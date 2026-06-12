Una singular pieza de lujo está captando la atención internacional en París, donde se subasta un bolso elaborado con cuero desarrollado en laboratorio a partir de células reconstruidas utilizando información obtenida de restos de un Tyrannosaurus rex.

La creación fue presentada meses atrás en Ámsterdam y tiene un valor estimado de 300.000 euros. Según los responsables del proyecto, el material utilizado se desarrolló a partir de estudios realizados sobre fragmentos de colágeno hallados en el fémur fosilizado de un T-Rex descubierto en Montana, Estados Unidos, hace aproximadamente 25 años.

Los científicos involucrados explican que los avances en biotecnología han permitido programar cultivos celulares para producir tejidos similares al cuero, inspirados en características biológicas identificadas en especies extintas. El objetivo es desarrollar materiales sostenibles sin recurrir a la ganadería tradicional.

El paleontólogo Iacopo Briano, vinculado al proyecto, destacó que estas técnicas permiten recrear tejidos biológicos mediante procesos de laboratorio, combinando conocimientos de genética, ingeniería celular y paleontología.

Por su parte, la casa de subastas Drouot calificó el bolso como una pieza inédita dentro de la industria del lujo y una demostración del potencial de las nuevas tecnologías para crear materiales alternativos con aplicaciones comerciales.

La iniciativa ha despertado interés tanto entre coleccionistas como en sectores científicos y tecnológicos, al representar un ejemplo de cómo la innovación puede unir el pasado prehistórico con las tendencias del diseño y la sostenibilidad del futuro.

Crean cuero con colágeno de T. rex para revolucionar la moda de lujo