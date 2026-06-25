La política no está actualmente en vigor, aunque el gobierno de Trump ha impuesto otras restricciones a los solicitantes de asilo desde que regresó al poder en enero de 2025.

La Corte Suprema permite a Trump reactivar política migratoria que restringe el acceso de solicitantes de asilo en la frontera con México.

Esta decisión, tomada recientemente por el máximo tribunal estadounidense, marca un giro en la actual política migratoria y tiene consecuencias directas para miles de migrantes, principalmente provenientes de Latinoamérica y Centroamérica.

La política, implementada originalmente durante la administración de Donald Trump, busca limitar el acceso al asilo en EE. UU. obligando a los solicitantes a ser devueltos a México mientras se resuelve su proceso.

Pese a haber sido frenada temporalmente bajo el gobierno de Joe Biden, el fallo de la Corte Suprema reabre la puerta para que Trump y sus asesores insistan en medidas más duras en la frontera sur.

La reactivación de esta política migratoria preocupa especialmente a quienes huyen de situaciones de violencia o crisis en sus países de origen.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos ya han alertado sobre el riesgo de que migrantes queden expuestos a peligros en territorio mexicano. Además, la medida representa un obstáculo adicional para quienes tienen la esperanza de buscar refugio legal en Estados Unidos.

Frontera entre EEUU y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosas del mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó la frontera entre Estados Unidos (EEUU) y México como la ruta migratoria terrestre más peligrosas del mundo.

De acuerdo con el organismo mundial, la zona fronteriza representa la región migratoria terrestre más peligrosa a nivel mundial.

La ONU estima que solo en el 2022 más de 700 personas murieron al intentar cruzar la ruta migratoria, reflejando la peligrosidad.

Se estima que las cifras que convierten la zona fronteriza de EEUU y México en una de las rutas migratorias más peligrosas probablemente son mucho más altas de lo que se refleja, ya que faltó recabar en el informe datos oficiales de los agentes migratorios.

El recuento de las víctimas lo realizó el equipo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que resalta que el país con más muertes es Cuba, seguida de México, Venezuela, Guatemala, Haití, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Ecuador y El Salvador.

Sobre las rutas migratorias marítimas se indicó que las islas caribeñas son las más peligrosas, cobrándose la vida de decenas de personas.

Al respecto, se enfatiza que cada año miles personas desaparecen sin dejar rastro, impactando en la vida de las familias que emprenden una búsqueda interminable de su ser querido.

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Nueva York siente la crisis migratoria: Cientos de indocumentados duermen en las aceras



Imágenes de cientos de migrantes apostados en las aceras de la gran ciudad de Nueva York han alertado del aumento de la crisis migratoria que se vive en los Estados Unidos (EEUU) y el mundo.

Los videos y fotografías son calificados como alarmantes por defensores de los derechos de los migrantes y autoridades neoyorquinas.

Información proporcionada por medios locales señalan que decenas de extranjeros duermen en las aceras del hotel Roosevelt, convirtiéndose en un centro de acogida para los que esperan asilo político.

Funcionarios de la ciudad han exigido al gobierno ayuda para afrontar la crisis en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos (EEUU).

“Las familias migrantes han ocupado todas las habitaciones, impidiendo que otros grupos puedan acceder a una habitación”, destacaron medios locales sobre las imágenes.

Ante la falta de habitaciones, decenas de indocumentados se ven obligados a dormir en las aceras y pasar días a la espera de una respuesta.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha calificado la situación como un desastre; advirtiendo que la ciudad está al límite y que se necesita ayuda.

Algunos han acusado al edil neoyorquino de querer aprovechar la crisis migratoria por los fondos federales.

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Imágenes de niños arrastrándose en alambres de púas demuestran la gravedad de la crisis migratoria

La gravedad de la crisis migratoria ha quedado reflejada en las últimas imágenes publicadas de niños arrastrándose en alambres de púas en un intento de cruzar a Eagle Pass, Texas.

A las fotografías se suman una enorme cantidad de personas cruzando las fronteras, una de estas regiones la selva de Darien que se ve abarrotada de venezolanos.

Panamá ya ha tomado medidas para impedir el paso de más ciudadanos, provocando el malestar de cientos de personas que se alistaban este martes para burlar los controles panameños.

Expertos han señalado que uno de los aspectos a destacar es que los ciudadanos que huyen de sus países no les importa el peligro que enfrentan, al parecer el deseo de huir de los gobiernos supera todo temor.

Además, enfatizaron que la gravedad de la crisis migratoria no solo en América es producto de las medidas o políticas implementadas por Estados Unidos (EEUU). Estas políticas orientadas a frenar la migración con medias coercitivas, y no con soluciones que busquen frenar la problemática de raíz.

Un dato que han destacado los analistas es el crecimiento no solo de migrantes venezolanos, sino de mexicanos que buscan huir de la violencia que impera en la nación.

La gravedad de la crisis migratoria se deriva, para los expertos, de la corrupción, la violencia y pobreza, que va en aumento en las naciones donde se registra mayor número de migrantes.

En ese sentido, se ha mencionado que uno de los problemas que enfrenta México y EEUU es que los albergues ya no dan abasto ante la oleada de extranjeros que cruzan la frontera.

Mientras EEUU busca mermar la gravedad de la crisis con mecanismos orientados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los extranjeros, México llegó al límite con los refugios desde hace varios meses.

Por su parte, autoridades de Nueva York han denunciado que el gobierno federal no está brindando el apoyo necesario a miles de venezolanos que han llegado a la ciudad.

Representantes de la alcaldía de Nueva York anunciaron en las últimas horas un presupuesto adicional de mil millones de dólares para la contratación de hoteles que alberguen a los migrantes.

La noticia del uso de estos fondos ha generado malestar en los estadounidenses, quienes aseguran que son ellos los que pagan con sus impuestos las malas decisiones del gobierno.







