generando debates sobre su regulación y el riesgo de que información privilegiada sea utilizada de manera indebida. Expertos advierten que la combinación de tecnología, anonimato financiero y acceso a datos sensibles puede representar un desafío creciente para los sistemas de control tradicionales.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Van Dyke avanza y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el caso, que ha captado la atención tanto de autoridades como de la opinión pública por sus implicaciones legales y de seguridad nacional.

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