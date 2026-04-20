Las imágenes del soldado hebreo golpeando la imagen de Jesús crucificado han generado indignación, al punto que el primer ministro de Israel condenó los destrozos.

Un soldado israelí intentó destruir una estatua de Jesús crucificado, ubicada en una localidad del sur de Líbano, según confirmó oficialmente el ejército de Israel.

El ataque ocurrió en medio de recientes operaciones militares desarrolladas por las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio libanés, incrementando la tensión entre ambos países y atrayendo la atención internacional.

El incidente, reportado por agencias, fue ampliamente difundido en redes sociales y medios locales, donde se observa a un miembro del ejército israelí disparando contra la imagen religiosa, causando daños visibles.

Posteriormente, el gobierno israelí confirmó la veracidad del video y anunció una investigación interna sobre el caso.

Reacciones al intento de destrucción de la estatua de Jesús

Organizaciones cristianas y distintos actores políticos en Líbano denunciaron el ataque como una provocación religiosa y cultural.

“Este hecho atenta contra la convivencia y la herencia de nuestra comunidad”, expresaron líderes religiosos locales.

Además, representantes internacionales han llamado a respetar los monumentos y símbolos religiosos en zonas de conflicto.

Diversos analistas advierten que acciones de este tipo pueden profundizar las divisiones religiosas y políticas en la zona, resaltando la importancia de la protección del patrimonio cultural incluso en tiempos de guerra, como lo señala la UNESCO.

Netanyahu condena la destrucción de la estatua de Jesús

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condena destrucción de estatua de Jésus, en una localidad del Líbano, según reportes divulgados recientemente.

Este hecho se produce en el contexto de un aumento en los ataques a símbolos religiosos en Medio Oriente, lo que genera preocupación entre las comunidades cristianas y líderes internacionales.

De acuerdo con informes recogidos, la estatua de Jesús fue severamente dañada por desconocidos, provocando indignación entre los fieles cristianos tanto en Líbano como en el extranjero.

Netanyahu calificó el acto como una grave ofensa religiosa y una provocación en un momento especialmente tenso para la región.

Netanyahu enciende polémica al comparar a Jesús con Gengis Kan

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vuelve a estar en el centro de la polémica tras unas recientes declaraciones en las que compara a Jesús con Gengis Kan.

Netanyahu argumentó que Jesucristo no tenía “una clara ventaja sobre Gengis Kan”.

Lo anterior, en términos de percepción moral, utilizando esta analogía para defender su postura sobre la historia, el liderazgo y la política contemporánea en Israel.

“La historia demuestra que, por desgracia y con pesar, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan. Porque, si eres lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vence al bien. La agresión vence a la moderación. Así que no hay elección“, afirmó.

La sábana de Turín no envolvió el cuerpo crucificado de Jesús La Sábana Santa de Turín ha sido durante siglos uno de los objetos religiosos más enigmáticos y debatidos, y ahora vuelve al centro de la polémica.

Un nuevo estudio sostiene que la Sábana Santa de Turín no envolvió a Jesús, como muchos creen, sino que se trata de una obra artística creada mucho después de los hechos narrados en los evangelios.Según esta investigación, encabezada por un grupo interdisciplinario de científicos europeos y publicada recientemente, los patrones que conforman la imagen de la Sábana no corresponden a una transferencia típica del cuerpo de una persona fallecida.En otras palabras, los expertos consideran que la técnica usada para plasmar la imagen revela un proceso artístico más que un fenómeno físico natural.

Descubren jardín antiguo en el Santo Sepulcro que podría confirmar relatos bíblicos sobre la sepultura de Jesús

Un equipo de arqueólogos ha realizado un hallazgo extraordinario en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, considerado por muchos cristianos como el lugar donde fue sepultado Jesús.

Durante trabajos de restauración iniciados en 2022, investigadores italianos de la Universidad Sapienza de Roma encontraron restos de un antiguo jardín que dataría de hace unos 2.000 años.

El análisis arqueobotánico identificó polen y restos vegetales de olivos y vides, plantas características de la región, justo debajo del suelo de la antigua basílica. Estas pruebas sugieren que en la época de la crucifixión de Jesús, comúnmente situada en la primavera del año 33 d.C., existía un jardín en esa zona, lo que coincide con el relato bíblico del Evangelio de Juan 19:41: “En el lugar donde fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo…”.

Este hallazgo podría ayudar a esclarecer debates históricos sobre la ubicación exacta del Calvario y la tumba de Jesús, y representa la primera gran excavación arqueológica en este sitio desde el siglo XIX. Los investigadores destacan que el descubrimiento refuerza las tradiciones cristianas relacionadas con el Santo Sepulcro y ofrece una conexión tangible con los relatos evangélicos.

