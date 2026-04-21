El mandatario de EEUU aseguró que el carguero llevaba cosas que no eran agradables.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió recientemente al declarar que el buque iraní incautado en aguas internacionales venía con “un regalo de China”.

Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, han generado dudas y reacciones dentro y fuera del país, reavivando las tensiones entre Washington y Pekín.

Este comentario se suma a una serie de declaraciones polémicas del mandatario sobre su gestión ante el gigante asiático, un tema recurrente en la política exterior estadounidense.

Buque iraní incautado por EEUU podría convertirse en un “botín de guerra”

Estados Unidos ha incautado recientemente un buque iraní, desatando polémica sobre si podría convertirse en “botín de guerra”.

Este caso ha generado debate sobre la legalidad y las consecuencias políticas para ambas naciones, en especial si se confirma que el buque quedaría a disposición de las autoridades estadounidenses.

La tensión diplomática entre Irán y Estados Unidos no es nueva, pero la retención de este buque bajo acusaciones de violar sanciones ha renovado las preocupaciones internacionales por las represalias del país persa por la incautación de su carguero y la posibilidad que se convierta en un ”botín de guerra”.

Según reportes de CNN, el buque había estado en el centro de maniobras legales y reclamos por parte de Irán, que exige la devolución inmediata del carguero y denuncia lo que catalogan como “piratería estatal”.

Implicaciones legales y políticas de la incautación del buque

El término “botín de guerra” revive discusiones sobre prácticas habituales en conflictos pasados, aunque el derecho internacional actual restringe este tipo de confiscaciones.

Expertos señalan que la situación podría crear un precedente, ya que, si Estados Unidos decide retener legalmente el buque, otros países podrían adoptar medidas similares. Además, este incidente agrava la ya tensa relación en Medio Oriente y podría afectar la estabilidad del comercio marítimo global.

Para la audiencia latinoamericana, este caso recuerda episodios similares de conflictos marítimos y subraya el papel de la diplomacia y el derecho internacional en la resolución de disputas entre grandes potencias.

Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Estados Unidos atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Irán se retira de las negociaciones tras incautación de buque

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han alcanzado un nuevo nivel tras la reciente incautación de un buque iraní por parte de autoridades estadounidenses en aguas internacionales.

Según informes difundida por agencias, Irán ha descartado cualquier tipo de diálogo con Washington mientras no se resuelva la situación del buque, complicando aún más las ya frágiles negociaciones entre ambos países.

Antecedentes de la incautación del buque y negociaciones bloqueadas

La incautación del buque, que se produjo en medio de crecientes desacuerdos en la región, fue vista por Irán como un acto de “piratería estatal”.

Como respuesta, el Gobierno iraní ha manifestado que “el diálogo está fuera de la mesa”, reavivando los temores sobre una posible escalada del conflicto en el Medio Oriente.

El Departamento de Estado de EEUU ha insistido en la importancia de mantener abiertas las vías diplomáticas, pero la postura iraní complica los intentos de reconstruir acuerdos previos, como el pacto nuclear.

El incidente se suma a una serie de episodios recientes que han puesto en jaque la estabilidad regional y la continuidad de negociaciones bilaterales.

Especialistas internacionales aseguran que la falta de comunicación directa podría incrementar los riesgos y provocar mayores enfrentamientos en una de las zonas más volátiles del mundo.

Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Estados Unidos atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado del buque como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió al buque que se detuviera, pero no lo hizo.

Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Incautación de buque iraní dispara los precios del petróleo



Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones luego que roces entre Irán y Estados Unidos impidieron que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico que es crucial para el suministro energético mundial.

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6,4% hasta 87,90 dólares por barril una hora después que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago. El precio del crudo Brent, el referente internacional, avanzó un 5,8% hasta 95,64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del petróleo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciara la reapertura por completo del estrecho, que controla de facto, al tráfico comercial.

Teherán revirtió esa decisión y disparó contra varias embarcaciones el sábado una vez que el presidente Donald Trump afirmara que un bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguirá vigente. Trump informó el domingo que Estados Unidos atacó y se apoderó por la fuerza de un buque de carga con bandera iraní que presuntamente intentó eludir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán prometió responder.

Los precios del petróleo más altos del domingo borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.

Los países de Asia y Europa que importan gran parte de su petróleo del golfo han sentido el mayor impacto de los suministros detenidos y los recortes de producción, aunque el rápido aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está afectando a empresas y consumidores en todo el mundo.

Al ser consultado sobre cuándo creía que los automovilistas de Estados Unidos volverán a ver la gasolina costar menos de 3 dólares por galón en promedio, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, señaló que los precios en los surtidores quizá no bajen tanto hasta el próximo año.

“Pero es probable que los precios ya hayan tocado techo y empezarán a bajar”, dijo Wright en el programa “State of the Union” de CNN el domingo.

El precio del petróleo, el principal ingrediente de la gasolina, ha fluctuado de forma drástica desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y a medida que Irán respondió con ataques aéreos contra otros Estados del golfo. El petróleo se negociaba en torno a 70 dólares por barril antes del conflicto, llegó a superar los 119 en algunos momentos y el viernes había cerrado previamente en 82,59 dólares para el crudo de Estados Unidos y 90,38 dólares para el Brent.

Analistas del sector han advertido repetidamente que, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, peor podrían ponerse los precios.

Un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán está previsto que expire el miércoles, y el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz pone en duda el futuro de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Incluso si surge un acuerdo duradero para reabrir el estrecho de Ormuz, los analistas sostienen que podrían pasar meses para que los envíos de petróleo vuelvan a sus niveles normales y para que bajen los precios del combustible. El tráfico de petroleros acumulado, los armadores preocupados por otra escalada repentina y la infraestructura energética dañada durante la guerra son factores que podrían obstaculizar que los volúmenes de producción y de envíos regresen a los niveles previos a la guerra.

Un galón de gasolina regular costaba un promedio de casi 4,05 dólares por galón en Estados Unidos el domingo, según la federación de clubes automovilísticos AAA. Eso es aproximadamente 8 centavos menos que hace una semana, pero muy por encima de los 2,98 dólares antes de la guerra.





