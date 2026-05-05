La aerolínea dejó claro en una corte que el aumento masivo e insostenible del combustible por los acontecimientos geopolíticos recientes hizo insostenibles sus operaciones, dejando a miles sin empleo y a otros cientos sin vuelos.

El cierre repentino de Spirit Airlines se ha convertido en noticia internacional, dejando a 17,000 empleados afectados tras la suspensión total de operaciones.

Esta decisión, anunciada este 5 de mayo, ha generado profunda preocupación en el sector aéreo y entre miles de familias estadounidenses y latinoamericanas que dependían de la aerolínea de bajo costo.

La crisis financiera de Spirit Airlines venía gestándose desde hace meses ante el aumento de los costos operativos y la reducción de la demanda, agravada por la reciente caída en ventas y la imposibilidad de competir con grandes rivales del sector.

Los intentos de fusión y las propuestas de rescate no lograron salvar a la compañía, que finalmente cesará todas sus operaciones, según confirmó la directiva.

La noticia del cierre de Spirit Airlines plantea un futuro incierto para más de 17,000 empleados, muchos de ellos inmigrantes y trabajadores de origen latino.

Además, usuarios en Centroamérica y Sudamérica que utilizaban la aerolínea para conectar con Estados Unidos también se verán afectados por la disminución de alternativas low cost.

Las autoridades laborales y sindicatos han solicitado que se habiliten programas de asistencia para los exempleados, mientras las aerolíneas competidoras observan posibles ajustes en tarifas y rutas.

Cierre de Spirit por la guerra EEUU contra Irán

El inesperado cierre de Spirit Airlines ha generado incertidumbre en el sector aéreo, y la compañía sorprendió al declarar oficialmente que la responsable fue la guerra con Irán.

En una audiencia reciente, representantes legales de la aerolínea afirmaron que el conflicto internacional agravó la crisis financiera que ya atravesaban, provocando la suspensión inmediata de sus servicios.

Spirit culpa a guerra con Irán de su cierre y sostiene que la inestabilidad global desencadenada por el conflicto aceleró la caída en la demanda de vuelos y aumentó los costos operativos, haciendo inviable continuar sus operaciones.

Spirit era una de las aerolíneas de bajo costo más utilizadas por la comunidad latina en Estados Unidos, lo que ha provocado preocupación entre miles de pasajeros afectados por cancelaciones y reembolsos pendientes.

Spirits Airlines, la aerolínea de los vuelos baratos en EEUU, se declara en bancarrota por acumulación de pérdidas

Spirit Airlines anunció este lunes que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos como parte de un acuerdo con sus acreedores, lo que le permitirá recibir una inyección de 350 millones de dólares para reducir su deuda y continuar operando durante su reestructuración financiera. La aerolínea, con sede en Dania Beach, Florida, aseguró que mantendrá sus operaciones sin interrupciones, permitiendo a los clientes reservar vuelos y viajar normalmente. Sin embargo, informó que sus acciones serán retiradas de la Bolsa de Nueva York a corto plazo, luego de que sus títulos perdieran cerca del 90% de su valor en el último año.

Para fortalecer su liquidez, Spirit ha tomado medidas como posponer por cinco años la incorporación de nuevos aviones Airbus 320Neo, inicialmente programada para finales de 2025, con el objetivo de generar 350 millones de dólares adicionales en los próximos dos años. También ha congelado contrataciones de pilotos y personal de cabina, además de implementar desempleo temporal para algunos empleados.

La aerolínea arrastra 11 trimestres consecutivos de pérdidas hasta agosto de este año. En 2022, Frontier Airlines intentó adquirir Spirit por 2,900 millones de dólares, pero fue superada por una oferta más alta de JetBlue. No obstante, en marzo de 2024, JetBlue abandonó la operación tras un fallo judicial que bloqueó la compra, lo que frustró la posibilidad de que ambas empresas se convirtieran en la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos.

A pesar de los desafíos financieros, Spirit Airlines confía en que el proceso de reestructuración bajo el capítulo 11 le permitirá superar esta crisis y recuperar estabilidad en un sector altamente competitivo. Los próximos meses serán determinantes para su futuro.

Spirit Airlines despide al empleado responsable de enviar a un niño de 6 años en el vuelo equivocado

Un niño de 6 años que debía volar desde Filadelfia a Fort Myers, Florida, terminó en un vuelo a Orlando debido a un error en el proceso de embarque. Spirit Airlines, la aerolínea involucrada, ha tomado medidas decisivas al anunciar que el empleado responsable de este error ya no trabaja para la compañía.

La aerolínea emitió un comunicado declarando: “Para comprender mejor lo que ocurrió, iniciamos inmediatamente una investigación interna exhaustiva y descubrimos que un agente de la puerta de embarque en Filadelfia (PHL) escoltó al niño al avión incorrecto”.

Además, Spirit Airlines enfatizó que “el agente ya no trabaja para Spirit, y cualquier individuo cuyas acciones hayan resultado en un embarque incorrecto será responsable de no seguir sus procedimientos”.