Según la especialista, las referencias a un espacio verde entre el lugar de la crucifixión y la tumba podrían haber sido redactadas por alguien con conocimiento directo del paisaje de Jerusalén en aquel entonces. “El evangelio menciona una zona cultivada entre el Calvario y el sepulcro, y eso es justamente lo que hemos identificado en la excavación”, afirmó.

Además, los expertos concluyeron que el terreno donde hoy se encuentra la iglesia ha atravesado una transformación significativa a lo largo de los siglos: primero fue una cantera, luego campos de cultivo y finalmente, un sitio de entierro.

Esta secuencia histórica ofrece un contexto físico y arqueológico que respalda la narrativa bíblica sobre el lugar donde Jesús fue sepultado, añadiendo así una nueva dimensión al conocimiento sobre uno de los lugares más sagrados del cristianismo.

Polémica por aplicación de inteligencia artificial que permite enviar mensajes a Jesús

Polémica ha generado una aplicación de inteligencia artificial que permite enviar mensajes a Jesús, el hijo de Dios.

Mientras unos aseguran que la idea es una blasfemia, otros la aprovechan para mantener una conexión más profunda.

Según se informó, la aplicación para enviar mensajes a Jesús fue diseñada para cristianos devotos.

La aplicación fue creada por la empresa estadounidense Catloaf Software y se llama Text With Jesus (Chatear o mensajear con Jesús).

Catloagf Software detalló que la aplicación está disponible en App Store de Apple para iPhone, iPad y Mac.

“La plataforma funciona con ChatGPT y replica las características de un servicio de mensajería instantánea, permitiendo a los usuarios”, informó la empresa sobre el proyecto para enviar mensajes a Jesús.

Los desarrolladores aseguran que la herramienta no reemplaza la oración o la fe personal. “No pretende proporcionar conocimientos divinos reales ni poseer ninguna forma de conciencia divina”.

En la aplicación no solo se encuentra a Jesús, también está la virgen María y otros personajes bíblicos.

Este proyecto recuerda la historia de un pequeño que eligió a Jesús como su superhéroe favorito, ha estremecido las redes sociales.

El video fue difundido por su madre, viralizándose rápidamente por la cantidad de creyentes que hay en el mundo.

Durante la exposición, el pequeño se apropió de su personaje; compartiendo el mensaje de salvación a sus compañeritos de clase.

Descubren los escalones donde Jesús sanó a un ciego hace más de 2,000 años

Arqueólogos de instituciones israelíes han desenterrado ocho escalones de 2 mil 700 años de antigüedad en la piscina de Siloé, donde, según los textos bíblicos, Jesús curó la ceguera de un hombre.

Este hallazgo se llevó a cabo como parte de las excavaciones en curso en la Ciudad de David, el sitio histórico de la Jerusalén bíblica, que incluye la piscina de Siloé y el Camino de Peregrinación.

Ze’ev Orenstein, director de Asuntos Internacionales de la fundación Ciudad de David, destacó que estas excavaciones son una importante afirmación de la herencia compartida y el vínculo de larga data que judíos y cristianos tienen con Jerusalén.

La piscina de Siloé, donde se cree que tuvo lugar el presunto milagro de Jesús, es un monumento de importancia arqueológica e histórica situado en la zona meridional de la Ciudad de David.

Ze’ev Orenstein subrayó que este hallazgo histórico se produjo durante trabajos de construcción al sur del Templo del Monte de Jerusalén, en las proximidades de la zona conocida como la Ciudad de David, y destacó que su relevancia se basa no solo en cuestiones de fe, sino en hechos concretos.

Según lo informado, los arqueólogos Ronny Reich y Eli Shukron identificaron inicialmente dos escalones de piedra antiguos. Posteriormente, llevaron a cabo una excavación más profunda, revelando que estos escalones formaban parte de un estanque monumental que data del período del Segundo Templo, el mismo período en el que vivió Jesús.

La estructura recién descubierta tiene una longitud de 70 metros, y se estima que el estanque original tiene aproximadamente unos 700 años de antigüedad antes del nacimiento de Cristo.

Aunque se ha anunciado que el sitio será abierto al público en un futuro próximo, aún no se ha confirmado la fecha exacta de su inauguración. Se espera que los visitantes tengan la oportunidad de ver, tocar y caminar sobre las mismas piedras que sus antepasados utilizaron hace miles de años mientras se dirigían en peregrinación a Jerusalén.