Este incidente ha generado preocupación entre los pasajeros y ha puesto de manifiesto la importancia de seguir rigurosamente los protocolos de seguridad y procedimientos de embarque. La aerolínea se disculpó públicamente por el error y anunció medidas adicionales para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

En su última declaración, Spirit Airlines aseguró: “También estamos reiterando nuestros procedimientos al equipo y estamos en comunicación con la familia del niño sobre este asunto”.

La abuela del niño, María Ramos, expresó su pánico después de que el avión en el que se suponía que estaría su nieto aterrizó sin él a bordo.

Spirit Airlines afirmó que el niño estuvo bajo la supervisión de un empleado de la aerolínea en todo momento, pero el incidente ha planteado preguntas sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y la necesidad de una mayor capacitación del personal.



Spirit Airlines prohíbe abordar si está descalzo, con ropa inadecuada o tatuajes ofensivos

La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines, que se declaró en quiebra en noviembre pasado, vuelve a ser noticia tras la implementación de un estricto código de vestimenta y comportamiento para sus pasajeros. Estas nuevas normas, que buscan mantener un ambiente ordenado y seguro durante los vuelos, podrían dejar en tierra a más de un viajero.

Entre las restricciones destacan la prohibición de viajar descalzo, vestir ropa que exponga en exceso partes del cuerpo o lleve mensajes ofensivos, así como tatuajes visibles que se consideren obscenos, lujuriosos u ofensivos. Además, quienes hayan consumido alcohol o drogas antes de abordar, presenten conductas violentas o padezcan enfermedades contagiosas tampoco podrán volar.

Los pasajeros también deberán cumplir con requisitos básicos como permanecer sentados y usar el cinturón de seguridad durante el vuelo. Según informes de medios como CNN y KSAT, estas medidas buscan evitar incidentes a bordo y facilitar el trabajo de la tripulación.

La compañía ya había aplicado restricciones similares en el pasado. En una ocasión, negó el abordaje a dos jóvenes por llevar camisetas que dejaban el abdomen al descubierto y a un hombre por portar una sudadera con un mensaje considerado inapropiado.

En paralelo a estos cambios, Spirit Airlines continúa enfrentando una severa crisis financiera. En los últimos meses, la aerolínea con sede en Dania Beach, Florida, anunció la eliminación de unos 200 puestos de trabajo en distintos departamentos para reducir gastos. Esta medida se suma a despidos anteriores de pilotos, licencias ofrecidas al personal de vuelo y la venta de parte de su flota de aviones Airbus.

La situación económica de Spirit Airlines se agravó tras la cancelación de un acuerdo de compra por 6.600 millones de dólares con JetBlue, que fue bloqueado por el Departamento de Justicia de EEUU por motivos antimonopolio. Ahora, la aerolínea trabaja para estabilizar sus operaciones mientras implementa nuevas políticas que generen un entorno más seguro y controlado para sus pasajeros.

Vuelo de Spirit Airlines aterriza de emergencia en República Dominicana tras ser alcanzado por disparos en Haití

Un vuelo de Spirit Airlines fue blanco de disparos mientras se preparaba para aterrizar en el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, Haití. Ante la agresión, el piloto desvió el vuelo y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional del Cibao, en la vecina República Dominicana.

La aeronave afectada, un Airbus A320 con 44 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, reportó una “alerta 2” debido a un posible escape de combustible causado por el impacto de al menos un proyectil. De acuerdo con el Miami Herald, una azafata resultó rozada por una bala en el incidente.

Spirit Airlines no ha emitido un comunicado oficial respecto al ataque. Sin embargo, se informó que otra aeronave de la compañía, el vuelo NK8193, será enviada para recoger a los pasajeros que quedaron varados en la terminal dominicana. Aún no se ha confirmado si el nuevo vuelo tendrá como destino Haití o el lugar original de salida.

El incidente ocurre en un momento de tensión en Puerto Príncipe, tras el reciente anuncio de grupos armados que advierten sobre días de violencia en la capital haitiana.

Haití enfrenta una creciente ola de violencia, con pandillas controlando más del 80% de Puerto Príncipe. En febrero, los grupos armados paralizaron el aeropuerto Toussaint Louverture tras atacar infraestructuras clave. Recientemente, las bandas anunciaron nuevos días de terror en la capital, instando a la población a evitar salir a la calle.

Jimmy Cherizier, líder de la coalición armada Vivre Ensemble, advirtió sobre el inicio de nuevas batallas. A pesar de la presencia de fuerzas internacionales, la violencia continúa, con más de 9.100 víctimas entre muertos y heridos en los primeros meses de 2023.

Avión de Spirit aterriza de emergencia en Florida por amenaza de bomba

Un avión de Spirit aterrizo de emergencia en el aepeoyerto de Fort Laudardale, Florida.

Hubo una alerta de bomba por parte de uno de los pasajeros lo que obliga al aterriza de emergencia.

El avión es un Airbus 320 y tiene a bordo 92 personas.

